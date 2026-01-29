Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết 16 ngày, teen lên kế hoạch "rạng ngời" sau Tết

HHTO - Ngay khi thông báo học sinh các cấp học của một số trường trên địa bàn TP.HCM được nghỉ từ 14 - 16 ngày trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, các teen đã có những phản ứng khác nhau, nhiều bạn còn lên sẵn kế hoạch “lột xác” để có màn trở lại sau kỳ nghỉ Tết thật ấn tượng.

Theo quyết định của Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh các cấp sẽ được nghỉ Tết Bính Ngọ tổng cộng 11 ngày, từ ngày 12/2 - 22/2 Dương lịch (tức 25 Tháng Chạp đến hết mùng 6 Tháng Giêng Âm lịch).

Căn cứ vào tình hình thực tế, vì ngày 12/2 rơi vào thứ Năm, Hiệu trưởng được quyền cho học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (từ ngày 9/2 đến ngày 11/2 Dương lịch), nếu đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình học. Chính vì vậy, nhiều trường học đã tăng thêm số ngày nghỉ Tết cho học sinh lên đến 16 ngày, cộng thêm hai ngày nghỉ cuối tuần liền trước.

Hàng loạt các trường học ở TP.HCM các cấp như trường Tiểu học Tân Đông Hiệp, trường THCS Võ Trường Toản, trường THCS Dĩ An (Phường Dĩ An) hay trường THPT chuyên Lê Hồng Phong,... đã áp dụng lịch nghỉ tối đa như trên.

Ngay khi lịch nghỉ vừa được thông báo, mỗi teen lại có những phản ứng khác nhau. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Bùi Minh Huy (Lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) cho biết cậu bạn cũng không quá bất ngờ vì những năm trước bạn cũng được nghỉ với số ngày tương tự trong khoảng 14 ngày.

Minh Huy đã lên sẵn kế hoạch cho màn trở lại cực kỳ hoành tráng sau Tết. Ảnh: NVCC

Việc nghỉ Tết dài ngày như vậy cũng giúp cho kế hoạch của Minh Huy trở nên thuận lợi hơn, bạn hào hứng chia sẻ: “Mình đã lập kế hoạch tự ôn luyện IELTS để nâng band điểm, chuẩn bị trước cho kỳ thi xét tuyển đại học. Bên cạnh đó, mình cũng dành thời gian nhiều hơn cho bản thân và gia đình, thư giãn tinh thần và sắp xếp lại việc học tập, tranh thủ làm những điều đã dự định nhưng chưa thực hiện được trong năm qua, chuẩn bị đợt “comeback” bùng nổ vào năm mới".

Ngược lại, bạn Lê Gia Thụy (Lớp 10CV2, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM) với tâm thế của một teen mới chuyển cấp lại khá ngạc nhiên với quyết định này của trường: “Thông thường, lịch nghỉ Tết mọi năm sẽ chỉ dao động từ 7 đến 10 ngày. Việc số ngày nghỉ có thể lên đến hơn 15 ngày mang đến cho mình cảm giác thích thú vì mình lại có thêm thời gian xả hơi sau một học kỳ dài học tập”.

Mang tâm thế của teen mới chuyển cấp, Gia Thụy khá bỡ ngỡ với lịch nghỉ Tết dài ngày như năm nay. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, việc nghỉ dài ngày cũng khiến Gia Thụy có một số lo lắng cho việc quản lý bản thân đúng cách, chính vì vậy, cô bạn cũng đã lên lịch trình để tránh bản thân bị “mất đà” sau Tết.

“Những ngày trước Tết mình sẽ ưu tiên hoàn thành việc dọn dẹp nhà cửa, phụ giúp gia đình và sắm quần áo mới. Trong Tết thì mình sẽ cho bản thân được “xả hơi”, dành thời gian để vui chơi và du lịch, cùng lúc đó mình cũng tranh thủ hoàn thành bài tập được giao sau Tết. Những ngày cuối cùng khoảng 3-4 ngày, để tránh việc bản thân “ăn chơi quá mức” mình sẽ điều chỉnh lại đồng hồ sinh học và ôn lại kiến thức học kỳ 2, chuẩn bị quay lại trường học cùng bạn bè", Thụy nói thêm.

Việc nhà trường tạo điều kiện tăng số ngày nghỉ Tết lên cho các bạn học sinh không chỉ để các teen được nghỉ ngơi, dành thời gian cho gia đình, tránh tình trạng nghỉ học tự phát sau Tết mà còn để các bạn “lấy đà” chuẩn bị chu đáo cho học kỳ tiếp theo. Các teen cũng không để thời gian trôi qua lãng phí mà tận dụng vô cùng đúng cách để có màn “glow-up” thật bùng nổ sau kỳ nghỉ dài ngày năm nay.