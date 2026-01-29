Khoảnh khắc thủ môn U23 Việt Nam "manifest" cho đội bóng gây sốt mạng xã hội

HHTO - Giữa dàn cầu thủ U23 Việt Nam được nhắc đến liên tục sau VCK U23 châu Á 2026, có một cái tên gần như ít được nhắc đến: thủ môn Phạm Đình Hải. Không xuất hiện trong đội hình thi đấu của mùa giải, thậm chí nhiều người còn ngỡ ngàng khi biết U23 Việt Nam có… thủ môn thứ 3.

Thủ môn “lowkey” nhất U23 Việt Nam

Ở giải đấu vừa qua, phần lớn sự chú ý của người hâm mộ được dành cho những gương mặt trực tiếp thi đấu như thủ môn Trần Trung Kiên hay Cao Văn Bình. Trong khi đó, thủ môn số 3 của U23 Việt Nam là Phạm Đình Hải lặng lẽ xuất hiện trong danh sách đăng ký, đóng vai trò phương án dự phòng cuối cùng nơi khung gỗ.

Thủ môn Phạm Đình Hải. (Ảnh: VFF)

Chưa được ra sân đồng nghĩa với việc ít được nhắc tên, nhưng điều đó không có nghĩa Phạm Đình Hải là lựa chọn mang tính hình thức. Ngược lại, việc được giữ lại trong danh sách chính thức cho một giải đấu tầm châu lục đã cho thấy sự tin tưởng nhất định từ ban huấn luyện U23 Việt Nam.

Khoảnh khắc "manifest" của Đình Hải viral trên mạng xã hội

Đáng chú ý, dù không ra sân, Phạm Đình Hải vẫn bất ngờ trở thành tâm điểm trên mạng xã hội nhờ một khoảnh khắc nam thủ môn “cầu tâm linh” được lan truyền chóng mặt. Trong loạt sút luân lưu căng thẳng giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc, khi cầu thủ Thanh Nhàn bước lên thực hiện quả penalty quyết định, máy quay đã bắt trọn hình ảnh thủ môn sinh năm 2006 đứng trong khu vực băng ghế dự bị, chắp tay, nhắm mắt, gương mặt căng thẳng như đang “gửi niềm tin lên vũ trụ”.

Khoảnh khắc Đình Hải "gửi niềm tin vào vũ trụ".

Chỉ vài giây sau, Thanh Nhàn sút tung lưới U23 Hàn Quốc, mang về chiến thắng nghẹt thở cho U23 Việt Nam. Khoảnh khắc ấy lập tức được dân mạng cắt thành fancam riêng và chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội với loạt bình luận hài hước như “cầu gì trúng nấy”, “thủ môn chưa vào sân đã góp công lớn” hay “niềm tin đặt đúng người đúng thời điểm”.

Từ khoảnh khắc ấy, Phạm Đình Hải bất ngờ được chú ý theo cách không ai ngờ tới. Dù chỉ xuất hiện vài giây trên sóng truyền hình lại vô tình giúp thủ môn trẻ ghi dấu ấn đặc biệt trong hành trình đáng nhớ của U23 Việt Nam tại giải đấu năm nay.

Khoảnh khắc dễ thương của Đình Hải.

Profile trẻ nhưng “xịn”: Trưởng thành từ Hà Nội FC

Phạm Đình Hải sinh năm 2006, trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội FC - cái nôi từng cho ra mắt nhiều tuyển thủ quốc gia. Đây cũng là nơi nổi tiếng với tiêu chuẩn tuyển chọn khắt khe và tính cạnh tranh cao, đặc biệt ở vị trí thủ môn.

Sở hữu thể hình tốt, chiều cao nổi bật 1,85m, phản xạ nhanh và khả năng làm chủ vòng cấm, Đình Hải được đánh giá phù hợp với mẫu thủ môn hiện đại. Trước khi góp mặt ở U23 Việt Nam, anh đã kinh qua nhiều cấp độ đội tuyển trẻ, từ U16, U19 cho đến U20, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế từ khá sớm.

Đình Hải được đánh giá phù hợp với mẫu thủ môn hiện đại. (Ảnh: FBNV)

Phạm Đình Hải thuộc nhóm cầu thủ phát triển theo hướng bền bỉ, đi lên từ nền tảng chuyên môn và thái độ tập luyện. Thủ môn sinh năm 2006 gây ấn tượng ở sự tập trung, kỷ luật và khả năng hòa nhập nhanh với tập thể. Đây cũng là lý do anh được xem là phương án dự phòng đáng tin cậy, sẵn sàng vào sân nếu đội tuyển rơi vào tình huống bất ngờ.

Việc được góp mặt tại VCK U23 châu Á 2026, dù chưa có phút thi đấu nào, vẫn là trải nghiệm quý giá với Phạm Đình Hải. Ở tuổi 19, được tập luyện, sinh hoạt và thi đấu cùng lứa cầu thủ ưu tú nhất cả nước đã là bước đệm quan trọng cho hành trình phía trước.