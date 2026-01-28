Cách tạo dáng "độc lạ" của nhiều bạn trẻ trong tà áo dài gây xôn xao cõi mạng

HHTO - Những ngày cuối năm, mạng xã hội xôn xao trước loạt hình ảnh nhiều bạn trẻ diện áo dài với những kiểu tạo dáng phá cách. Những bộ ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý, mở ra nhiều bàn luận trên không gian mạng xoay quanh cách người trẻ làm mới hình ảnh tà áo dài.

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều bạn trẻ xuất hiện với những "cú" pose dáng độc lạ trong tà áo dài, khác xa hình ảnh nhẹ nhàng, nền nã thường thấy. Những bộ ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của "giang cư mận".

Không khí những ngày cuối năm với cái Tết đã cận kề, nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ xúng xính "lên đồ", tươi tắn trong những tà áo dài, chuẩn bị cho một bộ ảnh chào đón năm mới. Tuy nhiên, thay vì chụp ảnh với cách tạo dáng dịu dàng truyền thống, không ít các "nàng thơ" lại lựa chọn cách thể hiện giàu năng lượng mang phong cách hiphop, biểu cảm ngầu "đét" và vô cùng cá tính.

Xu hướng này bắt nguồn từ những bức ảnh "ke đầu" trong tà áo dài lan truyền trên mạng xã hội được tạo ra bởi AI, sau đó, nhanh chóng được "con dân mạng" hưởng ứng và "xào nấu" theo nhiều cách mới lạ.

Những dáng pose tạo ra hiệu ứng thị giác mạnh, góp phần làm mới góc nhìn khuôn mẫu quen thuộc về áo dài. Dưới các bài đăng, nhiều người xem bày tỏ sự thích thú, thậm chí được phen "cười nghiêng ngả" với độ “táo bạo” của các "nàng thơ tone hồng". Đi kèm là loạt bình luận hài hước như "AI nhìn cũng phải bó tay", "dáng này chắc máy học cũng chưa kịp học",...

Nhìn chung, phần lớn tương tác xoay quanh yếu tố mới mẻ và giải trí, đồng thời thể hiện sự ngạc nhiên của cộng đồng mạng khi được dịp chứng kiến những bức ảnh độc lạ, khó tin đến từ các nàng thơ.

Tuy vậy, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, cũng xuất hiện không ít quan điểm cho rằng các kiểu tạo dáng này chưa thực sự phù hợp với áo dài - trang phục được xem là biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam. Một số bình luận cho rằng, sáng tạo cần đi kèm với sự tiết chế để tránh gây phản cảm hoặc ảnh hưởng đến những giá trị văn hóa đã được gìn giữ lâu đời.