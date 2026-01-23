Loạt nhãn hàng bị gọi là "hậu bối Prada" giữa bê bối trốn thuế của Cha Eun Woo

HHTO - Từ một cáo buộc trốn thuế thu nhập cá nhân, Cha Eun Woo đang kéo theo "hiệu ứng domino" trong giới quảng cáo khi đẩy các thương hiệu anh đang hợp tác vào "thế khó".

Cáo buộc trốn thuế liên quan đến Cha Eun Woo với số tiền truy thu "khủng" đang trở thành tâm điểm tranh luận của cộng đồng mạng. Vì vậy, mọi thông tin liên quan đến Cha Eun Woo đều được khán giả bàn luận rôm rả. Không chỉ hình ảnh của "thiên tài gương mặt" bị ảnh hưởng, các nhãn hàng từng hợp tác với nam nghệ sĩ cũng bị cộng đồng mạng gọi là “hậu bối Prada”.

Dính dáng đến một trong những bê bối thuế đáng chú ý nhất của giới nghệ sĩ Hàn Quốc, Cha Eun Woo khiến nhiều nhãn hàng "vạ lây".

Prada vốn là thương hiệu thường được nhắc đến kèm theo "lời nguyền đại sứ" khi có loạt gương mặt đại diện liên tiếp "ngã ngựa" vì bê bối đời tư. Và giờ đây, kịch bản trớ trêu ấy dường như đang lặp lại với chính những thương hiệu đã tin tưởng Cha Eun Woo.

Nhãn hiệu đầu tiên được nhắc nhiều nhất là S. Bank - một trong những ngân hàng lâu đời và hùng mạnh nhất của Hàn Quốc. Hợp đồng quảng cáo của S. Bank luôn được "chọn mặt gửi vàng" những tên tuổi nổi bật nhất của thị trường giải trí trong nước. Tuy nhiên, ba cái tên đại diện gần đây nhất của S.Bank đều "thất thủ" trước những lùm xùm trong sự nghiệp.

Vào năm 2022, tập đoàn này từng lựa chọn "tân binh quái vật" NewJeans để hợp tác quảng cáo. Nhưng chỉ sau đó 2 năm, NewJeans vướng phải cuộc chiến nội bộ và những căng thẳng pháp lý với công ty quản lý ADOR, khiến ấn tượng trong lòng công chúng bị "mất điểm" trầm trọng.

S. Bank ban đầu công khai ủng hộ NewJeans khi vẫn tiếp tục vận hành chiến dịch quảng bá với nhóm, nhưng chỉ sau đó 2 tháng, nhãn hàng đã lựa chọn một gương mặt mới.

Cái tên tiếp theo được S. Bank tin tưởng là Kim Soo Hyun. Chưa đầy 1 năm hợp tác, scandal tình ái của Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron nổ ra, khiến hình tượng "nam thần" của anh tiêu tan. Kiện tụng kéo dài đến nay vẫn chưa có hồi kết.

Scandal của Kim So Hyun từng khiến S. Bank một phen "lao đao".

Cha Eun Woo vốn được kỳ vọng sẽ phá "dớp" hai cái tên tiền nhiệm. Theo nhiều báo cáo tại Hàn Quốc, "thiên tài gương mặt" đã khiến cho độ nhận diện của ngân hàng này tăng lên đáng kể, thể hiện qua những lượt tiếp cận "khủng" hàng loạt phương tiện quảng cáo có mặt anh. Tuy nhiên, cáo buộc trốn thuế nổ ra khiến S. Bank phải nhanh chóng ẩn đi tất cả những video, hình ảnh của nam thần tượng trên mọi nền tảng.

Sự xui xẻo của S. Bank khiến cư dân mạng "dở khóc dở cười"

Một nhãn hàng khác cũng sở hữu sự trùng hợp oái oăm này là Chaumet. Nhà mốt trang sức Pháp đình đám cũng từng "chọn mặt gửi vàng" Hanni (NewJeans) cho danh hiệu Đại sứ thương hiệu của mình vào năm 2024, nhưng ở hiện tại, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" sau những ồn ào bất tận của cô cũng như NewJeans với ADOR.

Song Hye Kyo - một đại sứ khác của Chaumet - cũng bị "réo tên" bởi nữ diễn viên là một trường hợp đặc biệt khác. Năm 2014, cô từng bị cáo buộc là nộp thiếu thuế với số tiền thất thoát là 2,55 tỷ won (gần 50 tỷ đồng). Mỹ nhân họ Song phải công khai xin lỗi và "đóng băng" sự nghiệp, sau đó được "hồi sinh" trở lại nhờ cú hit của Hậu Duệ Mặt Trời vào năm 2016.



Nhờ bước tiến "lấy lại hào quang" này, Song Hye Kyo trở thành đại sứ cho Chaumet vào năm 2018. Đến nay, khi Cha Eun Woo vướng vào bê bối gian lận thuế, ồn ào trùng hợp năm xưa của Song Hye Kyo đã bị netizen lật giở không thương tiếc.

Cả Song Hye Kyo và Chaumet cũng bị "vạ lây" khi Cha Eun Woo dính phải thị phi.

Sức ảnh hưởng của Cha Eun Woo được thể hiện rõ khi nhiều cái tên tưởng chừng không liên quan cũng bất ngờ xuất hiện trong các cuộc thảo luận xoay quanh cáo buộc trốn thuế của nam nghệ sĩ. Nổi bật trong số đó là Jang Na Ra - “chị đẹp không tuổi” của màn ảnh Hàn.

Cụ thể, vào tháng 10/2025, Jang Na Ra được Chính phủ Hàn Quốc trao bằng khen nhờ những đóng góp tích cực cho hoạt động an sinh xã hội. Kể từ khi ra mắt năm 2002, tổng số tiền nữ diễn viên quyên góp cho các tổ chức từ thiện đã đạt khoảng 20 tỷ won - con số trùng hợp với khoản tiền mà Cha Eun Woo đang bị cơ quan thuế truy thu.

Cùng là 20 tỷ won, nhưng một bên được nhắc đến như biểu tượng của sự cống hiến xã hội, còn một bên lại gắn với nghi vấn nghĩa vụ tài chính cá nhân.

Hiện tại, dù chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra nhưng có thể thấy danh tiếng của Cha Eun Woo đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo ghi nhận của giới truyền thông Hàn Quốc, nhiều nhãn hàng mà nam idol quảng cáo đã dần có động thái ẩn, xóa những hình ảnh có mặt của anh trên tất cả các nền tảng xã hội.