“Mở khóa” rừng trúc xanh mướt tại Cao Bằng đẹp như phim, không kém gì Nhật Bản

HHTO - Gần đây, những địa điểm du lịch gần gũi với thiên nhiên ngày càng được giới trẻ yêu thích và rừng trúc là một trong những điểm đến nổi bật. Không cần phải đi xa tới Nhật Bản, ngay tại Việt Nam, rừng trúc Nguyên Bình vẫn khoác lên mình sắc xanh tươi mát, đủ sức làm rung động trái tim của bất kỳ du khách nào ghé thăm.

Rừng Trúc Nguyên Bình nằm tại xóm Bản Phường, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Chỉ cách trung tâm thị trấn Nguyên Bình khoảng 40km và Hà Nội chừng 160km, nơi đây là điểm đến lý tưởng để du khách “chữa lành”, hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng lớn, trong lành và yên bình.

Hình ảnh rừng trúc từ trên cao. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Khu vực nơi đây vốn đặc trưng với khí hậu mát lạnh, phù hợp cho cây trúc phát triển. Loài cây này không chỉ đóng vai trò là “cây chủ lực” trong đời sống kinh tế của người dân địa phương, giúp họ kiếm kế sinh nhai nhờ các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thủ công mà còn trở thành nét đặc trưng riêng để phát triển du lịch khu vực.

Đến với rừng trúc Nguyên Bình, Gen Z có lẽ sẽ không tránh khỏi cảm giác “choáng ngợp” bởi những hàng trúc cao lớn, mọc san sát nhau tạo nên một không gian xanh trong lành và vô cùng dễ chịu.

Khung cảnh nơi đây không khác gì những thước phim kiếm hiệp ta thường xem hay những rừng trúc nổi tiếng ở Nhật Bản.

Rừng trúc tựa như đang ôm trọn những vị khách vào lòng. Ảnh: Hoàng Hiếu.

Ngoài ra, bên cạnh rừng trúc, Cao Bằng còn được biết đến với những địa điểm thiên nhiên tráng lệ, hùng vĩ khác như thác Bản Giốc, sông Quây Sơn, núi Mắt Thần,... Đặc biệt, khu di tích Pác Bó - nơi Bác Hồ từng sinh sống, làm việc và lãnh đạo cách mạng cũng mang nhiều giá trị lịch sử để các bạn trẻ đến tham quan.

Vẻ đẹp của hang Pác Bó qua lăng kính của du khách. @trantoan32202.

Về ẩm thực, du khách nhất định không nên bỏ lỡ món phở chua - một đặc sản độc lạ của địa phương. Dù cái tên nghe có phần khác lạ so với những món phở quen thuộc, nhưng hương vị của phở chua lại vô cùng hấp dẫn. Bánh phở dai mềm, ăn kèm thịt ba chỉ rán, gan lợn, dạ dày lợn chín, vịt quay và khoai tàu thái sợi chiên giòn, tạo nên sự hòa quyện hài hòa giữa các nguyên liệu.

Ảnh: @go_moment.

Bên cạnh đó, các đặc sản khác như cá trầm hương, bánh vịt chao,… cũng hấp dẫn không kém, sẵn sàng chiều lòng mọi du khách khi ghé thăm nơi đây.