Loạt khoảnh khắc đáng yêu của U23 Việt Nam: Đá một trận, "meme" dùng cả năm

HHTO - Trận đấu đầy cảm xúc giữa U23 Việt Nam chiến thắng U23 Hàn Quốc để giành Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 không chỉ khiến người hâm mộ tự hào về tinh thần chiến đấu của các chiến binh Sao Vàng mà cộng đồng mạng còn được dịp "nhặt meme" cười thả ga.

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc tại trận tranh Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 không chỉ khiến người hâm mộ tự hào về tinh thần chiến đấu quật cường của các chiến binh Sao Vàng, mà còn biến mạng xã hội thành một “đại tiệc meme” đúng nghĩa.

Sau tiếng còi mãn cuộc, bên cạnh những giọt nước mắt xúc động và lời chúc mừng dành cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, cộng đồng mạng Việt Nam được dịp “nhặt meme” cười thả ga với loạt khoảnh khắc vừa hài hước vừa đáng yêu của các cầu thủ.

(Ảnh: VFF)

Từ biểu cảm căng thẳng rồi vỡ òa, đến những pha ăn mừng đầy cảm xúc của các cầu thủ trẻ, tất cả nhanh chóng được dân mạng “bắt trọn” và chế ảnh với tốc độ chóng mặt. Những "meme" mang màu sắc vui nhộn, dí dỏm nhưng không kém phần tự hào đã góp phần lan tỏa bầu không khí tích cực sau chiến thắng lịch sử trước U23 Hàn Quốc - một đối thủ luôn được xem là “ông lớn” của bóng đá châu lục.

Chiến thắng ấy, vì thế, không chỉ được ghi dấu bằng tấm Huy chương Đồng danh giá, mà còn bằng những tràng cười sảng khoái và niềm tự hào lan tỏa khắp các nền tảng mạng xã hội.

Một trong những khoảnh khắc đang được tìm kiếm nhiều nhất sau trận đấu chính là hình ảnh tiền vệ Khuất Văn Khang “đuổi bắt vui vẻ” cùng các cầu thủ U23 Hàn Quốc ngay trước khung thành, xoay quanh thủ môn Cao Văn Bình. Tình huống tưởng chừng căng thẳng trong một pha sút phạt của đội bạn bỗng trở nên đầy hài hước khi Văn Khang liên tục di chuyển, che chắn và tạo áp lực tâm lý lên đối phương, khiến nhiều cầu thủ đội bạn lúng túng ra mặt.

Khuất Văn Khang và cầu thủ số 9 của Hàn Quốc tạo meme "đố anh bắt được em".

Giữa không khí vỡ òa sau chiến thắng của U23 Việt Nam, hình ảnh khiến cộng đồng mạng thích thú không kém chính là khoảnh khắc “couple treo giò không được đá cõng không đá được” cùng nhau xuống sân ăn mừng. Lý Đức - cầu thủ phải ngồi trên khán đài vì án treo giò, đã cõng Hiểu Minh - người dính chấn thương, hòa vào niềm vui chung của toàn đội.

Lý Đức cõng Hiểu Minh xuống sân ăn mừng cùng đồng đội. (Video: TED Trần)

Trend "nhìn sang trái" bỗng hot trở lại sau loạt sút luân lưu. Cụ thể, trong 6 lượt sút trước đó, thủ môn U23 Hàn Quốc đều đổ người sang phải, nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam lại liên tục sút bóng vào góc bên trái, khiến thủ thành đội bạn hoàn toàn bất lực. Đến lượt sút quyết định, khi thủ môn U23 Hàn Quốc đổi hướng phán đoán, đổ người sang trái, thì Thanh Nhàn lại bình tĩnh đưa bóng vào góc bên phải, ấn định chiến thắng cho U23 Việt Nam.

Thủ môn U23 Hàn Quốc đoán sai hướng bóng trong cả 7 cú sút luân lưu trước U23 Việt Nam.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành chất liệu meme được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, vừa hài hước vừa thể hiện bản lĩnh đáng nể của các cầu thủ trẻ Việt Nam trên chấm 11 m.

Trend "nhìn sang trái" bỗng dưng hot trở lại sau loạt sút luân lưu của U23 Việt Nam.

Biểu cảm "vuýpppp" của Quốc Việt khi Cao Văn Bình bắt được quả penalty.