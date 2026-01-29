Giải vô địch Tekmonk Coding Olympiad: Sân chơi lập trình cho học sinh phổ thông

HHTO - Tekmonk Coding Olympiad là giải đấu lập trình dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12, trong khuôn khổ Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics năm học 2025 - 2026. Giải hướng tới mục tiêu phát triển tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng sáng tạo công nghệ cho học sinh phổ thông.

Sân chơi trí tuệ dành cho thế hệ trẻ yêu thích công nghệ

Theo Ban Tổ chức, Tekmonk Coding Olympiad không chỉ là một cuộc thi tranh tài mà còn là môi trường học thuật giúp học sinh làm quen và nâng cao năng lực lập trình một cách bài bản. Đối tượng dự thi là học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, có thể tham gia theo hình thức cá nhân hoặc đội nhóm, thi trực tuyến hoặc trực tiếp tùy theo từng vòng thi.

Giải đấu được thiết kế nhằm đưa lập trình đến gần hơn với học sinh, giúp các bạn nhỏ tiếp cận sớm với tư duy khoa học máy tính, từ đó hình thành nền tảng công nghệ vững chắc trong quá trình học tập và định hướng nghề nghiệp sau này.

Tekmonk Coding Olympiad không chỉ là dịp thi đấu, cọ xát năng lực mà còn là cơ hội giao lưu giữa học sinh các trường.

Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) là hoạt động thường niên do Báo Tiền Phong, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Tiền Phong, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Đoàn Thanh niên Bộ Khoa học và Công nghệ là đơn vị phối hợp tổ chức.

Cuộc thi là sân chơi học thuật và sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, trí tuệ nhân tạo và robot, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện tư duy số, năng lực sáng tạo, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Năm học 2025-2026, cuộc thi được tổ chức với chủ đề Năng lượng cho tương lai, khuyến khích học sinh nghiên cứu và phát triển các mô hình sáng tạo gắn với năng lượng xanh và phát triển bền vững.

Ba bảng thi phù hợp nhiều độ tuổi và năng lực

Để bảo đảm tính phù hợp với từng cấp học, Tekmonk Coding Olympiad 2025 được chia thành ba bảng thi chính với nội dung và hình thức khác nhau.

Bảng A: Swift Playground Challenge dành cho học sinh THCS và THPT, tập trung vào lập trình Swift trong hệ sinh thái Apple. Học sinh THCS thi cá nhân với các thử thách lập trình, trong khi học sinh THPT có thể thi cá nhân hoặc theo đội, sáng tạo ứng dụng di động theo chủ đề do Ban Tổ chức công bố.

Bảng B: Sáng tạo sản phẩm hướng tới những thí sinh yêu thích phát triển sản phẩm số như trò chơi, phần mềm mô phỏng, ứng dụng học tập hoặc các giải pháp công nghệ phục vụ đời sống. Học sinh tiểu học và THCS sử dụng ngôn ngữ Scratch, còn học sinh THPT lập trình bằng Python, thi cá nhân hoặc theo đội tối đa ba thành viên.

Bảng C: CodeCombat Challenge là bảng thi cá nhân dành cho cả ba cấp học, trong đó thí sinh hoàn thành các thử thách lập trình trên nền tảng CodeCombat, tập trung đánh giá tư duy thuật toán và khả năng giải quyết vấn đề.

Lễ trao giải Giải Vô địch Lập trình Tekmonk Coding Olympiad mùa trước.

Lộ trình thi đấu nhiều vòng, chú trọng chất lượng chuyên môn

Giải đấu được tổ chức qua ba vòng gồm Vòng Loại, Vòng Sơ khảo và Vòng Quốc gia, diễn ra từ tháng 1 đến tháng 4/2026. Vòng Loại chủ yếu tổ chức trực tuyến hoặc nộp sản phẩm online, tạo điều kiện cho học sinh trên toàn quốc tham gia. Vòng Sơ khảo kết hợp thi trực tuyến và trực tiếp theo khu vực, trong khi Vòng Quốc gia được tổ chức tập trung tại Hà Nội.

Tại các vòng thi, thí sinh được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như số lượng thử thách hoàn thành, thời gian làm bài, tính sáng tạo, tính ứng dụng của sản phẩm và kỹ năng thuyết trình, phản biện. Các thí sinh và đội thi đạt thành tích cao sẽ được trao huy chương, giấy chứng nhận cùng các giải thưởng có giá trị tại Vòng Quốc gia.

Theo Ban Tổ chức, Tekmonk Coding Olympiad không chỉ nhằm tìm kiếm học sinh có năng lực lập trình nổi bật mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục STEM trong nhà trường, tạo tiền đề hình thành nguồn nhân lực công nghệ cho tương lai.

Xem chi tiết về thể lệ, cách thức tham gia giải đấu Tekmonk Coding Olympiad TẠI ĐÂY.