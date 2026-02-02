Một tuyển thủ U23 Việt Nam chấn thương nặng ngay trận đầu tiên khi trở lại CLB

HHTO - Một tuyển thủ U23 Việt Nam sau khi trở lại V.League để thi đấu cho câu lạc bộ đã gặp chấn thương nghiêm trọng, khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2025/26.

Cụ thể, trong trận đấu thuộc vòng 12 mùa giải V.League 2025/26 diễn ra tối 1/2 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Ninh Bình, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn được HLV của CLB Ninh Bình tung vào sân thi đấu ở đầu hiệp hai. Đây là lần đầu tiên cầu thủ sinh năm 2003 ra sân cho CLB sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng U23 Việt Nam tại đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi góp mặt trên sân, tiền vệ này bất ngờ gặp vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối.

Thái Sơn gặp chấn thương nghiêm trọng trong trận đấu ra mắt ở màu áo CLB Ninh Bình. (Ảnh: Ninh Bình FC)

Theo hình ảnh ghi nhận, Thái Sơn ngã xuống sân trong một tình huống không có va chạm mạnh với đối phương. Anh tỏ ra đau đớn, không thể tiếp tục thi đấu và buộc phải rời sân bằng cáng trong sự lo lắng của ban huấn luyện cũng như các đồng đội. Trận đấu vì thế trở thành kỷ niệm không mong muốn đối với tuyển thủ U23 Việt Nam trong ngày trở lại CLB - cũng là trận đấu đầu tiên Thái Sơn thi đấu trong màu áo CLB Ninh Bình, sau khi chuyển về từ Đông Á Thanh Hóa.

Sau khi được kiểm tra y tế, Thái Sơn được chẩn đoán đứt dây chằng chéo trước đầu gối - một trong những chấn thương nặng nhất đối với cầu thủ bóng đá. Với tình trạng này, tiền vệ trẻ chắc chắn sẽ phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn, nguy cơ chia tay phần còn lại của mùa giải V.League 2025/26.

Thái Sơn thi đấu ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

Chấn thương của Thái Sơn được xem là tổn thất lớn đối với CLB Ninh Bình. Không chỉ vậy, đây còn là tin không vui với bóng đá Việt Nam khi cầu thủ này từng được đánh giá là trụ cột của lứa U23, có tiềm năng phát triển lâu dài và đóng vai trò quan trọng trong các kế hoạch sắp tới của đội tuyển trẻ cũng như ĐT quốc gia.

Việc gặp chấn thương nặng ngay ở trận đấu đầu tiên sau khi trở lại từ U23 Việt Nam cũng làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng thể lực của các cầu thủ trẻ, đặc biệt trong bối cảnh phải thi đấu với mật độ cao ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, Thái Sơn đang được theo dõi sát sao và chuẩn bị cho quá trình điều trị, hồi phục. Người hâm mộ và giới chuyên môn đều hy vọng tiền vệ U23 Việt Nam sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để trở lại sân cỏ trong trạng thái tốt nhất.