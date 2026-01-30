Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Xuân Tình Nguyện 2026: Những phần quà ý nghĩa gửi gắm sự tri ân của thế hệ trẻ

Ý Lê (Tổng hợp) - Ảnh: IU Union of Students

HHTO - Trong khuôn khổ Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026, Đội hình Thường trực Khởi Xuân và Đội hình Chuyên Khởi Sắc đã tổ chức hoạt động trao tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần động viên tinh thần các đối tượng chính sách tại thị trấn Tân Túc, xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt và phường An Khánh.

Nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và giúp các chiến sĩ hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của địa phương, Đội hình thường trực Khởi Xuân Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM đã tổ chức hoạt động đến thăm hỏi, ghi nhận thông tin và số hóa dữ liệu các nhân chứng sống lịch sử trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, các chiến sĩ đã trực tiếp đến thăm và trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình là người có công với cách mạng và nhân chứng sống lịch sử. Các đối tượng được thăm hỏi gồm thương binh, cán bộ cách mạng và người từng bị tù đày hiện đang sinh sống tại thị trấn Tân Túc, xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt.

iu-2.jpg
iu.jpg
Đội hình thường trực Khởi Xuân đến thăm hỏi và trao tặng những phần quà cho các hộ gia đình là người có công với cách mạng và nhân chứng sống lịch sử.

Trong quá trình hỏi thăm, đoàn còn thực hiện những công việc thiết thực như: Định vị tọa độ vị trí nhà ở, chụp các hình ảnh tư liệu, đồng thời thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản gồm họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú mới nhất và những nội dung liên quan đến quá trình tham gia cách mạng

Thông qua hoạt động lần này, các chiến sĩ không chỉ được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực từ chính các nhân chứng sống, mà còn góp phần xây dựng nguồn thông tin chính xác, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, Đội hình Chuyên Khởi Sắc đã chính thức ra quân Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tình nguyện của các chiến sĩ tại địa bàn phường An Khánh, TP.HCM. Với tinh thần sẵn sàng cống hiến, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các chiến sĩ Khởi Sắc đã bắt đầu những ngày hoạt động đầu tiên bằng sự nghiêm túc, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

iu4.jpg
Đội hình Chuyên Khởi Sắc đã đến thăm hỏi và trao quà đến cô chú cựu chiến binh, người có công với đất nước.

Trong ngày hoạt động đầu tiên, các chiến sĩ Khởi Sắc đã đến thăm hỏi để động viên và trao quà cho các cô chú cựu chiến binh và người có công với đất nước. Những lời hỏi thăm chân thành, những phần quà Xuân được trao tận tay không chỉ mang theo sự sẻ chia về vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sinh viên hôm nay.

iu3.jpg
iu8.jpg
Những phần quà ý nghĩa của các bạn chiến sĩ gửi đến cô chú cựu chiến binh và người có công với đất nước.

Với tinh thần “Khởi Sắc” - khơi mở những gam màu ấm áp đầu Xuân, các chiến sĩ đã bắt đầu chiến dịch bằng những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa không khí Xuân yêu thương và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.

bia.jpg
Ý Lê (Tổng hợp) - Ảnh: IU Union of Students
#Chiến sĩ #trường ĐH Quốc tế #Xuân tình nguyện 2026 #trao tặng quà #người có công với cách mạng

Xem thêm

Cùng chuyên mục