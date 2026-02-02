Thực hư tin tháng 2/2026 là sự kiện “823 năm mới có một lần”, có ngày 25 giờ?

HHTO - Trên mạng xã hội đang có thông tin rằng tháng 2/2026 có kiểu lịch đặc biệt, là sự kiện “823 năm mới có một lần”. Ngoài ra, trong tháng này còn có một ngày gồm 25 tiếng chứ không phải 24 tiếng như bình thường. Sự thật là thế nào?

Có một thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội ở nhiều nước trong vài ngày gần đây, theo đó lịch tháng 2/2026 là một “hiện tượng” cực hiếm, “823 năm mới có một lần”.

“Hiện tượng” này được miêu tả là mỗi thứ trong tuần xuất hiện đúng 4 lần, nhìn lịch tháng rất trọn vẹn vuông vức, các tuần thẳng hàng với nhau, nói chung là đẹp mắt. Một số cư dân mạng gọi đây là tháng MiracleIn (chữ miracle là “điều kỳ diệu”) và khẳng định rằng nó “sẽ không lặp lại trong đời” (vì không ai sống được hơn 800 năm cả).

Theo các bài đăng thì vì sự hiếm có này mà tháng 2 năm nay là rất may mắn.

Vậy sự thật là thế nào?

Thực ra, hầu như ai cũng biết rằng các tháng Hai không ở năm nhuận đều có 28 ngày, mà một tháng 28 ngày thì gồm chính xác 4 tuần, vậy rõ ràng là mỗi thứ trong tuần đều xuất hiện đúng 4 lần một cách tự nhiên.

Lịch tháng 2/2026. Ảnh: Monday Mandala.

Còn một tháng Hai có lịch chính xác như năm nay, bắt đầu vào Chủ Nhật và kết thúc vào thứ Bảy (dẫn đến việc theo cách gọi của nước ta thì có những thời điểm nhiều số 2, như là 22h22’ ngày thứ Hai, 2/2, và nhìn lịch rất "gọn gàng"), cũng có lần gần nhất là vào năm 2015. Như vậy không phải 823 năm mới có một lần, theo AFP.

Về chi tiết “một ngày có 25 giờ” thì về lý thuyết, điều này xảy ra ở những nơi mà đồng hồ được chỉnh lùi lại một giờ theo kiểu “Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày” (Daylight Saving Time, 2 lần/năm). Tuy nhiên, năm nay, việc chỉnh lùi giờ không diễn ra vào tháng 2 ở bất kỳ đâu trừ Morocco, nơi có sự điều chỉnh giờ vào ngày 15/2 (và sang tháng 3 sẽ điều chỉnh ngược lại, nên cũng không thực sự là một ngày có nhiều thời gian hơn), theo Newsweek.



Việc "ngày có 25 tiếng" cũng là do chỉnh đồng hồ chứ không phải được cộng thời gian thực. Ảnh minh họa: Zephyr18/ Getty Images.

Tóm lại, thông tin tháng 2 này là sự kiện “823 năm mới có một lần” là không đúng, và “một ngày có 25 tiếng” cũng hơi phóng đại. Còn nếu gọi là đặc biệt thì thực ra ngày nào cũng đặc biệt, nếu chúng ta lựa chọn nghĩ theo cách tích cực như vậy.