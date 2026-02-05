Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Người phụ nữ chỉnh gương cầu lồi trên phố theo phong thủy, gây ra nhiều tai nạn

Thục Hân
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Một phụ nữ ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã nhiều lần tự ý chỉnh chiếc gương cầu lồi được gắn ở con đường gần nhà mình vì cho rằng nó làm ảnh hưởng đến “phong thủy”. Vì gương bị chỉnh mà nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp xảy ra ở khu vực đó, khiến cảnh sát phải điều tra.

Niềm tin đúng là điều vô cùng mạnh mẽ, ngay cả khi không có căn cứ nào cả. Chính một niềm tin vô căn cứ như vậy đã khiến một phụ nữ ở Thượng Hải (Trung Quốc) thực hiện một việc chẳng ai ngờ tới: Tự ý điều chỉnh chiếc gương cầu lồi ở gần nhà bà ấy, khiến cả loạt tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian ngắn, theo SCMP.

Cụ thể, người phụ nữ cho rằng chiếc gương cầu lồi lắp ở góc đường làm ảnh hưởng đến vận khí của gia đình bà. Vì vậy, bà đã xoay hướng của gương không chỉ một mà nhiều lần.

Vụ việc kỳ lạ này chỉ được đưa ra ánh sáng khi cư dân trong khu vực thấy lo lắng vì những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra tại khúc cua gấp trong 2 tháng qua.

Việc điều tra cho thấy chính người phụ nữ ở trong căn nhà đối diện với chiếc gương cầu lồi đã liên tục chỉnh hướng của gương. Vì vậy, nhiều người đi xe máy và ô tô khi đến khúc cua đã không còn quan sát được xe ngược chiều, nên mới thường xuyên bị va chạm.

adjust.jpg
Chiếc gương cầu lồi đã bị người phụ nữ chỉnh hướng. Ảnh: QQ.

Ông Luo, chồng của người phụ nữ, nói với truyền thông địa phương rằng chiếc gương thì được lắp từ năm 2012, nhưng gần đây vợ ông hay gặp xui và một "chuyên gia phong thủy" bảo bà ấy rằng chiếc gương chính là nguyên nhân.

Luo nói, ông thấy chiếc gương đó giống như "gương chiếu yêu" mà ông và vợ "không phải yêu quái nên không hài lòng khi chiếc gương cứ chiếu vào chúng tôi".

Thực tế, công ty quản lý bất động sản đã lắp một chiếc gương nữa, đối diện với chiếc gương ban đầu, để người qua lại quan sát được tốt hơn, nhưng vợ ông Luo thấy mình vẫn xui nên đi chỉnh cả hai chiếc gương!

woman.jpg
Hình ảnh người phụ nữ đi chỉnh gương được một người gần đó ghi lại. Ảnh: QQ.

Cuối cùng thì cảnh sát cũng phải tới điều tra và đã cảnh cáo vợ chồng ông Luo rằng hành động chỉnh gương cầu lồi có thể cấu thành tội hình sự, và vợ chồng ông có thể phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ tai nạn nào xảy ra.

Hiện tại, công ty quản lý bất động sản đã dùng xi-măng gắn chắc chiếc gương để nhà ông Luo không xoay gương được nữa. Bởi gương cầu lồi là để giúp người điều khiển phương tiện quan sát được xa và rộng hơn, việc thay đổi vị trí hay góc lắp gương, dù chỉ một chút, cũng có thể làm gương giảm hoặc mất tác dụng, dẫn đến tăng nguy cơ tai nạn.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
#gương cầu lồi giao thông #chuyện lạ ở trung quốc #chuyện hy hữu #khó tin nhưng có thật #phong thủy

Xem thêm

Cùng chuyên mục