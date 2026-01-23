Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hoa học trò

Giải trí

Google News

"Snow White" live-action dẫn đầu đề cử giải Mâm Xôi Vàng, là phim tệ nhất năm?

ĐÔNG MIÊN

HHTO - Từng là dự án live-action trọng điểm của nhà Disney, "Snow White" lại có "vị thế" áp đảo danh sách đề cử tại giải thưởng mà không nghệ sĩ nào muốn được xướng tên.

Khi giới điện ảnh đang dồn sự chú ý vào mùa giải Oscar, thì một “mặt trận” đối lập cũng vừa lên tiếng. Trong danh sách đề cử giải Mâm xôi vàng lần thứ 46 được công bố mới đây, Snow White bản live-action của Disney trở thành tâm điểm khi nhận đến 6 đề cử, ngang bằng với War of the Worlds do Ice Cube đóng chính. Đây là hai tác phẩm dẫn đầu số lượng đề cử tại giải thưởng vốn được xem là nơi “gọi tên” những bộ phim gây thất vọng nhất năm của Hollywood.

213ca41c90551e0b4744.jpg
"Snow White" và "War of the Worlds" sẽ "tranh tài" trong cuộc đua "phim dở nhất năm".

Snow White góp mặt ở hạng mục quan trọng nhất là Phim tệ nhất, bên cạnh War of the Worlds, The Electric State, Hurry Up TomorrowStar Trek: Section 31. Phần lớn các tác phẩm này đều thuộc những thương hiệu quen thuộc hoặc có sự tham gia của các ngôi sao lớn, song không tạo được hiệu ứng tích cực khi ra mắt. Năm ngoái, Madame Web là bộ phim bị xướng tên ở mục này.

229f606a4823c67d9f32.jpg
Phim của The Weeknd cũng góp mặt trong đề cử. Ảnh: Lionsgate

Với Nàng Bạch Tuyết, bộ phim tiếp tục xuất hiện ở nhiều hạng mục khác như Đạo diễn tệ nhất dành cho Marc Webb, Phim làm lại hoặc ăn theo tệ nhất và Kịch bản tệ nhất. Đáng chú ý, tác phẩm còn bị đề cử ở hạng mục Cặp đôi màn ảnh tệ nhất với lựa chọn là toàn bộ bảy chú lùn trong phim. Ở mảng diễn xuất phụ, các nhân vật chú lùn được mô tả là “nhân tạo” cũng xuất hiện trong danh sách đề cử Nam diễn viên phụ tệ nhất.

Việc Snow White áp đảo đề cử phản ánh phản ứng tiêu cực mà bộ phim nhận được sau khi ra mắt. Dù được kỳ vọng nhờ danh tiếng thương hiệu Disney và câu chuyện cổ tích quen thuộc, tác phẩm không thuyết phục được cả giới phê bình lẫn khán giả đại chúng.

47c4e59ac8d3468d1fc2.jpg
"Snow White" live-action vốn là dự án nhận nhiều tai tiếng từ lúc mới khởi quay. Ảnh: Disney

Ở các hạng mục diễn xuất chính, danh sách đề cử quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc. Abel “The Weeknd” Tesfaye bị đề cử Nam diễn viên tệ nhất với Hurry Up Tomorrow, bộ phim nhận tổng cộng 5 đề cử. Hạng mục Nữ diễn viên tệ nhất gọi tên Ariana DeBose, Milla Jovovich, Natalie Portman, Rebel Wilson và Dương Tử Quỳnh.

71204d0a7843f61daf52.jpg
Một số nghệ sĩ từng đoạt giải Oscar cũng xuất hiện trong danh sách năm nay. Ảnh: REUTERS

Giải Mâm xôi vàng là giải thưởng thường niên mang tính châm biếm, ra đời nhằm "điểm tên” những bộ phim và màn trình diễn bị đánh giá thấp trong năm. Lễ công bố kết quả của mùa giải thứ 46 dự kiến diễn ra vào ngày 14/3, ngay trước thềm lễ trao giải Oscar.

Dù không ai mong muốn được xướng tên, Mâm xôi vàng vẫn được xem là lát cắt phản ánh mặt trái của ngành công nghiệp điện ảnh, nơi những dự án lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với thành công về chất lượng.

image-21.jpg
ĐÔNG MIÊN
#Snow White #Snow White live-action #Bạch Tuyết #Disney #Hurry Up Tomorrow #The Weeknd #War of the Worlds #Mâm Xôi Vàng #Golden Raspberry Awards #Razzies #Hollywood #Dương Tử Quỳnh

