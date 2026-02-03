Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Khám phá

Google News

4 Mặt Trăng trên bầu trời ở Nga: Là hiện tượng gì, có là dấu hiệu gì không?

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Nhiều hình ảnh mới đây cho thấy trên bầu trời ở nước Nga bỗng nhiên có đến 4 Mặt Trăng xuất hiện cùng lúc, khiến cư dân mạng ở nhiều nước xôn xao bàn luận. Có những người cho rằng hiện tượng kỳ lạ này có thể là “dấu hiệu” siêu nhiên hay "điềm báo" gì đó. Nhưng thực tế, đây là một hiện tượng hiếm, được giải thích thế nào?

Cư dân mạng ở nhiều nước đang chia sẻ một số ảnh và video cho thấy bầu trời đêm ở St. Petersburg (Nga) bỗng có tới 4 Mặt Trăng. Những Mặt Trăng sáng mờ mờ trên nền trời tối với không gian tĩnh lặng khiến có người nhận xét là “đẹp ngỡ ngàng”, nhưng cũng có người lại cho rằng trông hơi “đáng sợ”.

Cũng có những cư dân mạng nghi ngờ đây là hình ảnh do AI tạo ra, chứ thực tế không thể có 4 Mặt Trăng như vậy được.

Đây là video: (Nguồn: RT).

Nhưng theo nhiều trang tin như India TV News hay News18 thì đây là hình ảnh thật: 4 Mặt Trăng đã xuất hiện ở Nga vào tối 31/1 (có nguồn tin ghi là 1/2), khi thời tiết đang rất lạnh. Lúc đó, trong khí quyển có nhiều tinh thể băng nhỏ li ti. Những tinh thể này có thể khúc xạ và phản xạ ánh sáng theo những cách nhất định, tạo ra các “bản sao” mờ ở gần Mặt Trăng thật. Hiện tượng này được gọi là paraselene, hay “trăng giả”.

Paraselene không phải là chưa từng xảy ra, nhưng rất hiếm, phụ thuộc nhiều vào góc quan sát và điều kiện khí quyển cụ thể. Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), những Mặt Trăng giả xuất hiện ở góc khoảng 22o hoặc hơn so với Mặt Trăng thật. Góc này được tạo nên bởi 2 đường thẳng: Một là từ mắt người quan sát đến Mặt Trăng thật, và một là từ mắt người quan sát tới Mặt Trăng giả. Thường thì những Mặt Trăng giả mờ nhạt hơn Mặt Trăng thật.

Tóm lại, để nhìn được các Mặt Trăng giả cần có bầu trời trong, đúng thời điểm, và một chút may mắn nữa.

moscow.jpg
Hiện tượng trăng giả được cho là cũng được quan sát thấy ở Moscow (Nga) vào khoảng 31/1 - 1/2. Ảnh: Nexta.

Dù sao, đây cũng không phải là một “điềm báo” như những lời đồn đoán trên mạng xã hội, mà chỉ là hiện tượng quang học tự nhiên thôi.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#hiện tượng lạ trên bầu trời #4 mặt trăng ở nga #mặt trăng giả #hiện tượng tự nhiên lạ #hiện tượng tự nhiên thú vị #ảo ảnh quang học

