Khi Gen Z "đưa ba mẹ cùng đi du học": Trò chuyện cưng xỉu tưởng "đôi bạn thân"

HHTO - Những lời hỏi thăm giản dị như "Con bị ốm à", "Con nấu món gì mà ngon thế" hay chỉ dùng một chữ "Xinh" để khen con gái qua mạng xã hội của các bậc cha mẹ khiến nhiều netizen dâng trào cảm xúc. Nhiều bạn trẻ cho biết cảm thấy thoải mái khi có thể trò chuyện với cha mẹ như những người bạn tin cậy.

Mới đây, bài đăng trên Threads của một du học sinh chia sẻ hình ảnh "đưa mẹ cùng đi du học" thu hút hơn 800K lượt xem, gần 40K lượt thích. Đó là câu chuyện của Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 2000), du học sinh bậc Thạc sĩ tại Thụy Điển. Không phải cùng mẹ "khăn gói lên đường" theo đúng nghĩa đen, Mai Anh đưa mẹ đi du học dưới hình thức trực tuyến - chụp ảnh và nhắn tin thông qua ứng dụng Locket.

Trước khi rời Việt Nam, Mai Anh đã hướng dẫn mẹ cách sử dụng Locket để tiện theo dõi cuộc sống của con gái.

Trên nền tảng chia sẻ hình ảnh tức thì này, Mai Anh đăng tải các hoạt động thường ngày như nấu ăn, đến trường, học bài, cập nhật thời tiết và được mẹ phản hồi với những lời hỏi thăm đầy tình cảm. Cô lo lắng cho sức khỏe con gái khi thấy Mai Anh chụp hộp thuốc: "Con bị ốm à", quan tâm tình hình học tập của con bằng câu hỏi ngắn gọn "Học vất vả lắm hả con"... Đáp lại mẹ, cô bạn Gen Z luôn lễ phép "báo cáo tình hình", khoe món canh khoai tây thịt, món bún mọc.

Ngoài chia sẻ sinh hoạt thường ngày, Mai Anh còn đưa mẹ đến trường, hòa vào không khí ngày nhập học, dẫn mẹ tham quan nhiều cảnh đẹp của đất nước Thụy Điển xa xôi.

Vẻ ngạc nhiên, trầm trồ của mẹ Mai Anh trước những bức ảnh của con gái gửi khiến nhiều người con xa quê bịn rịn: "Cảm giác như mẹ của chị ấy cũng rất tò mò về thế giới ngoài kia và đang chiêm ngưỡng thế giới qua ước mơ của con gái", "Tui đọc mà thấy sự quan tâm của mẹ tràn màn hình luôn á. Thi thoảng tui cũng lôi tin nhắn ba mẹ ra đọc lại, thường thì có gì tui gọi chứ cũng không trả lời mùi mẫn dài dòng. Nên đọc thấy chủ yếu toàn ba mẹ nhắn, hỏi thăm. Gửi hình gì qua ba mẹ cũng hỏi, cũng trả lời. Giống như sợ mình ở bển một mình cô đơn nên nói chuyện quan tâm nhiều cho con mình ở xa đừng bị tủi".

Chủ đề thú vị của Mai Anh được nhiều bạn trẻ tương tác, chia sẻ thêm về "chuyện nhà mình". Các bạn cũng chọn nền tảng Locket làm "chim bồ câu đưa thư" về cho ba mẹ. Đặc biệt, các phản ứng của bậc phụ huynh - mỗi người mỗi phong cách khiến netizen thích thú. Nhiều người phát hiện con cái và ba mẹ giờ đây hình thành mối quan hệ như những người bạn, thoải mái cập nhật lịch trình, sử dụng ngôn ngữ "teencode" dễ thương.

Các thái cực của phụ huynh khi giao tiếp với con qua màn hình. Dù nói lời ngọt ngào hay "cục súc, kiệm lời" thì trong sâu thẳm bậc sinh thành vẫn luôn dành sự quan tâm, yêu thương con vô điều kiện. - Ảnh: @laehuvw, @im.biubiu_, @th_bleu, @gjjyanjpeg

Phong cách "chơi mạng xã hội" đậm chất Gen Z của mẹ và con gái. - Ảnh: @dlihn.pov

Các bạn trẻ "sống gần" bố mẹ hơn. - Ảnh: @d._.ahh75

Loạt tin nhắn của bạn Khánh Linh - du học sinh tại Pháp - cùng bố mẹ với những câu thoại tự nhiên như "hai cốt" cùng tuổi. - Ảnh: @vvkliin

Trò chuyện cùng Hoa Học Trò Online, Mai Anh cho biết việc "làm bạn với mẹ", được mẹ thấu hiểu và đồng hành là điều tuyệt vời nhất, dù đôi khi mẹ sẽ không theo kịp "trend" như khi trò chuyện cùng bạn bè đồng trang lứa. "Mình thường kể với mẹ đủ thứ, mẹ cũng luôn ủng hộ, lắng nghe con trong các quyết định nên mình khá thoải mái trong việc chia sẻ" - nữ du học sinh bày tỏ.

Dẫu vậy, nhiều người lại hẫng một nhịp khi nhận ra những tương tác này là "điều không ai cấm nhưng lại khó có thể làm được", tự trách bản thân vì hay "cọc" những lúc mẹ hỏi chuyện thường ngày. Một số bạn trẻ ngộ ra: "Nhưng mà giờ cũng hiểu vì đó là "ngôn ngữ" của bố mẹ - ngôn ngữ của sự quy củ, đúng ngữ pháp chính tả nên đọc nghiêm trọng, nhiều khi đọc mình tưởng ba mẹ như đang dò hỏi. Bây giờ thì hết cảm giác đó rồi, chỉ mong ba mẹ nhắn nhiều cho mình thôi".