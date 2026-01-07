Tarot tuần này: Song Tử cần nỗ lực nhiều hơn, Sư Tử không nên "đi đường tắt"

HHTO - Tuần này đánh dấu sự kiện nhiều cung Hoàng đạo kết thúc một chu kỳ cũ và bắt đầu giai đoạn mới. Hãy cùng khám phá xem các lá bài Tarot tuần này sẽ bật mí những “thông điệp vũ trụ” gì cho các cung Hoàng đạo nhé!

Bạch Dương

Bạch Dương có một tuần ổn định, không có quá nhiều biến động. Mọi thứ được kiểm soát và đi theo guồng quay trước đó, giúp Bạch Dương xử lý mọi thứ dễ dàng và thong thả hơn.

Ngoài ra, tuần này Bạch Dương còn đón nhận nhiều tin vui, có thể chủ yếu đến từ khía cạnh tình cảm. Trái tim Bạch Dương cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm và rung lên vì hạnh phúc. Tuần này Bạch Dương cũng nên lắng nghe và tin tưởng ở bản thân, trực giác của mình nhiều hơn.

Kim Ngưu

Kim Ngưu dường như đang đối diện với những vấn đề hơi khó khăn trong tuần này. Đây không phải là giai đoạn thuận lợi để đưa ra những quyết định mạo hiểm. Bạn bè của Kim Ngưu có thể cho những lời khuyên hữu ích vì vậy Kim Ngưu hãy cởi mở để tiếp nhận thêm từ những luồng ý kiến xung quanh.

Vấn đề này cũng không kéo dài mãi. Những sự thay đổi sẽ sớm tới với Kim Ngưu và Kim Ngưu sẽ thấy mọi thứ dường như sẽ rõ ràng hơn để sớm đưa ra những quyết định tối ưu, phù hợp nhất. Quãng thời gian này Kim Ngưu cũng nên cẩn thận, suy nghĩ kỹ lưỡng khi quyết định chi tiêu, sử dụng tiền bạc.

Song Tử

Song Tử có thể đón vận tài lộc tới trong tuần này. Hiện Song Tử có thể khá rủng rỉnh về tiền bạc. Ngoài ra, những cơ hội về tiền bạc cũng đang xuất hiện ở bên cạnh Song Tử, nhưng đòi hỏi bản thân Song Tử phải nỗ lực nhiều hơn trong việc tìm kiếm và phát hiện ra những cơ hội, hướng đi đó.

Một vài Song Tử có khả năng nhận được những khoản tiền không ngờ tới, hoặc không cần phải vất vả nỗ lực tìm kiếm cũng có thể nhận như tiền thưởng, trúng giải may mắn, nhận thừa kế, được cho tặng,... Tuy nhiên Song Tử cũng không nên vì vậy mà vung tay quá trán. Những thay đổi đang trên đường tới và Song Tử chưa biết tình hình có thể tốt lên hay tệ đi.

Cự Giải

Cự Giải đang được nhắc nhở khiến “cán cân” cuộc sống trở về trạng thái cân bằng. Một vấn đề, khía cạnh nào đó có thể khiến Cự Giải đang chú tâm và hao tổn sức lực khá nhiều khiến những vấn đề khác bị bỏ ra đằng sau. Tuy năng lượng nhiệt huyết trong tuần này có thể ở trong trạng thái tốt nhất, thậm chí là “dư thừa” đủ để Cự Giải quan tâm đến cả chuyện của những người xung quanh, nhưng Cự Giải cũng không nên quá coi nhẹ việc đảm bảo giờ giấc ăn ngủ, nghỉ ngơi.

Cự Giải cũng được khuyến khích mạnh dạn thể hiện quan điểm cá nhân, hoặc không nên nhún nhường khi đối đầu với một vấn đề khó khăn, hãy dũng cảm đương đầu và thể hiện tinh thần không thỏa hiệp, không lùi bước.

Sư Tử

Sư Tử có thể cảm nhận được sự may mắn, thuận lợi trong các khía cạnh cuộc sống, đặc biệt là ở công việc. Sư Tử có khả năng bắt đầu dấn thân vào trải nghiệm một điều gì đó mới, nơi mà Sư Tử chưa từng có kinh nghiệm trước đây. Tuy nhiên có thể nhờ sự ủng hộ từ người khác, mọi chuyện có thể diễn ra một cách ổn định.

Với những vấn đề nếu đang gặp khó khăn, khoảng thời gian gần cuối tuần Sư Tử có thể tìm được cách giải quyết. Tuy nhiên, lời khuyên dành cho Sư Tử là không nên “đi đường tắt”, không nên tham lam điều không phải là của mình. Sư Tử có khả năng bị phát giác hoặc ngay lập tức chịu “luật hoa quả”.

Xử Nữ

Xử Nữ đang làm tốt những việc được đặt ra trước mắt. Dường như kế hoạch đã có sẵn, việc tiếp theo chỉ là hoàn thiện và đảm bảo hành động như kế hoạch đã đề ra. Xử Nữ có thể được đánh giá cao về sự thông minh, nỗ lực và cống hiến trong giai đoạn này. Tuy nhiên, chướng ngại có thể đến từ việc va phải một ai đó khá tự cao, kiêu căng hoặc chính Xử Nữ đang hơi lơ là vì tự mãn với khả năng và thành tựu của mình.

Xử Nữ trong giai đoạn tiếp theo cũng nên dừng lại nghỉ ngơi đôi chút và chuẩn bị cho những dự định, kế hoạch tiếp theo. Nếu không có những mục tiêu cần hoàn thiện hoặc kế hoạch sắp xếp cho tương lai, Xử Nữ dễ rơi vào tình trạng chán chường và không ổn định, hoài phí thời gian.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo