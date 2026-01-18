Làng nhạc 2016: Rihanna ra album "cuối cùng", năm sóng gió của Taylor Swift

HHTO - Từ sân khấu Super Bowl rực lửa, lễ trao giải Grammy danh giá cho đến những album và series truyền hình gây sốt, 2016 là năm làng nhạc Âu Mỹ tạo ra những "chấn động toàn cầu".

Rihanna và ANTI: Tuyên ngôn nghệ thuật mở màn năm 2016

Ngay những ngày đầu năm, Rihanna đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ khi phát hành ANTI. Đây không đơn thuần là một album mới, mà là tuyên ngôn nghệ thuật táo bạo nhất sự nghiệp của nữ ca sĩ. Rũ bỏ hoàn toàn công thức tạo hit quen thuộc, ANTI mang tinh thần thể nghiệm, gai góc và đậm chất cá nhân, đánh dấu sự trưởng thành rõ rệt trong tư duy âm nhạc của Rihanna. Nhiều người đùa rằng đây là "album cuối cùng" của nữ ca sĩ, bởi kể từ khi ANTI ra mắt đến nay, Rihanna chưa phát hành thêm bất kỳ album mới nào.

Rihanna bước ra khỏi "vùng an toàn" với album ANTI đầy trưởng thành.

Đi kèm với ANTI, Rihanna tiếp tục khuấy động thị trường với chuyến lưu diễn mang tên ANTI World Tour. Tour diễn diễn nhanh chóng trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất năm của một nghệ sĩ nữ tại thời điểm đó, cạnh tranh trực tiếp với Formation World Tour của Beyoncé.

ANTI World Tour - một trong những chuyến lưu diễn thành công nhất thời điểm đó.

Super Bowl 50 Halftime Show: Coldplay, Beyoncé và Bruno Mars tạo nên khoảnh khắc lịch sử

Tháng 2/2016, tâm điểm văn hóa đại chúng toàn cầu đổ dồn về Super Bowl 50 Halftime Show. Dù Coldplay là nghệ sĩ chính, sự xuất hiện của Beyoncé và Bruno Mars đã nâng tầm màn trình diễn này lên một sự kiện văn hóa với những người yêu nhạc Âu Mỹ.

Màn collab bất ngờ của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Coldplay mở màn với loạt ca khúc quen thuộc như Viva La Vida, Paradise và Adventure of a Lifetime, mang đến không khí rực rỡ và đầy cảm xúc. Sự xuất hiện của Bruno Mars với Uptown Funk nhanh chóng đẩy cao năng lượng chương trình bằng phong cách Funk sôi động và vũ đạo cuốn hút.

Trong khi đó, Beyoncé gây ấn tượng mạnh với Formation, thể hiện cá tính âm nhạc và thông điệp văn hóa rõ nét. Màn kết hợp cuối cùng của cả ba trong Up&Up cùng thông điệp “Believe in Love” trên khán đài đã khép lại một buổi diễn giàu cảm xúc, tôn vinh sự đa dạng và sức mạnh kết nối của âm nhạc đại chúng.

Super Bowl 50 Halftime Show là một trong những màn trình diễn được yêu thích nhất.

Grammys 2016 và Meghan Trainor: Gương mặt đại diện mới của Pop đại chúng

Tại lễ trao giải Grammys lần thứ 58 diễn ra vào ngày 15/02, Meghan Trainor được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất (Best New Artist). Chiến thắng này là sự ghi nhận cho sức ảnh hưởng áp đảo của cô trong giai đoạn này với loạt hit như All About That Bass, Lips Are Movin, Dear Future Husband hay Like I’m Gonna Lose You thống trị thị trường âm nhạc Âu Mỹ.

Taylor Swift và Joe Alwyn: Bước ngoặt thầm lặng giữa tâm bão

Năm 2016 được xem là một trong những giai đoạn sóng gió nhất sự nghiệp Taylor Swift khi ca khúc Famous của Kanye West ra mắt. Bài hát nhanh chóng gây tranh cãi vì đoạn rap gọi thẳng tên Taylor Swift với hàm ý tiêu cực. Phía Kanye West khẳng định rằng nữ ca sĩ đã đồng ý với câu hát này trước khi phát hành, đồng thời cho rằng cô đang tự đặt mình vào vai nạn nhân.

Đỉnh điểm sự việc là khi Kim Kardashian công bố đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Kanye và Taylor, khiến công chúng tin rằng Taylor Swift đã “bật đèn xanh” cho nội dung ca khúc. Hệ quả là tài khoản mạng xã hội của Taylor Swift liên tục bị "thả rắn", cô gần như biến mất sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích trên diện rộng. Tuy nhiên, về sau đoạn ghi âm này được phát hiện đã bị cắt ghép, giúp Taylor Swift dần lấy lại sự trong sạch.

Bên cạnh đó, giữa những ồn ào của năm 2016, Taylor Swift bất ngờ gặp gỡ Joe Alwyn và âm thầm bước vào một mối quan hệ kín tiếng, lựa chọn tránh xa sự soi mói và mọi thị phi xung quanh.

Joe Alwyn từng là "vùng an toàn" giúp Taylor Swift đứng vững giữa giông bão.

Stranger Things: Màn ra mắt ấn tượng cho một series huyền thoại

Ra mắt vào năm 2016, Stranger Things nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu và đặt nền móng cho một trong những series truyền hình huyền thoại của Netflix. Lấy bối cảnh thị trấn nhỏ Hawkins, bộ phim gây ấn tượng mạnh với câu chuyện mất tích bí ẩn của cậu bé Will Byers, kéo theo hàng loạt sự kiện siêu nhiên rùng rợn. Sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố kinh dị, khoa học viễn tưởng và tình bạn tuổi thiếu niên đã tạo nên sức hút đặc biệt, vừa hoài niệm vừa mới mẻ.

Dàn diễn viên nhí, đặc biệt là Millie Bobby Brown trong vai Eleven, nhận được cơn mưa lời khen nhờ diễn xuất tự nhiên và giàu cảm xúc. Cùng phần nhạc Synth đậm chất Retro và bầu không khí căng thẳng, Stranger Things mùa 1 không chỉ chinh phục giới phê bình mà còn mở ra một vũ trụ phim ảnh được yêu thích bền bỉ suốt nhiều năm sau đó.