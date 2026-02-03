Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Xe xôi ngũ sắc bất ngờ nổi tiếng vì "ăn ảnh", Uyển Ân cũng tranh thủ check-in

Tôn Huy - Ảnh, clip: TikTok nhân vật
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lọt vào ống kính của nhiều du khách và cả người nổi tiếng, chiếc xe xôi ngũ sắc bỗng chốc viral trên mạng xã hội. Thế nhưng, đằng sau màn "debut" ấy là tình huống "dở khóc dở cười" của chủ quán: Khách check-in thì tấp nập, nhưng khách mua xôi lại... đếm trên đầu ngón tay.

Những ngày cận Tết, không khí du Xuân tại trung tâm TP.HCM luôn nhộn nhịp. Giữa dòng người áo dài xúng xính, một chiếc xe xôi với giao diện bắt mắt vô tình trở thành "nhân vật phụ" chiếm sóng trong nhiều khung hình. Đặc biệt, khoảnh khắc diễn viên Uyển ÂnAli Hoàng Dương tạo dáng bên gánh hàng rong này càng khiến cộng đồng mạng tò mò truy tìm "in tư".

xe-xoi.png
Uyển Ân và Ali Hoàng Dương check-in﻿ tại xe xôi. - Ảnh: Ali Hoàng Dương.
"Chị áo hồng" được chủ xe xôi nhắc đến là Uyển Ân.

Tuy nhiên, trái ngược với kịch bản "đắt khách nhờ người nổi tiếng", thực tế lại khá tréo ngoe. Trên kênh TikTok cá nhân, chủ xe xôi - anh chàng có tên Bé Kỳ Bán Xôi - thường xuyên chia sẻ những tình huống "khó đỡ". Anh cho biết xe xôi của mình chủ yếu làm... bối cảnh cho khách quay phim, chụp ảnh là chính.

Chia sẻ đáng yêu của chủ xe xôi khiến netizen thích thú.

Những câu nói tỉnh bơ, thật thà của chủ quán như: "Người ta nổi tiếng làm ăn buôn bán được, còn mình người ta chụp hình với hỏi không à" hay "Người ta mua thì mình vui, còn không mua thì đem xôi về nhà ăn trừ cơm" nhanh chóng gây chú ý trên TikTok. Không hề than vãn, thái độ lạc quan của anh khiến người xem vừa buồn cười, vừa thấy dễ thương.

xe-xoi-1.png
Khung cảnh quen thuộc tại xe xôi đang gây chú ý tại Bưu điện TP.HCM﻿.

Sức hút của xe xôi đến từ phần nhìn "10 điểm không nhưng". Các xửng xôi được bày biện gọn gàng trên xe đẩy, phô diễn đủ tone màu rực rỡ: Đỏ của gấc, xanh của lá dứa, tím của nếp than... Chính chiếc "visual" xịn xò này đã biến xe xôi thành background "sống ảo" lý tưởng cho du khách, dù đôi khi họ chỉ mải mê chụp mà quên mất việc mua ủng hộ.

xe-xoi-2.png

Dưới phần bình luận, nhiều netizen đã nhiệt tình "hiến kế" để giúp chủ quán cải thiện doanh thu, từ việc làm menu nhiều thứ tiếng cho du khách đến tận dụng sự duyên dáng để làm content creator. Dù chưa biết doanh số có tăng hay không, nhưng sự nổi tiếng bất đắc dĩ cùng phản ứng đáng yêu của chủ xe xôi chắc chắn đã mang lại tiếng cười vui vẻ cho cư dân mạng những ngày cuối năm.

coverfb.jpg
Tôn Huy - Ảnh, clip: TikTok nhân vật
#xe xôi #Uyển Ân #Bảo Thắng #đồ ăn đường phố #viral #TikTok #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục