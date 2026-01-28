Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhóm bạn "ôm trọn" giải Nhất Tiếng Anh Quốc gia, học chung một trường chuyên

Dương Kiều (tổng hợp)

HHTO - Bốn nam sinh đến từ trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM đã lập thành tích không tưởng khi cùng đạt giải Nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh.

Một nhóm bạn gồm 4 nam sinh đều theo học trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM đã cùng giành giải Nhất môn Tiếng Anh tại kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2025 - 2026. Kết quả được công bố ngày 19/1 vừa qua bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tạo nên chủ đề "gây sốt" mạng xã hội.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa xuất sắc đạt 36 giải, trong đó chiếm toàn bộ tất cả giải Nhất môn Tiếng Anh trên toàn quốc. Đáng chú ý, 4 bạn học sinh đến từ 2 lớp khác nhau, mỗi lớp có 2 gương mặt cùng đoạt giải cao nhất.

chan-phuc-2.jpg
Bốn nam sinh cùng đạt giải Nhất học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Anh của trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Ảnh: Chân Phúc

Trong đó, Nguyễn Tuấn Phong và Trần Gia Vỹ là học sinh lớp 12 CA1. Cả hai đều sở hữu thành tích học tập ưu tú tại trường khi 3 năm liền đạt giải cao tại kỳ thi Quốc gia, gồm giải Nhì khi học lớp 10, giải Nhất lớp 11 và tiếp tục giữ vững "ngôi đầu" ở năm lớp 12.

Chia sẻ với báo chí, Nguyễn Tuấn Phong cho biết mỗi năm lên đội tuyển bạn đều phải điều chỉnh cách học vì yêu cầu và áp lực khác nhau. Trong đó giai đoạn đầu tham gia đội tuyển là quãng thời gian khó khăn nhất khi chưa xác định được phương pháp học phù hợp. Còn Trần Gia Vỹ chia sẻ bạn đặt mục tiêu vượt qua chính bản thân của những năm trước, thay vì so sánh với người khác.

chan-phuc-1.jpg
Hai bạn Nguyễn Tuấn Phong và Trần Gia Vỹ. Ảnh: Chân Phúc

Hai giải Nhất còn lại là Lê Quang Lộc và Lê Anh Khoa, lớp 12 CA2. Trước đó, Lê Quang Lộc từng đạt giải Ba nên từng không đặt kỳ vọng quá cao. Nam sinh thừa nhận khó khăn lớn nhất ở năm lớp 12 là cân bằng giữa ôn đội tuyển và chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT, thậm chí có lúc nghĩ đến việc bỏ cuộc nhưng rồi tự nhủ bản thân cố thêm một chút để hoàn thành kỳ thi thật tốt.

le-quang-loc-chan-phuc.jpg
Bạn Lê Quang Lộc. Ảnh: Chân Phúc

Giống với người bạn cùng lớp, Lê Anh Khoa khẳng định giải Nhất năm nay giúp bạn cởi bỏ áp lực từ thành tích giải Nhì lớp 11 trước đó: "Khi ấy mình luôn nghĩ phải đạt giải cao hơn, phải giỏi hơn người khác. Nhưng càng áp lực, mình càng không hài lòng với chính mình", Anh Khoa kể. Từ đó, nam sinh xem kỳ thi như một trải nghiệm, thi đấu với trạng thái thoải mái và đạt kết quả xuất sắc.

le-anh-khoa-chan-phuc.jpg
Bạn Lê Anh Khoa. Ảnh: Chân Phúc

Cô Trần Kim Duyên - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngoại ngữ Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho biết kết quả này của 4 nam sinh không phải ngẫu nhiên, mà đến từ quá trình dài xây dựng trên nền tảng năng lực cá nhân, kỷ luật học tập và sự đồng hành chặt chẽ giữa nhà trường, thầy cô và học sinh. Các bạn đã không ngại ôn luyện vào dịp cuối tuần, cân bằng với chương trình học chính khóa dày đặc và linh hoạt giữa các hình thức trực tiếp lẫn online để bước vào kỳ thi quốc gia với tâm thế tốt nhất.

608776218-1394527912407059-2616937267839394167-n.jpg
Dương Kiều (tổng hợp)
#học sinh giỏi quốc gia #học sinh giỏi #THPT chuyên Trần Đại Nghĩa #kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia

