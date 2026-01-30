Xuân Tình Nguyện 2026: Những phần quà ý nghĩa gửi gắm sự tri ân của thế hệ trẻ

HHTO - Trong khuôn khổ Chiến dịch Xuân Tình Nguyện 2026, Đội hình Thường trực Khởi Xuân và Đội hình Chuyên Khởi Sắc đã tổ chức hoạt động trao tặng quà cho các gia đình người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, góp phần động viên tinh thần các đối tượng chính sách tại thị trấn Tân Túc, xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt và phường An Khánh.

Nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước và giúp các chiến sĩ hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng của địa phương, Đội hình thường trực Khởi Xuân Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP.HCM đã tổ chức hoạt động đến thăm hỏi, ghi nhận thông tin và số hóa dữ liệu các nhân chứng sống lịch sử trên địa bàn thành phố.

Trong khuôn khổ chương trình, các chiến sĩ đã trực tiếp đến thăm và trao tặng 10 phần quà cho các hộ gia đình là người có công với cách mạng và nhân chứng sống lịch sử. Các đối tượng được thăm hỏi gồm thương binh, cán bộ cách mạng và người từng bị tù đày hiện đang sinh sống tại thị trấn Tân Túc, xã Tân Kiên và xã Tân Nhựt.

Đội hình thường trực Khởi Xuân đến thăm hỏi và trao tặng những phần quà cho các hộ gia đình là người có công với cách mạng và nhân chứng sống lịch sử.

Trong quá trình hỏi thăm, đoàn còn thực hiện những công việc thiết thực như: Định vị tọa độ vị trí nhà ở, chụp các hình ảnh tư liệu, đồng thời thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản gồm họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ cư trú mới nhất và những nội dung liên quan đến quá trình tham gia cách mạng

Thông qua hoạt động lần này, các chiến sĩ không chỉ được lắng nghe những câu chuyện lịch sử chân thực từ chính các nhân chứng sống, mà còn góp phần xây dựng nguồn thông tin chính xác, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng trong thời gian tới.

Cũng trong dịp này, Đội hình Chuyên Khởi Sắc đã chính thức ra quân Chiến dịch Xuân Tình nguyện 2026, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình tình nguyện của các chiến sĩ tại địa bàn phường An Khánh, TP.HCM. Với tinh thần sẵn sàng cống hiến, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ, các chiến sĩ Khởi Sắc đã bắt đầu những ngày hoạt động đầu tiên bằng sự nghiêm túc, đoàn kết và quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đội hình Chuyên Khởi Sắc đã đến thăm hỏi và trao quà đến cô chú cựu chiến binh, người có công với đất nước.

Trong ngày hoạt động đầu tiên, các chiến sĩ Khởi Sắc đã đến thăm hỏi để động viên và trao quà cho các cô chú cựu chiến binh và người có công với đất nước. Những lời hỏi thăm chân thành, những phần quà Xuân được trao tận tay không chỉ mang theo sự sẻ chia về vật chất, mà còn gửi gắm tình cảm, sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ sinh viên hôm nay.

Những phần quà ý nghĩa của các bạn chiến sĩ gửi đến cô chú cựu chiến binh và người có công với đất nước.

Với tinh thần “Khởi Sắc” - khơi mở những gam màu ấm áp đầu Xuân, các chiến sĩ đã bắt đầu chiến dịch bằng những việc làm giản dị nhưng giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa không khí Xuân yêu thương và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng.