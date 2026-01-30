Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Một cầu thủ U23 Việt Nam từng cùng ra sân với thủ môn Bùi Tiến Dũng 8 năm trước

LINH LÊ
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Năm 2018, giữa bầu không khí sôi động của bóng đá Việt Nam, một khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ đã vô tình được lưu lại và trở thành ký ức đẹp tới tận bây giờ. Trong lễ chào cờ trước trận đấu, thủ môn Bùi Tiến Dũng - người hùng của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm đó, xuất hiện chung khung hình với một cậu bé dắt tay vô cùng đặc biệt.

Ít ai ngờ rằng, cậu bé năm nào giờ đây đã lớn lên, khoác áo U23 Việt Nam và trở thành cái tên nhận được nhiều kỳ vọng. Và cậu bé ấy chính là Lê Văn Thuận, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Thanh Hóa.

Bức ảnh chụp lại khoảnh khắc Văn Thuận - khi ấy chỉ là một cầu thủ nhí đứng chung khung hình với thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây được cầu thủ Lê Văn Thuận (sinh năm 2006, quê Thanh Hóa) chia sẻ trên trang cá nhân. Hình ảnh giản dị ấy bỗng mang nhiều ý nghĩa hơn: Đó là sự nối tiếp giữa các thế hệ bóng đá, giữa giấc mơ tuổi thơ và hiện thực của những năm tháng nỗ lực không ngừng.

anh-man-hinh-2026-01-30-luc-104119.png
Cậu bé Lê Văn Thuận (bên trái) ngày nào còn chung khung hình với thủ môn Bùi Tiến Dũng (phải).

Thời điểm đó, Bùi Tiến Dũng là biểu tượng của niềm tin, của sự bùng nổ cảm xúc mà bóng đá Việt Nam mang lại. Còn Văn Thuận chỉ là một cậu bé lặng lẽ bước ra sân, có lẽ chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ đứng trong hàng ngũ những cầu thủ được hàng triệu người hâm mộ dõi theo.

Lê Văn Thuận là sản phẩm của lò đào tạo bóng đá Thanh Hóa - nơi từng cho ra mắt nhiều cầu thủ giàu thể lực, ý chí và tinh thần thi đấu máu lửa. Qua các cấp độ trẻ, Văn Thuận dần cho thấy sự trưởng thành trong lối chơi, khả năng thích nghi tốt và tinh thần thi đấu kỷ luật. Chính quá trình tích lũy ấy đã giúp Văn Thuận có mặt trong danh sách U23 Việt Nam, từng bước ghi dấu ấn ở môi trường bóng đá đỉnh cao hơn.

599135632-1793646268004074-3300275247114533545-n.jpg
618806767-1819920162043351-1491026839803200933-n.jpg

Việc bức ảnh năm 2018 được chia sẻ trở lại khiến nhiều người không khỏi xúc động. Từ một “em bé dắt tay” trong lễ chào cờ, Lê Văn Thuận giờ đây đã là đồng đội, là người tiếp nối hành trình mà thế hệ đàn anh từng mở lối.

601364682-1793646281337406-9072538426280665245-n.jpg
603101293-1793646298004071-6328518304044238990-n.jpg

Câu chuyện của Văn Thuận không chỉ là sự trùng hợp thú vị, mà còn là minh chứng rõ nét cho hành trình trưởng thành của bóng đá Việt Nam: những giấc mơ được gieo mầm từ rất sớm, nuôi dưỡng bằng đam mê và sự kiên trì, để rồi đến ngày nở hoa đúng lúc.

Trong màu áo U23 Việt Nam hôm nay, Lê Văn Thuận không còn là cậu bé năm nào. Nhưng khoảnh khắc dắt tay Bùi Tiến Dũng năm 2018 chắc chắn sẽ mãi là dấu mốc đặc biệt - nơi một giấc mơ bắt đầu, lặng lẽ mà đầy cảm hứng.

coverfb.jpg
LINH LÊ
Ảnh: FBNV
#Lê Văn Thuận #Bùi Tiến Dũng #U23 Việt Nam #bóng đá Việt Nam #cầu thủ trẻ #kỷ niệm 2018 #hành trình trưởng thành

Xem thêm

Cùng chuyên mục