Tân dược sĩ có màn nhận bằng tốt nghiệp gây sốt, gợi nhớ "bé ngoan" Kim Seon Ho

Dương Kiều

HHTO - Chàng tân dược sĩ của trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có màn nhận bằng tốt nghiệp gây sốt mạng xã hội, khiến ai nấy phải trầm trồ vì bảng thành tích quá ấn tượng.

Mới đây, một video tốt nghiệp của bạn sinh viên tên Bùi Long Hải tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP.HCM đang gây chú ý trên mạng xã hội. Trong khoảnh khắc vài giây ngắn ngủi lên nhận bằng, chàng sinh viên đã có hành động gây sốt, để lại dấu ấn khó quên cho bản thân và cả người xem.

Video nhận bằng tốt nghiệp gây sốt của bạn sinh viên Đại học Nguyễn Tất Thành. Nguồn: NTTU - Đại học Nguyễn Tất Thành

Trong video được fanpage trường đăng tải, Bùi Long Hải đã cầm theo một tấm bằng khen khi lên nhận bằng tốt nghiệp. Thế nhưng điều gây bất ngờ nằm ở chỗ đó không phải là bằng khen thông thường, mà là cả một bộ sưu tập bằng khen, giấy khen lớn nhỏ khác nhau, như đại diện cho hành trình học tập của anh chàng trong suốt thời gian qua.

photo-6330208932026060663-y.jpg
Bùi Long Hải "flex nhẹ" các bằng khen, giấy khen của mình trên sân khấu tốt nghiệp.

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng ấn tượng trước màn "flex" độc lạ đến từ nam sinh, cho rằng đây là cách lưu giữ kỷ niệm tốt nghiệp cực kỳ đáng nhớ. Số khác đùa rằng đây đích thị là "con nhà người ta" trong truyền thuyết, khi bản thân cũng sở hữu nhiều giấy nhưng là... giấy mời họp huynh.

photo-6330208932026060666-y.jpg
photo-6330208932026060665-y.jpg
Cư dân mạng bình luận hài hước dưới video của Bùi Long Hải.

Còn có một số cư dân mạng nhớ đến khoảnh khắc khoe lý lịch "đồ sộ" tương tự của nam diễn viên Kim Seon Ho trong phim Hometown Cha-Cha-Cha nhiều năm trước. Qua đó, ai nấy hy vọng bạn sẽ sớm có công việc xứng đáng với khoảng thời gian học tập và thành tích khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

kim-seon-ho-hometown-cha-cha-cha.jpg
Kim Seon Ho từng có màn "flex" bằng cấp tương tự trên màn ảnh.

Theo thông tin từ video và trên trang web của trường, bạn Bùi Long Hải là một trong những sinh viên ưu tú của ngành Dược học, thuộc trường Đại học Nguyễn Tất Thành TP.HCM. Trước khi tốt nghiệp với thành tích tốt, Hải thường xuyên đạt giải Euréka - giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học, với các đề tài như "Xây dựng mô hình docking phân tử trên các đích tác động liên quan đến viêm" vào năm 2024, và "Phát triển mô hình in silico nhằm sàng lọc chất ức chế ALOX15 tiềm năng trong định hướng điều hòa Ferroptosis" vào năm 2025. Bên cạnh học thuật, Bùi Long Hải còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, là tấm gương sinh viên tiêu biểu thường xuyên được nhà trường tuyên dương.

slide9.jpg
06288f08-69c0-4434-8395-93277d5c.jpg
Bùi Long Hải đạt giải Euréka các năm 2024, 2025 bên cạnh các bạn học và giảng viên hướng dẫn. Nguồn: Trang web trường Đại học Nguyễn Tất Thành
608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
#dược sĩ #dược học #Đại học Nguyễn Tất Thành #trường Đại học Nguyễn Tất Thành #lễ tốt nghệp #giải thưởng Euréka

