Gõ cửa ngôi trường ở Khánh Hòa lần thứ 2 đón cầu truyền hình Chung kết Olympia

Văn Thuận (tổng hợp)

HHTO - Chiến thắng xuất sắc của nam sinh Trần Võ Gia Bảo với 175 điểm trong trận thi Quý I chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã đánh dấu lần thứ hai trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa có đại diện tham gia trận Chung kết năm.

Trần Võ Gia Bảo, hiện là học sinh lớp 11 Hóa, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa đã xuất sắc trở thành chủ nhân vòng nguyệt quế trong trận thi Quý I chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 26.

619346864-1317314670420231-7423657649447447769-n.jpg
Trần Võ Gia Bảo giành vé Chung kết năm Olympia 26. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia.

Chiến thắng này cũng đã giúp cho ngôi trường nam sinh theo học lần thứ hai có thí sinh góp mặt trong trận Chung kết năm, trước đó đại diện đầu tiên là nam sinh Lê Bảo Lộc vào năm 2011. Đồng thời, Khánh Hòa cũng là địa phương ghi nhận hai năm liên tiếp có điểm cầu Chung kết năm Olympia.

le-bao-loc-ea040.jpg
Gia Bảo đã nối tiếp thành tích trước đó của "đàn anh" Bảo Lộc trong Đường Lên Đỉnh Olympia lần thứ 11, xuất sắc mang về cầu truyền hình thứ hai cho trường.

Thành lập từ năm 2008, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải - Khánh Hòa dù tuổi đời của trường còn rất trẻ nhưng ý chí học tập bền bỉ và cháy bỏng luôn chảy dài xuyên suốt các thế hệ học sinh trường. Điều đó luôn là niềm tự hào của các bạn học sinh địa phương nơi đây.

480767164-665047962753474-2634961165161627256-n-7334.jpg
541156010-808646371726965-1495655793876658009-n-884.jpg
Ảnh: The Luminaries - Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa.

Ngôi trường của chủ nhân vòng nguyệt quế Quý I vừa được tu sửa lại vô cùng khang trang và hiện đại. Các phòng học vô cùng rộng rãi, có các phòng thực hành chuyên biệt, các sân vận động thể chất,... được xây dựng đầy đủ để đáp ứng nhu cầu học tập của các teen Lê Quý Đôn. Khuôn viên của trường cũng được trải bê tông, cây cảnh xanh tươi tạo không khí vô cùng thoáng đãng giúp học sinh thư giãn sau giờ học căng thẳng.

481073552-666458115945792-4623363718226038732-n.jpg
Khuôn viên trường vô cùng thoáng đãng và xanh mát giúp học sinh thư giãn sau giờ học mệt mỏi. Ảnh: The Luminaries - Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa.

Không những vậy, nhà trường còn chú trọng bồi dưỡng các hoạt động ngoại khóa với mong muốn tạo điều kiện cho các bạn phát triển toàn diện về kiến thức lẫn kỹ năng sống. Các câu lạc bộ tuy còn non trẻ nhưng đã được thành lập trải dài từ lĩnh vực học thuật, kỹ năng đến năng khiếu góp phần giúp các teen THPT chuyên Lê Quý Đôn lưu giữ kỷ niệm thanh xuân.

481281237-667225779202359-1123049316259965035-n.jpg
605127191-895681346356800-5153454860368593597-n.jpg
Nhà trường còn chú trọng việc phát triển kỹ năng mềm bằng cách tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh của trường. Ảnh: The Luminaries - Chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa.
z7467739099859-c604865049b22d2a6581871e8010d3f9.jpg
z7467739099007-834c97fb742ab52019f0a3d4eaa65761.jpg
z7467739098506-e0f3390a5bedfc2e4660fe15d5bcbfc6.jpg
z7467739097608-81697cd40ea5cf8f8c83e7237a8405dd.jpg
Bên cạnh việc học, các teen Lê Quý Đôn còn tham gia các CLB để góp phần lưu giữ những kỷ niệm tươi đẹp của tuổi thanh xuân.

Đặc biệt, nơi đây còn là nơi tập trung đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp với năng lực chuyên môn vững vàng, luôn luôn quan tâm chu đáo cho các bạn học sinh. Đóng góp lớn trong chiến thắng lần này của Gia Bảo chính là ngọn lửa nhiệt huyết của thầy Nguyễn Đức Thạch - người đồng hành bền bỉ cùng nhiều thế hệ học sinh THPT chuyên Lê Quý Đôn trong các mùa Olympia.

617014162-25395207990151418-6230211464510131245-n.jpg
Người thầy với ngọn lửa nhiệt huyết đã góp phần làm nên chiến thắng của Gia Bảo hôm nay.

Thực tế, ngôi trường đã đem về 13 vòng nguyệt quế Olympia, từng ghi danh mình vào danh sách 200 trường THPT có điểm thi đại học cao nhất cả nước và một số thành tích khác cũng đã góp phần chứng minh chất lượng giáo dục hàng đầu của ngôi trường trẻ tuổi này.

bia.jpg
Văn Thuận (tổng hợp)
#Olympia 26 #Cầu truyền hình #Đường Lên Đỉnh Olympia 26 #Trần Võ Gia Bảo #THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa

