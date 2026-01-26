Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cô giáo gây sốt bởi cách kiểm tra bài độc lạ, mỗi lần đến lớp là một cú "bẻ lái"

Dương Kiều

HHTO - Cô giáo với tài khoản TikTok mang tên "Cô Thoa Phù Thủy" khiến cư dân mạng dở khóc dở cười bởi những cách gọi học sinh lên trả bài độc lạ, "tuyệt đối điện ảnh" với những cú "bẻ lái" thót tim.

Nổi tiếng trên mạng xã hội TikTok với những video dạy học, tài khoản tên "Cô Thoa Phù Thủy" khiến người xem bồi hồi nhớ về thời gian ngồi trên ghế nhà trường nhưng với cảm xúc "lẫn lộn". Bởi lẽ, phần lớn nội dung mà cô đăng lại liên quan đến cách khảo bài, kiểm tra bài sáng tạo tại lớp dành cho học sinh mà khó có ai đoán được.

photo-6312207865095065435-y.jpg
Cô Thoa dạy môn lịch sử gây sốt trên TikTok vì những cách khảo bài học sinh sáng tạo.

Tài khoản "Cô Thoa Phù Thủy" sở hữu hơn 26,7 triệu lượt thả tim thông qua một loạt video trả bài miệng học sinh, nhưng với những cách thức có 1-0-2. Trong video gần đây nhất, cô Thoa đã tận dụng việc U23 Việt Nam thua U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026 để gọi mã số học sinh lên khảo bài.

Cô Thoa tận dụng kết quả vòng Bán kết của U23 Việt Nam vừa qua để gọi học sinh lên trả bài. Nguồn: Cô Thoa Phù Thủy

Hằng ngày, cô Thoa đi dạy với nhiều món vật phẩm "độc lạ" để phục vụ cho quá trình gọi tên học sinh lên trả bài. Từ "túi mù", lịch treo tường để xem tử vi, cung hoàng đạo, đến gieo quẻ... Thậm chí cô còn vẽ các ô trả bài - miễn trả bài lên bảng và cho phép học sinh bắn phi tiêu lựa chọn. Những cách thức "điểm mặt gọi tên" của cô đều khiến cư dân mạng bất ngờ, dở khóc dở cười thay cho các học sinh trong lớp.

Cô Thoa khảo bài bằng cách cho học sinh chơi bấm răng cá sấu. Nguồn: Cô Thoa Phù Thủy
Cô Thoa chơi lô tô để gọi mã số học sinh trả bài. Nguồn: Cô Thoa Phù Thủy

Tuy nhiên, nếu bỗng thấy một ngày cô Thoa đến lớp mà không mang vật phẩm nào thì cũng đừng vội mừng. Cô vẫn sẽ có cách riêng để gọi tên hay mã số học sinh lên khảo bài, như dựa vào ngày tháng năm, các sự kiện "nóng hổi" đang xảy ra để "sáng tạo" thành số ký tự tên học sinh hay một cái tên cụ thể nào đó.

Cô Thoa hiếm hoi cho học sinh tự định đoạt kết quả nhưng lạ lắm. Nguồn: Cô Thoa Phù Thủy

"Cô Thoa Phù Thủy" là nữ giáo viên dạy môn lịch sử tại một trường THPT ở Trà Vinh. Bên cạnh những nội dung về cách thức trả bài, kiểm tra học sinh, cô Thoa còn có những video về gia đình, quảng cáo bán hàng... Tuy có những "chiêu" kiểm tra độc lạ, đầy "twist" thót tim, nhưng cô Thoa được học sinh vô cùng yêu mến. Thể hiện qua việc cô được học sinh tổ chức sinh nhật bất ngờ và quay chung nhiều video giải trí hài hước, cũng như những lần khoe điểm tốt.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều
