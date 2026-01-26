Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Horoscope

Google News

Horoscope 26/1 - 1/2: Nhân Mã tìm lại nhịp cân bằng, Song Ngư lắng nghe bản thân

Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Những ngày cuối tháng mang đến cho nhóm cung cuối nhiều trải nghiệm mang tính điều chỉnh, khi mỗi chòm sao đều cần học cách phân bổ năng lượng hợp lý hơn.

Nhân Mã

ef3c0bb7fe3931a4c2f4bd43c477da40.jpg

Nhân Mã bước vào tuần mới với tâm thế muốn thay đổi và làm mới bản thân. Công việc có những tín hiệu tích cực, đặc biệt với những ai đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Tuy nhiên, sự hứng khởi ban đầu cần đi kèm với kế hoạch cụ thể để tránh thiếu nhất quán. Trong học tập, Nhân Mã có tinh thần khám phá, song cần chú ý đến việc hoàn thành đúng hạn các yêu cầu bắt buộc.

Về sức khỏe, thể lực khá tốt nhưng dễ hao năng lượng nếu di chuyển hoặc hoạt động quá nhiều. Chuyện tình cảm không quá nổi bật, song mang lại cảm giác thoải mái. Nhân Mã cảm thấy dễ chịu khi được là chính mình, không bị ràng buộc bởi quá nhiều quy tắc. Đây là tuần thích hợp để bạn sắp xếp lại ưu tiên và tìm lại sự cân bằng.

Ma Kết

Ma Kết có một tuần làm việc tương đối nghiêm túc và tập trung. Các kế hoạch dài hạn được bạn theo đuổi một cách bền bỉ, dù kết quả chưa đến ngay lập tức. Chòm sao này cần kiên nhẫn hơn và tránh so sánh bản thân với người khác. Trong học tập, Ma Kết duy trì được sự ổn định, đặc biệt với những nội dung cần tính kỷ luật cao.

Sức khỏe là điểm cần chú ý khi áp lực công việc tăng dần. Chuyện tình cảm diễn ra khá lặng lẽ, thiên về sự thực tế và ổn định. Ma Kết ưu tiên sự tin cậy và đồng hành lâu dài hơn là cảm xúc nhất thời. Tuần này, việc giữ vững nhịp độ và chăm sóc bản thân tốt hơn sẽ mang lại hiệu quả tích cực.

Bảo Bình

a993136ec67e4703e3da56593430066c.jpg

Tuần này mở ra cho Bảo Bình nhiều suy nghĩ mới liên quan đến định hướng cá nhân và cách bạn vận hành cuộc sống thường ngày. Trong công việc, chòm sao này có xu hướng muốn làm khác đi, thử những cách tiếp cận mới mẻ hoặc đưa ra ý tưởng mang tính cải tiến. Đây là điểm mạnh, nhưng cũng đi kèm rủi ro nếu bạn chưa kịp đánh giá đầy đủ tính khả thi. Bảo Bình nên dành thời gian trao đổi với đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm để hoàn thiện kế hoạch trước khi triển khai.

Về sức khỏe, thể trạng nhìn chung ổn định nhưng tinh thần dễ rơi vào trạng thái quá tải nếu bạn suy nghĩ quá nhiều. Việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi là điều cần thiết trong tuần này. Chuyện tình cảm không có nhiều biến động rõ rệt. Bảo Bình ưu tiên sự tự do và cảm giác thoải mái, các mối quan hệ duy trì ở mức ổn định nhờ sự tôn trọng không gian riêng của nhau.

Song Ngư

Song Ngư bước vào tuần mới với nhiều suy nghĩ và cảm xúc đan xen. Công việc không quá áp lực, nhưng chòm sao này cần rõ ràng hơn trong việc xác định mục tiêu để tránh cảm giác mông lung. Với người đang học tập, Song Ngư có khả năng sáng tạo tốt, tuy nhiên cần chú ý đến tính thực tế và khả năng áp dụng.

Sức khỏe nhìn chung ổn định, song tinh thần dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Việc dành thời gian ở một mình hoặc tham gia các hoạt động thư giãn sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng. Chuyện tình cảm diễn ra nhẹ nhàng, không nhiều biến động. Song Ngư có xu hướng lắng nghe nhiều hơn, song cũng cần bày tỏ rõ mong muốn của bản thân. Đây là tuần phù hợp để bạn chậm lại, quan sát và chuẩn bị cho những thay đổi sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

f1f210d1-c487-4970-96ec-3af552a20631.jpg
Linh Chi - Ảnh: Tổng hợp từ Internet
#Nhân Mã #Song Ngư #cung hoàng đạo #tuần mới #cân bằng #cơ hội #tình cảm

Xem thêm

Cùng chuyên mục