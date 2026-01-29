Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Học sinh nhắn tin nhờ công an xã giải đề thi, fanpage bất ngờ “quá tải” tin nhắn

LINH LÊ
HHTO - Một câu chuyện tưởng chừng chỉ mang tính vui vẻ giữa học sinh và fanpage công an xã mới đây lại bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng bởi cái kết khó ai ngờ tới.

Theo chia sẻ từ fanpage Công an xã Mỹ Sơn - tỉnh Khánh Hòa, một bạn học sinh đã chủ động nhắn tin tới trang với mong muốn được hỗ trợ giải một đề thi trắc nghiệm. Tin nhắn gửi đến fanpage của lực lượng công an khiến nhiều người không khỏi bật cười, bởi đây vốn không phải kênh tư vấn học tập hay giải bài tập cho học sinh.

Tuy nhiên, thay vì bỏ qua hoặc từ chối khéo, người quản lý fanpage lại bất ngờ đọc kỹ nội dung đề và đưa ra đáp án cho từng câu hỏi. Không dừng lại ở đó, admin còn thể hiện thái độ thân thiện khi động viên học sinh và sẵn sàng hỗ trợ thêm nếu cần thiết. Cuộc trò chuyện ngắn này sau khi được đăng tải đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác và chia sẻ.

Nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự thích thú trước sự gần gũi, hài hước của lực lượng công an cơ sở. Không ít người cho rằng, chính những khoảnh khắc đời thường như vậy đã giúp hình ảnh các chiến sĩ công an trở nên thân thiện, gần gũi hơn trong mắt cộng đồng.

Bài đăng này trên fanpage Công an xã Mỹ Sơn đã nhanh chóng kéo theo làn sóng học sinh và người dùng mạng khác tiếp tục nhắn tin về fanpage với mong muốn được “chú công an” giải giúp bài tập.

Trước lượng tin nhắn tăng đột biến, fanpage Công an xã Mỹ Sơn đã phải đăng tải thông báo nhằm làm rõ chức năng, nhiệm vụ của trang. Theo đó, đây là kênh thông tin chính thức phục vụ công tác tuyên truyền, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và hỗ trợ người dân trong các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự, không phải nơi giải đề thi hay bài tập học tập.

Đơn vị này cũng mong nhận được sự thông cảm của người dân khi không thể phản hồi tất cả tin nhắn do số lượng gửi về quá lớn. Dù vậy, câu chuyện trên vẫn để lại nhiều tiếng cười và cho thấy sự quan tâm, tương tác ngày càng gần gũi giữa lực lượng công an và cộng đồng trên không gian mạng.

LINH LÊ
