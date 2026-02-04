Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một sinh viên ở Trung Quốc phải đi tù vì thuê người thi hộ tiếng Anh TOEFL

Thục Hân

HHTO - Một sinh viên đã bị kết án tù vì gian lận trong bài thi tiếng Anh TOEFL. Sinh viên này thuê người khác thi hộ tại Campuchia rồi đem chứng chỉ về Hong Kong (Trung Quốc) nộp để đáp ứng được điều kiện tốt nghiệp đại học.

Một tòa án ở Hong Kong (Trung Quốc) vừa tuyên phạt 3 tháng tù đối với một nữ sinh viên từ tỉnh Phúc Kiến vì tội thuê người khác thi hộ kỳ thi tiếng Anh TOEFL rồi nộp kết quả giả đó để được tốt nghiệp đại học, theo SCMP.

Nữ sinh này 22 tuổi, tên là Huang Xinyi. Cô khai với cảnh sát rằng đã thi TOEFL và IELTS 4 lần rồi mà chưa đạt được mức điểm yêu cầu của ĐH Lingnan - mà yêu cầu cụ thể là sinh viên phải đạt tối thiểu 87 điểm TOEFL hoặc 6,5 điểm IELTS mới tốt nghiệp.

toefl.jpg
Học sinh ở một trường trung học tại Nhật luyện tập thi TOEFL. Ảnh minh họa: J.J. O'Donoghue.

Thi mãi không đạt như vậy nên vào tháng 5/2024, Huang quyết định thi lại TOEFL ở Cambodia vì “nghe nói” là thi ở đó dễ được điểm cao hơn. Vào ngày thi, cô trả khoảng 300 đôla Mỹ (gần 8 triệu đồng) cho một người khác thi hộ bài TOEFL, khi có kết quả thì cô gửi cho ĐH Lingnan.

Khi nhà trường đặt câu hỏi về tính xác thực của chứng chỉ, Huang khẳng định rằng cô đã chỉnh ảnh trên chứng chỉ đó vì cô không thích cái ảnh cũ.

Huang chỉ nhận tội gian lận sau khi trường đại học liên lạc với bên tổ chức thi TOEFL để xác minh.

court.jpg
Tòa án nơi Huang mới bị xét xử. Ảnh: K. Y. Cheng.

Thẩm phán David Chum Yau-fong cho rằng một án tù là cần thiết để răn đe vì các vi phạm tương tự đang gia tăng, và những hành vi gian lận không chỉ làm lãng phí nguồn lực giáo dục mà còn gây bất công với các sinh viên khác luôn làm đúng quy định.

Đúng ra mức án ban đầu của Huang là 5 tháng tù, nhưng Thẩm phán Chum quyết định giảm còn 3 tháng vì Huang hợp tác trong quá trình xử lý kỷ luật của nhà trường.

Cuối cùng thì Huang vừa mất tiền thuê người thi hộ, lại bị hủy kết quả bài thi, giờ còn phải đi tù, thực sự là khó khăn còn chồng chất hơn lúc chưa thi.

coverfb1474.jpg
Thục Hân
