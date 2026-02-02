Y4C - Tuổi trẻ vì cộng đồng và hành trình 2 ngày 1 đêm đầy niềm vui ở Bảo Thắng

HHTO - Các bạn nhỏ, các tình nguyện viên và ban tổ chức đã "ăn Tết sớm" với nhiều hoạt động trải nghiệm, ấm áp trong chuyến đi "Thắp sáng tri thức 2026" tại Bảo Thắng (Lào Cai).

Chương trình Tuổi trẻ vì cộng đồng - Y4C với chủ đề "Thắp sáng tri thức 2026" đã diễn ra vào ngày 31/1 - 1/2 tại huyện Bảo Thắng (Lào Cai) cùng chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm hướng tới học sinh địa phương, tập trung vào STEM, năng lượng bền vững và giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống.

"Tổ đội" Y4C đến Bảo Thắng, di chuyển tới trường PTDTBT Thái Niên vào buổi chiều.

Tại trường PTDTBT Thái Niên, chuỗi hoạt động được khởi động bằng lớp học STEM dành cho học sinh nhà trường. Tại đây, các bạn học sinh được các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn lắp ráp tên lửa nước, làm quen với những nguyên lý khoa học cơ bản thông qua quan sát, thao tác và thử nghiệm.

Một trong những hoạt động vang tiếng cười từ các bạn nhỏ của trường PTDTBT Thái Niên là lắp tên lửa nước.

Song song với lớp học STEM, các tình nguyện viên đã tiến hành lắp đặt hệ thống đèn năng lượng Mặt Trời trong khuôn viên trường. Toàn bộ quá trình được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật đã được tập huấn trước đó, bảo đảm an toàn và khả năng vận hành lâu dài.

Các bạn nhỏ được trải nghiệm lắp đèn năng lượng Mặt Trời.

Buổi tối cùng ngày, lễ thắp đèn được tổ chức. Tham dự buổi lễ có đại diện chính quyền địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng toàn thể học sinh và các thành viên chương trình Y4C. Ánh sáng từ những chiếc đèn năng lượng không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập mà còn truyền tải thông điệp về sử dụng năng lượng sạch, hướng tới phát triển bền vững tại các khu vực còn nhiều khó khăn.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, bên cạnh các hoạt động giáo dục và kỹ thuật, các thành viên Y4C còn tổ chức hướng dẫn học sinh gói bánh chưng. Không khí "ăn Tết sớm" đặc biệt rôm rả khi các bạn học sinh hoàn thiện những chiếc bánh của mình, chờ thành quả được "chín mềm".

Ngày thứ 2, cũng là ngày cuối cùng của hành trình "Thắp sáng tri thức 2026", Y4C tiếp tục trở lại trường PTDTBT Thái Niên để trao quà cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Bảo Thắng và 170 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Những phần quà trao tay cũng là trao gửi yêu thương, cổ vũ tinh thần cho các gia đình, bạn nhỏ trong tương lai.

Ban tổ chức cũng đã trao giải STEM cho học sinh tham gia lớp trải nghiệm, đồng thời trao giấy chứng nhận cho các tình nguyện viên đồng hành cùng chương trình. Khép lại Y4C - Thắp sáng tri thức 2026 là khuôn mặt rạng rỡ của tất cả mọi người, cùng hi vọng sẽ trở lại vùng đất đáng yêu này và cả hành trình ghé đến những "chân trời mới" để tiếp tục lan tỏa ấm áp cùng nhiều hoạt động thú vị hơn.