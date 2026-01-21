Đang mải "hẹn hò" Lư Dục Hiểu, Trần Tinh Húc chuẩn bị khoe bạn gái mới rất xinh

HHTO - Phim ngôn tình Yết Hí còn chưa kết thúc, Trần Tinh Húc đã vội vàng khoe bạn gái mới qua phim Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến vào ngày 22/1.

Phim ngôn tình Yết Hí mà Trần Tinh Húc, Lư Dục Hiểu tham gia đang bước vào giai đoạn mật ngọt khi nam nữ chính đã xác định tình cảm, liên tục dành cho nhau những hành động dịu dàng. Trong khi netizen còn đang xoắn xuýt khen Trần Tinh Húc và Lư Dục Hiểu đẹp đôi thì ngày 22/1, nam diễn viên lại chuẩn bị nên duyên với Vương Ngọc Văn qua phim Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến.

Trần Tinh Húc sắp có phim mới với Vương Ngọc Văn

Nếu như Yết Hí là chuyện tình yêu hai trong một, đan xen giữa đời thực và trò chơi nhập vai thì Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến lại có yếu tố “xuyên sách”, khi một cô gái ở năm 2025 lại lạc vào cuốn tiểu thuyết tình cảm có bối cảnh 1999. Vì thế mà nữ blogger Khâu Hoan Nhi đụng phải tổng tài Cao Hải Minh, nhìn ngoài tưởng tốt bụng mà kỳ thực mưu kế khó lường. Muốn thoát khỏi cuốn sách để trở về thực tại, Khâu Hoan Nhi phải chinh phục trái tim Hải Minh nhưng mọi chiêu trò cô bày ra đều bị chàng tổng tài thế kỷ trước đoán trúng. Và đến khi có thể quay về 2025, Hoan Nhi lại không muốn rời xa Hải Minh.

Nam diễn viên tiếp tục đóng vai tổng tài

Có một điều thú vị là trước khi hẹn hò trên màn ảnh, Trần Tinh Húc và Vương Ngọc Văn đã là bạn thân suốt 16 năm. Hai người quen nhau từ khi học cấp Hai, vẫn giữ liên lạc thường xuyên cho đến lúc gia nhập showbiz và nổi tiếng. Một Tình Yêu Bất Ngờ Đến là lần đầu tiên đôi bạn thân đóng cặp với nhau nhưng đã nhanh chóng ăn ý.

Trần Tinh Húc và hai đồng nghiệp nữ có tình huống hài hước trong lễ trao giải

Còn nhớ tại lễ trao giải Tinh Quang Đại Thưởng 2025, Trần Tinh Húc cùng Vương Ngọc Văn, Châu Dã đã có màn tung hứng rất hài hước. Hai cô gái thì tíu tít tâm sự, khiến Trần Tinh Húc ngồi ở giữa đành trở thành phông nền bất đắc dĩ, chỉ biết cam chịu ngồi im cho hai đồng nghiệp buôn chuyện không ngừng.