Xe xôi ngũ sắc bất ngờ nổi tiếng vì "ăn ảnh", Uyển Ân cũng tranh thủ check-in

HHTO - Lọt vào ống kính của nhiều du khách và cả người nổi tiếng, chiếc xe xôi ngũ sắc bỗng chốc viral trên mạng xã hội. Thế nhưng, đằng sau màn "debut" ấy là tình huống "dở khóc dở cười" của chủ quán: Khách check-in thì tấp nập, nhưng khách mua xôi lại... đếm trên đầu ngón tay.

Những ngày cận Tết, không khí du Xuân tại trung tâm TP.HCM luôn nhộn nhịp. Giữa dòng người áo dài xúng xính, một chiếc xe xôi với giao diện bắt mắt vô tình trở thành "nhân vật phụ" chiếm sóng trong nhiều khung hình. Đặc biệt, khoảnh khắc diễn viên Uyển Ân và Ali Hoàng Dương tạo dáng bên gánh hàng rong này càng khiến cộng đồng mạng tò mò truy tìm "in tư".

Uyển Ân và Ali Hoàng Dương check-in﻿ tại xe xôi. - Ảnh: Ali Hoàng Dương.

"Chị áo hồng" được chủ xe xôi nhắc đến là Uyển Ân.

Tuy nhiên, trái ngược với kịch bản "đắt khách nhờ người nổi tiếng", thực tế lại khá tréo ngoe. Trên kênh TikTok cá nhân, chủ xe xôi - anh chàng có tên Bé Kỳ Bán Xôi - thường xuyên chia sẻ những tình huống "khó đỡ". Anh cho biết xe xôi của mình chủ yếu làm... bối cảnh cho khách quay phim, chụp ảnh là chính.

Chia sẻ đáng yêu của chủ xe xôi khiến netizen thích thú.

Những câu nói tỉnh bơ, thật thà của chủ quán như: "Người ta nổi tiếng làm ăn buôn bán được, còn mình người ta chụp hình với hỏi không à" hay "Người ta mua thì mình vui, còn không mua thì đem xôi về nhà ăn trừ cơm" nhanh chóng gây chú ý trên TikTok. Không hề than vãn, thái độ lạc quan của anh khiến người xem vừa buồn cười, vừa thấy dễ thương.

Khung cảnh quen thuộc tại xe xôi đang gây chú ý tại Bưu điện TP.HCM﻿.

Sức hút của xe xôi đến từ phần nhìn "10 điểm không nhưng". Các xửng xôi được bày biện gọn gàng trên xe đẩy, phô diễn đủ tone màu rực rỡ: Đỏ của gấc, xanh của lá dứa, tím của nếp than... Chính chiếc "visual" xịn xò này đã biến xe xôi thành background "sống ảo" lý tưởng cho du khách, dù đôi khi họ chỉ mải mê chụp mà quên mất việc mua ủng hộ.

Dưới phần bình luận, nhiều netizen đã nhiệt tình "hiến kế" để giúp chủ quán cải thiện doanh thu, từ việc làm menu nhiều thứ tiếng cho du khách đến tận dụng sự duyên dáng để làm content creator. Dù chưa biết doanh số có tăng hay không, nhưng sự nổi tiếng bất đắc dĩ cùng phản ứng đáng yêu của chủ xe xôi chắc chắn đã mang lại tiếng cười vui vẻ cho cư dân mạng những ngày cuối năm.