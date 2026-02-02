Dân mạng hài hước ghép cả "ảnh cưới" cho cặp đôi U23 Văn Khang và Đình Bắc

HHTO - Mạng xã hội bất ngờ lan truyền hình ảnh ghép của hai cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang và Nguyễn Đình Bắc với chú thích hài hước: “Lúc mới yêu” và “Lúc cưới”. Dù chỉ là sản phẩm vui tay của cư dân mạng, màn “ghép đôi” này vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý, bàn luận rôm rả.

Ở bức ảnh đầu tiên, Khuất Văn Khang và Đình Bắc xuất hiện trong một nhà hàng, cùng ngồi đối diện tại một bàn ăn. Khoảnh khắc giản dị, tự nhiên giữa hai cầu thủ được dân mạng ưu ghép vui rằng đây là “lúc mới yêu”.

Sang bức ảnh thứ hai, cả hai diện vest lịch lãm, cầm hoa cưới, thậm chí còn được thêm cả khăn voan, tạo nên khung hình khiến nhiều người không nhịn được cười. Chú thích “lúc cưới” vì thế càng làm tăng độ “mặn” cho màn ghép ảnh.

Màn ghép ảnh khiến dân mạng không thể nhịn cười. (Ảnh: Rùa Cột Dọc)

Thực tế, đây chỉ là cách đùa vui quen thuộc của cộng đồng mạng, xuất phát từ sự thân thiết và ăn ý của hai cầu thủ trẻ. Khuất Văn Khang và Đình Bắc đều thuộc thế hệ cầu thủ trong đội hình U23 Việt Nam, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các đợt tập trung đội tuyển và giải đấu quốc tếm, đặc biệt là mùa giải U23 châu Á 2026 vừa qua. Trên sân, cả hai có nhiều khoảnh khắc phối hợp nhịp nhàng, ngoài đời cũng không ít lần được bắt gặp đi ăn, sinh hoạt chung cùng đồng đội.

Chính sự gần gũi ấy đã trở thành “chất liệu” để dân mạng thỏa sức sáng tạo. Nhiều bình luận hài hước xuất hiện dưới các bài đăng chia sẻ hình ảnh: “Đúng là tình anh em theo năm tháng”, “Đẩy thuyền cho vui thôi chứ ngoài đời là đồng đội chuẩn chỉnh” hay “MXH không thiếu ảnh, cũng không thiếu trí tưởng tượng”. Không ít người cũng nhấn mạnh rằng đây đơn thuần là trò đùa vui, không mang hàm ý nào khác.

Khuất Văn Khang và Đình Bắc luôn ăn ý trên sân cỏ, ngoài đời lại là anh em thân thiết.

Với Khuất Văn Khang và Đình Bắc, màn “ghép đôi” lần này có lẽ chỉ dừng lại ở tiếng cười vui vẻ của cộng đồng mạng. Còn trên sân cỏ, điều người hâm mộ chờ đợi nhất vẫn là phong độ, sự trưởng thành và những màn thể hiện ấn tượng của hai cầu thủ trẻ trong màu áo cấp CLB cũng như ĐT Quốc gia.