Horoscope 26/1 - 1/2: Kim Ngưu chọn hướng đi an toàn, Cự Giải ổn định cảm xúc

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
HHTO - Tuần cuối cùng của tháng 1 mang đến nhiều chuyển động rõ ràng cho bốn chòm sao đầu vòng hoàng đạo, khi áp lực công việc giảm dần nhưng yêu cầu tự điều chỉnh lại tăng lên.

Bạch Dương

13a40a0d4ff6e15ea7b445a319bdf3e7.jpg

Tuần 26/1 - 1/2 mở ra cho Bạch Dương cơ hội chủ động làm chủ tiến độ công việc. Chòm sao này không còn bị cuốn theo nhịp làm việc gấp gáp như trước, thay vào đó là trạng thái tỉnh táo hơn trong việc sắp xếp ưu tiên. Những nhiệm vụ liên quan đến triển khai, thực thi hoặc xử lý tồn đọng có khả năng đạt kết quả rõ ràng nếu bạn tập trung đúng trọng tâm. Với người đang học tập, đây là tuần thích hợp để tổng hợp kiến thức, hoàn thiện bài vở còn dang dở, tránh tâm lý học đối phó.

Sức khỏe của Bạch Dương nhìn chung ổn định, song dễ mệt nếu làm việc liên tục mà không nghỉ ngơi hợp lý. Vận động nhẹ và điều chỉnh lịch sinh hoạt sẽ giúp cải thiện tinh thần. Về tình cảm, các mối quan hệ diễn ra khá bình thường, không có biến động đáng kể. Tuần này, "chú Cừu" càng biết kiểm soát nhịp độ, hiệu quả đạt được càng bền vững.

Kim Ngưu

Kim Ngưu bước vào tuần mới với nhu cầu ổn định cao. Trong công việc, chòm sao này ưu tiên những phương án ít rủi ro, phù hợp với giai đoạn rà soát và hoàn thiện. Dù không có nhiều bứt phá, tiến độ vẫn được đảm bảo nếu bạn kiên trì theo sát kế hoạch. Với học tập, "chú Trâu" cần tránh trì hoãn, bởi tâm lý “còn thời gian” dễ khiến khối lượng công việc dồn lại.

Sức khỏe tương đối ổn, nhưng bạn nên chú ý ăn uống điều độ, tránh thất thường do thay đổi lịch sinh hoạt. Về tình cảm, không khí nhìn chung nhẹ nhàng, thiên về sự ổn định và tin cậy. Người độc thân không quá vội vàng tìm kiếm mối quan hệ mới. Tuần này, Ngưu Ngưu càng duy trì được nhịp sống đều đặn, cảm giác an tâm càng rõ rệt.

Song Tử

Tuần này, Song Tử đối mặt với khá nhiều thông tin cần xử lý. Công việc có xu hướng phát sinh thêm nhiệm vụ, đòi hỏi bạn phải linh hoạt và biết chọn lọc. Giao tiếp tốt là lợi thế lớn, song nếu ôm đồm quá nhiều đầu việc, hiệu quả sẽ giảm. Với học tập, việc trao đổi nhóm hoặc học thông qua thảo luận mang lại kết quả khả quan hơn học một mình.

Sức khỏe ở mức trung bình khá, nhưng cung hoàng đạo này dễ mệt về tinh thần nếu phải suy nghĩ liên tục. Tình cảm diễn ra khá ổn định, các mối quan hệ không có xung đột lớn nếu bạn giữ sự rõ ràng trong lời nói. Tuần này, các chàng trai, cô gái nên ưu tiên chất lượng thay vì số lượng trong mọi việc.

Cự Giải

Cự Giải bước vào tuần mới với xu hướng chú trọng cảm xúc cá nhân. Trong công việc, bạn cần giải quyết những vấn đề liên quan đến trách nhiệm hoặc phối hợp nhóm, tránh để cảm xúc chi phối quyết định. Với học tập, đây là giai đoạn phù hợp để củng cố kiến thức nền tảng, chưa thích hợp cho những bước đi mạo hiểm.

Sức khỏe chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tâm lý, vì vậy việc giữ trạng thái cân bằng là điều quan trọng. Về tình cảm, chòm sao này quan tâm nhiều hơn đến gia đình và các mối quan hệ thân thiết. Tuần này, "chú Cua" càng ổn định cảm xúc, mọi việc càng diễn ra suôn sẻ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

f1f210d1-c487-4970-96ec-3af552a20631.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
