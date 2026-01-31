Cầu thủ Phạm Đức Huy khiến netizen bồi hồi nhớ lại hành trình của U23 Việt Nam năm ấy

HHTO - Nhìn lại hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, người hâm mộ vẫn thường nhắc đến những trận cầu lịch sử, tuyết trắng Thường Châu hay khoảnh khắc thầy trò HLV Park Hang-seo vào đến chung kết châu lục. Nhưng phía sau kỳ tích ấy, có một câu chuyện hậu trường vừa hài hước, vừa khiến các cầu thủ U23 năm ấy bật cười khi nhớ lại.

8 năm trước, tại VCK U23 châu Á 2018, khi U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu được xem là “tử thần” với sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, Úc và Syria, không ít cầu thủ trong đội đã nghĩ rằng hành trình giải đấu của mình sẽ kết thúc sớm bởi những đối thủ quá mạnh. Thậm chí, nhiều cầu thủ còn tính toán rất thực tế: Đá xong vòng bảng là vừa đẹp để về nước dự lễ cưới của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Trong một bình luận mới đây dưới bức ảnh cưới kỷ niệm năm xưa của Quế Ngọc Hải, tiền vệ Phạm Đức Huy hài hước nhắc lại kỷ niệm ấy: “Chúc mừng 2 em. Nhớ mãi ngày này 8 năm trước. Yên tâm! Về kịp đám cưới vô tư. Gặp 3 thằng này thắng thế nào được…”.

Niềm tin “về sớm” khi ấy không phải là bi quan, mà xuất phát từ thực tế chênh lệch trình độ và vị thế của bóng đá Việt Nam so với các đối thủ hàng đầu châu lục ở thời điểm đó. Nhưng rồi, chính U23 Việt Nam lại là đội viết nên câu chuyện cổ tích.

Từ trận thắng U23 Úc, trận hòa quả cảm trước U23 Syria cho đến loạt đấu loại trực tiếp nghẹt thở, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt vượt qua từng cột mốc không tưởng để tiến thẳng vào trận Chung kết. Khi trận đấu cuối cùng diễn ra trong băng tuyết Thường Châu, không còn ai nhắc đến chuyện “về sớm” nữa.

U23 châu Á 2018 là giải đấu không thể nào quên với các cầu thủ U23 Việt Nam thời ấy cũng như hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Và cũng chính vì hành trình lịch sử ấy, lễ cưới của Quế Ngọc Hải năm 2018 đã thiếu vắng toàn bộ các đồng đội U23. Không một cầu thủ nào trong đội kịp trở về dự ngày vui của người đội trưởng - một chi tiết nhỏ nhưng trở thành kỷ niệm đặc biệt gắn liền với chiến tích lớn nhất của bóng đá Việt Nam thời điểm đó.

8 năm trôi qua, khi nhìn lại bằng vài dòng bình luận vui vẻ, câu chuyện “cảm lạnh” của Phạm Đức Huy không chỉ mang lại tiếng cười mà còn gợi nhớ về một thế hệ cầu thủ từng bước thay đổi vị thế bóng đá Việt Nam. Một lễ cưới thiếu bạn bè năm ấy, đổi lại là ký ức không thể nào quên với hàng triệu người hâm mộ.