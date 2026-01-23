Khó ngừng "đẩy thuyền" Kim Seon Ho - Go Youn Jung vì tương tác đời thực quá ngọt

HHTO - Từ khoảng cách chiều cao rung rinh, khả năng "hack tuổi" đỉnh đến sự thân thiết ngoài đời ngọt như trên phim, "couple cỏ bốn lá" Kim Seon Ho - Go Youn Jung đang làm fan của "Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không" (Can This Love Be Translated?) quắn quéo.

Kim Seon Ho và Go Youn Jung cách nhau 10 tuổi, sẽ bước qua tuổi 40 - 30 vào năm 2026. Gần như khán giả nào biết thông tin trên sau khi xem phim đều ngỡ ngàng và thêm trầm trồ bởi khả năng "hack tuổi" cùng "phản ứng hóa học" xóa nhòa chênh lệch tuổi tác của bộ đôi.

Size gap và ánh mắt Kim Seon Ho - Go Youn Jung nhìn nhau ngoài đời cũng làm dân mạng xốn xang.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không đem đến những thước phim quá đỗi lãng mạn, dìu dịu "tủm tỉm" về Cha Mu Hee và Joo Ho Jin. Go Youn Jung và Kim Seon Ho đều chưa có tin hẹn hò nên khán giả đang mạnh dạn "đẩy thuyền" cho 2 "bộ hồ sơ độc thân" này trên con đường "phim giả tình thật". Những fan phim từng nỗ lực rạch ròi giữa nhân vật và đời thực cũng dần có dấu hiệu lung lay khi xem những tương tác ngoài đời của Seon Ho - Youn Jung.

Trong bài đăng trên Instagram cách đây 2 ngày, Kim Seon Ho đã sửa lại hình chụp chung với "Cha Mu Hee" Go Youn Jung lên đầu tiên, tạo thành bài đăng đôi với post trước của nữ diễn viên. Tấm ảnh anh đăng tải viral khắp cõi mạng vì "chiếc view" cười xinh "ngọt tràn màn hình". Cô "lọt thỏm" khi đứng trước ngực anh, cảm giác có thể "biến mất" chỉ bằng một cái ôm quay lưng lại của nam diễn viên.

Rạng sáng 22/1, Kim Seon Ho vào bài đăng gần nhất của Youn Jung bình luận chúc mừng vì tài khoản Instagram của cô đã vượt mốc 10 triệu lượt theo dõi. Đây cũng là mức followers mà Cha Mu Hee đạt được sau khi trở thành hiện tượng toàn cầu với vai diễn Do Ra Mi, là cột mốc mà thời điểm vô danh cô chẳng dám mơ tới khi Joo Ho Jin nhắc đến.

"Chúc mừng Cha Mu Hee-ssi" - Kim Seon Ho chỉ bình luận có vậy nhưng khán giả vẫn rung rinh.

Ở một buổi giao lưu, Kim Seon Ho vô tư kể chuyện, anh vừa cười vừa quay lại nhìn chăm chú Go Youn Jung để "ra tín hiệu" xác nhận lại. Cô cười tươi ra dấu "ok" (đồng thuận) và đưa tay nhắc anh quay lại tư thế nhìn thẳng, nhưng nam diễn viên vẫn nhẹ nhàng quay lại (trông hơi rén) để xác nhận một lần nữa.

10 giây rung động của Kim Seon Ho - Go Youn Jung.

Ở buổi trò chuyện với kênh Lifeplus TV, Kim Seon Ho kể, anh đã đi dạo ở Siena (Ý) trong khi hôm đó Go Youn Jung vẫn bận ghi hình. Anh đi ăn pasta, rồi đột nhiên nhớ đến cô nên đã đi tìm một cửa hàng bán kẹo dẻo/ thạch mà cô thích. Seon Ho tìm đến cửa hàng duy nhất ở Siena, mua tất cả vị Youn Jung thích như một món quà cổ vũ cô sau ngày làm việc vất vả.

Nữ diễn viên từng nhiều lần chia sẻ chuyện ngắm cực quang tình cờ ở Canada - kỷ niệm giúp 2 người thân thiết hơn. Bộ đôi trở nên hợp cạ đến mức thường xuyên trêu đùa khi ghi hình, nhưng có một "nguyên tắc ngầm" đó là 1 ngày Seon Ho không được chọc ghẹo Youn Jung quá 10 lần bởi đến lần thứ 11 là cô sẽ giận.

Luôn chăm sóc Go Youn Jung khi chạy lịch quảng bá cùng nhau, Kim Seon Ho được fan phát hiện luôn tinh tế đưa một chân làm trụ đỡ cho cô nếu cả hai phải ngồi quỳ để chụp ảnh.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không lọt Top 1 phim thịnh hành tại nhiều quốc gia và vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau 1 tuần kể từ khi phát sóng. Kim Seon Ho - Go Youn Jung có đầy tiềm năng là ứng cử viên sáng giá của cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hàn 2026. Khán giả không chỉ "đẩy thuyền" mà còn muốn cả hai tái hợp trong một bộ phim tình cảm khác.