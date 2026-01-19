Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Horoscope 19/1 - 25/1: Bạch Dương bứt tốc trong công việc, Kim Ngưu chậm mà chắc

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Tuần mới ghi nhận những chuyển động khá rõ rệt của 12 chòm sao, khi một số cung được thúc đẩy mạnh mẽ về công việc, trong khi số khác buộc phải chậm lại để điều chỉnh nhịp sống và chiến lược cá nhân.

Bạch Dương

b3c2ad966875f939f52849d1e8a448dd.jpg

Tuần này mở ra cho Bạch Dương nhiều cơ hội tăng tốc trong công việc. Chòm sao mang năng lượng lửa thể hiện rõ sự chủ động, dám nghĩ dám làm, đặc biệt phù hợp với những nhiệm vụ cần quyết đoán hoặc xử lý nhanh. Tuy nhiên, việc quá vội vàng cũng có thể khiến bạn bỏ qua chi tiết quan trọng. Với những ai đang học tập, đây là giai đoạn cần tập trung cao độ, nhất là khi lịch học hoặc thi cử trở nên dày hơn.

Về tình cảm, tuần này không có biến động lớn, các mối quan hệ diễn ra khá bình thường. Người độc thân chưa thực sự đặt nặng chuyện gắn bó, trong khi các cặp đôi ưu tiên sự đồng hành. Lời khuyên cho Bạch Dương là giữ nhịp ổn định, đừng để sự hứng khởi khiến bạn tự tạo áp lực.

Kim Ngưu

Kim Ngưu bước vào tuần mới với tâm thế chậm rãi nhưng chắc chắn. Công việc không quá ồn ào, song lại đòi hỏi sự kiên trì và tập trung. Những ai làm trong lĩnh vực tài chính, hành chính hoặc quản lý có cơ hội rà soát lại hệ thống, chuẩn hóa quy trình. Trong học tập, chòm sao này cần tránh sự trì hoãn, bởi nếu để dồn việc, áp lực sẽ tăng lên đáng kể vào cuối tuần.

Sức khỏe tương đối ổn định, nhưng Kim Ngưu nên chú ý chế độ ăn uống và vận động nhẹ. Chuyện tình cảm thiên về sự ổn định, ít thay đổi. Các mối quan hệ lâu dài có xu hướng được củng cố bằng sự tin cậy, trong khi người độc thân không quá mặn mà với những cuộc gặp gỡ thoáng qua. Tuần này, việc duy trì nhịp sống điều độ chính là chìa khóa giúp Kim Ngưu cảm thấy an tâm và kiểm soát tốt mọi việc.

Song Tử

Tuần 19/1 – 25/1 mang đến cho Song Tử khá nhiều thông tin mới. Công việc có thể xuất hiện những yêu cầu phát sinh, buộc bạn phải linh hoạt xoay chuyển. Lợi thế giao tiếp giúp chòm sao này xử lý tình huống nhanh chóng, tuy nhiên cần chú ý chọn lọc thông tin, tránh ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Với học tập, phương pháp học nhóm hoặc trao đổi sẽ mang lại hiệu quả cao.

Về tình cảm, tuần này tương đối êm đềm. Các mối quan hệ không có xung đột lớn, song cần sự rõ ràng trong giao tiếp để tránh hiểu lầm. Lời khuyên dành cho Song Tử là ưu tiên chất lượng thay vì số lượng trong cả công việc lẫn các mối quan hệ.

Cự Giải

Cự Giải bước vào tuần mới với sự hướng nội rõ rệt. Trong công việc, chòm sao này cần giải quyết một số vấn đề tồn đọng liên quan đến trách nhiệm hoặc phối hợp nhóm. Việc chủ động trao đổi sẽ giúp tháo gỡ khúc mắc nhanh hơn. Với học tập, đây là thời điểm phù hợp để củng cố kiến thức nền, chưa thích hợp để thử nghiệm hướng đi quá mới.

Sức khỏe của Cự Giải chịu ảnh hưởng nhiều bởi tâm lý. Nếu để cảm xúc tiêu cực kéo dài, thể lực cũng dễ suy giảm. Về tình cảm, bạn có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến gia đình và những mối quan hệ thân quen. Các kết nối diễn ra nhẹ nhàng, không quá nhiều biến động. Tuần này, Cự Giải nên học cách chia sẻ suy nghĩ thay vì giữ trong lòng, điều đó giúp bạn cảm thấy nhẹ nhõm và cân bằng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

f1f210d1-c487-4970-96ec-3af552a20631.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Bạch Dương #Ma Kết #tuần mới #chòm sao #dự đoán #12 chòm sao

