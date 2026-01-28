Hải Phòng chính thức chốt môn thi thứ ba vào lớp 10, khi nào Hà Nội công bố?

HHTO - Ngày 27/1, Sở GD&ĐT Hải Phòng đã chính thức công bố môn thi thứ ba trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Động thái này khiến không ít học sinh và phụ huynh tại Hà Nội thêm sốt ruột, khi đến thời điểm hiện tại, thành phố vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức.

Theo quyết định của Sở GD&ĐT Hải Phòng, môn thi thứ ba được lựa chọn cho kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2026 là Ngoại ngữ. Như vậy, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Với môn Ngoại ngữ, thí sinh được đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng phù hợp với chương trình học gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn.

Việc công bố môn thi thứ ba ngay từ cuối tháng 1 được đánh giá là khá sớm so với mặt bằng chung nhiều năm trở lại đây. Điều này giúp học sinh lớp 9 tại Hải Phòng chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch ôn tập, phân bổ thời gian học tập hợp lý, tránh tâm lý lo lắng, chờ đợi kéo dài.

Không chỉ Hải Phòng, trước đó nhiều địa phương khác trên cả nước cũng đã lần lượt công bố môn thi thứ ba vào lớp 10. Phần lớn các tỉnh, thành đều lựa chọn Ngoại ngữ, phù hợp với định hướng đánh giá năng lực toàn diện của học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Thí sinh thi lớp 10 tại Hải Phòng. (Ảnh minh họa từ Internet)

Trong khi đó, tại Hà Nội, đến thời điểm này Sở GD&ĐT Hà Nội vẫn chưa công bố môn thi thứ ba cho kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Thông tin này đang nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh lớp 9, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương đã “chốt” phương án thi.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các địa phương phải công bố môn thi thứ ba trước ngày 31/3 để học sinh có đủ thời gian chuẩn bị. Dựa trên thông lệ các năm trước, Hà Nội thường công bố môn thi thứ ba vào khoảng tháng 2 hoặc đầu tháng 3. Do đó, nhiều khả năng trong thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức.

Việc Hải Phòng sớm công bố môn thi thứ ba được xem là một tín hiệu quan trọng, tạo thêm áp lực nhất định đối với các địa phương chưa công bố, trong đó có Hà Nội. Phụ huynh và học sinh kỳ vọng thông tin sẽ sớm được làm rõ để việc ôn tập không rơi vào thế bị động, đặc biệt khi kỳ thi vào lớp 10 luôn được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng và có tính cạnh tranh cao nhất hiện nay.