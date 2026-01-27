Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đại học Quốc gia TP.HCM: Các kênh thông tin của Kỳ thi Đánh giá năng lực 2026

Phi Long (tổng hợp)

HHTO - Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) thông báo các trang thông tin cho kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2026. Việc này giúp các thí sinh tiếp cận được những nguồn thông tin chính thống một cách kịp thời và bảo đảm.

Thí sinh cần theo dõi và cập nhật thông tin chính thức về Kỳ thi ĐGNL của ĐHQG-HCM năm 2026, đồng thời liên hệ hỗ trợ khi cần thiết thông qua các kênh sau:

• Trang thông tin điện tử đăng ký dự thi: https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn

• Trang thông tin điện tử công bố các thông tin chính thức về Kỳ thi ĐGNL: https://cetqa.vnuhcm.edu.vn/

• Điện thoại hỗ trợ: (028) 37242 162 - (028) 39118 311

• Hotline/Zalo hỗ trợ: 0904 927 336 - 0832 284 429 - 0931 344 436 - 0965 200 083

• Email hỗ trợ Kỳ thi: thinangluc@vnuhcm.edu.vn

• Fanpage ĐHQG-HCM: https://www.facebook.com/vnuhcm.info/

• Zalo OA ĐHQG-HCM: zalo.me/vnuhcm

30-03-2025-hon-126000-thi-sinh-tham-gia-ky-thi-danh-gia-nang-luc-dot-1-nam-2025-65fda2a9.jpg
Thí sinh tham dự kỳ thi ĐGNL đợt 1 năm 2025 tại TP.HCM (Nguồn: Trang tin điện tử Đảng bộ TP.HCM)

Bên cạnh đó, ĐHQG-HCM cũng lưu ý rằng trong Kỳ thi ĐGNL năm 2026, đơn vị chỉ chấp nhận việc thanh toán lệ phí thi qua các phương thức gồm: Ví Viettel Money, Ví điện tử FPTPay, Ví MoMo, Ví Payoo (Đại lý Payoo) và QRCode Vietcombank. Các hình thức khác ngoài các phương thức nêu trên đều không được chấp nhận.

Ngoài ra, thí sân cần thực hiện thao tác kiểm tra, xác thực các nguồn thông tin và chỉ tiếp nhận những thông tin chính thức từ phía ĐHQG-HCM trước khi thực hiện đăng ký dự thi cũng như thanh toán lệ phí. Khi hồ sơ không hợp lệ, thí sinh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

coverfb1474.jpg
Phi Long (tổng hợp)
Theo Trang Fanpage Đại học Quốc gia TP.HCM
#Kỳ thi đánh giá năng lực 2026 #thông tin lưu ý #ĐHQG - TP. HCM

