Hoa học trò

Đời sống

Google News

Ngỡ ngàng trước diện mạo khác lạ của Khoa Pug, nhiều người “nhận không ra”

Linh Lê

HHTO - Cộng đồng mạng xôn xao trước loạt hình ảnh và video mới nhất của Khoa Pug - YouTuber nổi tiếng với các nội dung trải nghiệm du lịch, ẩm thực và cuộc sống xa xỉ.

Khoa Pug bất ngờ đăng tải một số clip trên nền tảng TikTok. Trong các video này, anh sử dụng filter làm đẹp, khiến gương mặt trở nên trắng sáng, đường nét mềm mại hơn, thậm chí mang lại cảm giác “dễ thương” - điều hiếm thấy ở phong cách vốn gắn liền với sự mộc mạc, tự nhiên của anh suốt nhiều năm qua. Sự thay đổi này khiến không ít cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên, thừa nhận phải xem kỹ mới nhận ra đó là Khoa Pug.

collage.png
Hình ảnh mới nhất trong video TikTok của Khoa Pug.

Khoa Pug (tên thật là Nguyễn Anh Khoa) là một trong những YouTuber nổi bật tại Việt Nam với hàng triệu người theo dõi. Anh được biết đến qua các video trải nghiệm du lịch, ẩm thực cao cấp tại nhiều quốc gia, cùng lối chia sẻ thẳng thắn, chân thực. Thời gian qua, cuộc sống và những thay đổi của Khoa Pug vẫn luôn là đề tài được cư dân mạng quan tâm. Vài năm gần đây, Khoa Pug còn gây chú ý khi thực hiện phẫu thuật kéo chân 2 lần liên tiếp. Lần đầu tiên, Khoa chi 5 tỷ để kéo chân ở Mỹ, chiều cao tăng từ 1m65 lên 1m75 và lần thứ 2 là ở Thổ Nhĩ Kỳ với chi phí 3 tỷ đồng để cao lên 1m80.

Bên dưới clip, phần bình luận nhanh chóng trở nên sôi động. Nhiều ý kiến hài hước cho rằng diện mạo mới của nam YouTuber “khác một trời một vực”, thậm chí có người đùa rằng nếu lướt TikTok sẽ khó nhận ra nhân vật quen thuộc của YouTube Việt.

Trước những phản ứng trái chiều, Khoa Pug cho biết bản thân cũng cảm thấy khá lạ khi xem lại hình ảnh của mình trong video. Việc sử dụng filter chủ yếu mang tính thử nghiệm, tạo sự mới mẻ khi lần đầu làm quen với TikTok, chứ không nhằm thay đổi hoàn toàn phong cách cá nhân.

4d5326da-ca6e-4220-8f8f-b31186b2f8efjpg.jpg
Khoa Pug trong video mới đây được đăng tải trên YouTube vào cuối tháng 12/2025.

Việc Khoa Pug chính thức tham gia TikTok xuất phát từ lý do anh chưa từng sử dụng nền tảng này trước đây, trong khi có quá nhiều tài khoản giả mạo đăng tải lại video cũ, dễ gây hiểu nhầm cho người xem. Vì vậy, nam YouTuber quyết định lập tài khoản chính chủ để chia sẻ nội dung, đồng thời tương tác trực tiếp với khán giả.

Sự xuất hiện với hình ảnh mới trên TikTok một lần nữa cho thấy sức hút của Khoa Pug vẫn chưa hề giảm, đồng thời mở ra nhiều tò mò về hướng đi nội dung của nam YouTuber trong thời gian tới.

coverfb.jpg
Linh Lê
