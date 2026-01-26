Check-list loạt "đặc sản" của nhà Phổ Thông Năng Khiếu: Teen đã thử hết chưa?

HHTO - Nhắc đến Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM), nhiều người thường nghĩ đến một môi trường học tập áp lực với lịch học dày và thành tích nổi bật. Nhưng phía sau hình ảnh ấy là đời sống học đường với những điều rất riêng, dù nhỏ nhưng đủ để teen gắn bó và nhớ về ngôi trường này lâu hơn.

Kem chuối là "món ăn vặt quốc dân"

Ở Trường Phổ Thông Năng Khiếu (PTNK), “đặc sản” không nhất thiết phải là điều gì to tát. Đôi khi, đó chỉ là một cây kem chuối mộc mạc nằm trong tủ căng-tin - món ăn vặt đã gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ học sinh.

Kem chuối trở thành món ăn “quốc dân” được thầy và trò Năng Khiếu ưa chuộng. Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM

Kem chuối với vị béo của nước cốt dừa, vị ngọt vừa phải của chuối chín, thêm chút dai của dừa sợi và bùi của đậu phộng rang, từ lâu đã trở thành lựa chọn quen thuộc sau những giờ học căng thẳng. Với nhiều học sinh, đó không chỉ là món ăn mà còn là một khoảng nghỉ ngắn để xoa dịu áp lực.

Đáng nói, kem chuối còn xuất hiện như một phần thưởng tinh thần, khi học sinh hoàn thành tốt bài kiểm tra hay đơn giản là được thầy cô động viên. Một niềm vui nhỏ, nhưng đủ để khiến giờ ra chơi trở nên nhẹ nhõm hơn.

Những chiếc form “gỡ rối” sau mỗi kỳ học

Một trong những điểm đặc biệt ở PTNK là việc học sinh được tạo điều kiện bày tỏ quan điểm về môi trường học tập của chính mình.

Sau mỗi học kỳ, nhà trường gửi đến bạn học sinh các form khảo sát trực tuyến qua email. Nội dung xoay quanh mức độ theo kịp bài học, phương pháp giảng dạy, không khí lớp học hay khối lượng học tập. Không ồn ào, không hình thức, những biểu mẫu ấy trở thành kênh đối thoại thầm lặng giữa học sinh và nhà trường.

Đặc quyền lớn nhất của PTNK-er chính là quyền được nói lên tiếng nói của mình về môi trường học. Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM

Dựa trên những đánh giá ấy, Ban giám hiệu dùng làm căn cứ thực tế để điều chỉnh phương pháp giảng dạy, giúp thầy và trò “hòa tan” đúng nghĩa. Điều này còn khuyến khích các bạn học sinh thoải mái chia sẻ những ý tưởng, câu chuyện của bản thân đến các giáo viên mà không cần lo lắng về bất kỳ điều gì. Vì vậy, đừng bỏ lỡ thông báo email vào tuần cuối học kỳ để thực hiện quyền “đối thoại” với nhà trường nhé!

Một góc an toàn để giảm áp lực

Học tập trong môi trường chuyên, áp lực là điều khó tránh khỏi. Áp lực điểm số, kỳ vọng, so sánh,… có thể khiến học sinh căng thẳng nếu không được chia sẻ đúng cách.

Tại PTNK, teen có cơ hội tiếp cận các hoạt động hỗ trợ sức khỏe tinh thần ngay trong khuôn viên trường. Đây là nơi các lứa tuổi học trò có thể tìm đến khi cảm thấy quá tải, lo âu hoặc cần được lắng nghe. Các buổi trao đổi riêng giúp học sinh nhìn lại cảm xúc của bản thân, học cách cân bằng và tháo gỡ những vướng mắc tâm lý thường gặp ở lứa tuổi học trò.

Nhiều phiên tham vấn cùng các chuyên gia để tháo gỡ khó khăn về quản lý cảm xúc. Ảnh: Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM

Việc nhà trường chủ động tạo ra một “vùng an toàn” cho học sinh cho thấy áp lực không bị xem nhẹ hay né tránh, mà được nhìn nhận như một phần cần được chăm sóc song song với việc học tập. Dù bạn là ai, hoàn cảnh thế nào, nếu cần một điểm tựa, hotline và các phiên tư vấn luôn sẵn sàng!