LNGSHOT - "Con trai" của Jay Park có em út được ví là "Justin Bieber bản Hàn"

HHTO - Là nhóm nam được sản xuất bởi Jay Park, LNGSHOT đang bắt đầu "hút nhiệt" nhờ đội hình tài năng, âm nhạc bắt tai và đặc biệt là một thành viên có màu giọng giống với Justin Bieber.

Dưới sự nhào nặn của Jay Park, LNGSHOT chính thức chào sân K-Pop với mini album SHOT CALLERS. Tên nhóm được lấy cảm hứng từ thuật ngữ "long shot", ám chỉ một nước đi quyết đoán có khả năng tạo nên kỳ tích ngay cả khi tỷ lệ chiến thắng dường như bằng không. Để tạo nên "cú đánh xa" này, không thể không nhắc đến bốn mảnh ghép với những màu sắc riêng biệt của LNGSHOT.

4 mảnh ghép của LNGSHOT ra mắt với chất Hip-hop, hình tượng "gang" cứng cỏi được non-fan gọi vui là "bản đen tối" của CORTIS.



"Cậu út" Louis đang là cái tên gây sốt trên nhiều diễn đàn. Dù mới 15 tuổi nhưng Louis đã sở hữu chiều cao "khủng" 186cm cùng khả năng giao tiếp lưu loát 3 ngôn ngữ Hàn, Pháp và Anh. Louis sở hữu chất giọng R&B trong trẻo, kỹ thuật luyến láy đặc trưng giúp Moonwalkin’ thêm lạ. Màu giọng của tân binh này khiến người nghe liên tưởng ngay đến hình ảnh Justin Bieber trong thời "chưa vỡ giọng".

Màu giọng đặc trưng của Louis trong MV Moonwalkin’ khiến người hâm mộ liên tưởng ngay đến Justin Bieber.



Trong thử thách "Get on the mic" trên kênh helllo82, bản cover của Louis thể hiện cũng đang được chia sẻ vì tưởng như Justin Bieber "xuyên không. Các thành viên khác cũng được khen chất giọng lạ và live tốt.

Ngay từ giai đoạn tiền debut, cậu đã gây chú ý khi đồng sáng tác bài Remedy cho Jay Park, tham gia mixtape 4Shoboiz và góp mặt trong bản remix Lullaby cùng nghệ sĩ quốc tế J.DON. Bước sang EP đầu tay Shot Callers, em út của LNGSHOT tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét khi trực tiếp tham gia vào mọi khâu từ viết lời, soạn nhạc đến phối khí cho các ca khúc như Backseat và Never Let Go.

Louis có cơ hội bắt tay với producer quốc tế J.DON từ trước khi ra mắt.

Thành viên khác của LNGSHOT là Woojin (sinh năm 2008) đã trải qua một hành trình thực tập đầy kiên trì từ khi mới là một cậu bé 13 tuổi. Từng là thực tập sinh tại BigHit Music, Woojin không chỉ khẳng định thực lực bằng những bước nhảy điêu luyện mà còn khiến người hâm mộ thích thú khi xác nhận mối quan hệ bạn bè thân thiết với Martin (CORTIS). Woojin cũng là một tay sáng tác cừ trong nhóm.

Đồng niên 2K6 - Ohyul và Ryul mang đến những thái cực cá tính khác biệt. Dẫn dắt nhóm bằng sự điềm tĩnh, trưởng nhóm Ohyul từng rèn luyện tại KOZ Entertainment và là bạn cùng lớp với Woonhak (BOYNEXTDOOR). Trái ngược với Ohyul, mainrapper Ryul là "linh hồn" khuấy động không khí của cả nhóm. Dù từng phải nghỉ tập 4 tháng vì chấn thương sụn gối, anh vẫn trở lại mạnh mẽ với lối rap hiện đại mang âm hưởng của thần tượng A$AP Rocky.

Đằng sau hình ảnh cá tính trên sân khấu, "Hà mã bé" Ryul lại có những sở thích rất đỗi gần gũi như xem YouTube hay cày anime Naruto mỗi khi rảnh rỗi.

Sự kết hợp giữa những cá tính riêng biệt này đã tạo nên một LNGSHOT đầy bản lĩnh. Fan đùa rằng nhóm được "bố" Jay Park dạy theo kiểu "tự thân là chính", từ khổ đi lên. Ít ai ngờ rằng, trước khi chạm mốc triệu người nghe, nhóm đã từng tự mình đi phát từng tờ rơi trên phố để quảng bá cho mixtape pre-debut.

Và kết quả là mini album đầu tay Shot Callers cùng ca khúc chủ đề Moonwalkin’ liên tục thăng hạng trên các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến. MV pre-debut của nhóm - Saucin’ cũng gây ấn tượng mạnh bởi gu hình ảnh lạ mắt, được thực hiện với phần lớn cảnh ở TP.HCM (Việt Nam) do ê-kíp của Antiantiart thực hiện.

Với bước đà ấn tượng cùng sự dẫn dắt của Jay Park, LNGSHOT được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá khỏi những khuôn mẫu truyền thống, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa mà còn là âm nhạc toàn cầu.