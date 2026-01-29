Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Quảng Ngãi: Teen THCS Nam Đàn rộn ràng trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống

Hoàng Yến (tổng hợp)

HHTO - Hòa trong không khí rộn ràng đầu xuân, trường THCS Nam Đàn đã tổ chức ngày hội trải nghiệm văn hóa Tết truyền thống, góp phần tạo kỷ niệm đáng nhớ cho học sinh và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.

Ngày nay, khi các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được xã hội quan tâm và đề cao, nhiều trường học cũng đã chủ động tổ chức những hoạt động trải nghiệm đa dạng, sáng tạo nhằm giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu sâu sắc hơn về bản sắc dân tộc.

Cùng chung định hướng đó, vừa qua, trường THCS Nam Đàn (TP. Quảng Ngãi) đã tổ chức Ngày hội trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền với nhiều hoạt động ý nghĩa và hấp dẫn.

Tại ngày hội, các em học sinh được trực tiếp tham gia và hóa thân vào những hoạt động mang đậm không khí Tết xưa như hóa trang thành ông đồ cho chữ đầu năm, trưng bày mâm ngũ quả, trang trí không gian Tết truyền thống. Mỗi hoạt động không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn giúp các em hiểu thêm về ý nghĩa văn hóa ẩn chứa trong từng phong tục quen thuộc của ngày Tết Việt.

619380669-1309895827612313-6274991586422263139-n.jpg
Ảnh: THCS Nam Đàn.

Bên cạnh đó, teen THCS Nam Đàn còn có cơ hội “trổ tài” khéo léo qua các hoạt động ẩm thực truyền thống như làm củ kiệu, mứt Tết, đặc biệt là trải nghiệm gói bánh chưng. Không khí ngày hội càng trở nên sôi nổi và ấm áp hơn với sự "chung vui" của các bậc phụ huynh cùng tập thể giáo viên nhà trường.

619288391-1309895964278966-887764905075546574-n.jpg
619544457-1309895990945630-4257144166673259019-n.jpg
622852708-1309896397612256-3363620960251126001-n.jpg
Với nội dung phong phú và hình thức tổ chức sinh động, ngày hội đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo học sinh. Ảnh: THCS Nam Đàn.

Hình ảnh mọi người cùng quây quần bên nhau đã tạo nên một không gian gắn kết, vui tươi, đồng thời lưu lại những kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi em học sinh.

Có thể thấy, thông qua Ngày hội trải nghiệm văn hóa Tết cổ truyền, nhà trường không chỉ mang đến cho học sinh những giây phút vui chơi sau giờ học mà còn góp phần bồi đắp kiến thức, nuôi dưỡng tình yêu và ý thức gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

coverfb.jpg
Hoàng Yến (tổng hợp)
#học sinh #teen #THCS #học đường #giáo viên #Tết cổ truyền #Việt Nam #dân tộc

