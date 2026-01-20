Phần 2 của Red, White & Royal Blue: Hoàng tử Anh cưới con trai Tổng thống Mỹ?

HHTO - Phần 2 của phim hài lãng mạn ăn khách “Red, White & Royal Blue” đã chính thức khởi quay. Trong phần này, Hoàng tử nước Anh và con trai Tổng thống Mỹ sẽ có một đám cưới hoành tráng?

Sau một thời gian khá dài chờ đợi, cuối cùng phần 2 của phim hài lãng mạn ăn khách Red, White & Royal Blue đã chính thức khởi quay. Một video hậu trường được tiết lộ, cho thấy hai diễn viên chính của phim là Nicholas Galitzine và Taylor Zakhar Perez đã trở lại, gửi lời chào tới các fan.

Phần phim đầu tiên Red, White & Royal Blue ra mắt năm 2023, khi đó rất được yêu thích, trở thành một trong những phim đình đám mùa hè năm đó. Chuyện phim xoay quanh mối quan hệ giữa Hoàng tử nước Anh Henry (Nicholas Galitzine) và con trai Tổng thống Mỹ Alex Claremont-Diaz (Taylor Zakhar Perez). Trải qua một số sự kiện, hai anh chàng từ “kẻ thù” phát triển thành một mối quan hệ lãng mạn, ngọt ngào. Nhưng do đó, cả hai phải đối mặt với những thách thức từ vị trí hoàng gia cũng như chính trị.

Vào tháng 5/2024, phim được thông báo sẽ có phần 2. Được biết, phần 2 sẽ có tên là Red, White & Royal Wedding. Điều đó dấy lên một số suy đoán rằng liệu có phải Henry và Alex sẽ có một đám cưới trong phần 2?

Phần phim đầu tiên Red, White & Royal Blue được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết bán chạy nhất của tác giả Casey McQuiston. Nhưng phần 2 Red, White & Royal Wedding lại không bám theo nguồn tài liệu gốc cụ thể nào. Dù rằng chương bổ sung trong phiên bản sưu tầm của sách Red, White & Royal Blue có nhắc đến việc Henry và Alex đã đính hôn, đang lên kế hoạch cho đám cưới; thì phần 2 của phim dường như không nói về đám cưới của họ.

Một số thông tin ít ỏi về phần 2 tiết lộ rằng Công chúa Beatrice (Ellie Bamber) - còn được gọi là Bea, cô là em gái của Hoàng tử Henry - mới là nhân vật “lên xe hoa”. Trong video hậu trường, “Alex” Taylor Zakhar Perez cũng nói rằng: “Tôi muốn nói rằng chúng tôi ở đây để dự đám cưới của Bea”. Và “Henry” Nicholas Galitzine nói thêm: “Phải, chúng tôi chỉ muốn làm rõ thôi”.

Taylor Zakhar Perez chỉ vào anh và Nicholas Galitzine, nhấn mạnh: “Chúng tôi không kết hôn”. Bạn diễn của anh bổ sung: “Chuyện đó còn lâu mới xảy ra”.

Dù vậy, có không ít fan chưa thực sự tin hoàn toàn vào điều này. Một số giả thuyết đặt ra rằng có thể đây chỉ là chiêu “tung hỏa mù”, đánh lạc hướng người xem, để khi ra mắt phim có thể “ú òa” khiến tất cả bất ngờ.

Thông tin chi tiết về cốt truyện của Red, White & Royal Wedding vẫn đang được giữ kín. Phim cũng chưa có lịch phát sóng dự kiến.

Một số bình luận của netizen:

“Tin tuyệt vời nhất trong ngày!”

“Đếm ngược chờ drama hoàng gia.”

“Tôi có chút lo lắng vì phần 2 không dựa vào tài liệu tham khảo nào cả, nhưng đồng thời cũng thấy tò mò. Có lẽ việc chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo sẽ mang lại những điều đầy bất ngờ.”

“Trong chương phụ của tiểu thuyết có màn cầu hôn đó cả nhà à, nên tôi nghĩ họ chỉ đang cố đánh lạc hướng chúng ta thôi.”

“Tôi đặt gạch hóng phim luôn ngay từ bây giờ đây.”

“Khi đọc tin này tôi đã phải hét trong im lặng đấy, vì cả nhà lúc đấy đều đang ngủ.”

“Năm 2026 đã bắt đầu với một tin tức tuyệt vời! Tôi có thứ để chờ đợi rồi.”