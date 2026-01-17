Ngọc Minh Trà Cốt khiến Hầu Minh Hạo lép vế, khởi đầu "vẽ voi" nửa sau mờ nhạt

HHTO - Thiết lập nam chính Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo đóng) hay, thú vị ở khởi đầu của "Ngọc Minh Trà Cốt". Nhưng từ nửa sau, việc push mạnh nữ chính đã phá vỡ thế cân bằng, khiến mạch phát triển của "Lục trà" càng lúc càng đuối, lưng chừng, đầy lỗ hổng, chưa đủ đã.

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung

Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) là đồ đệ được Hứa các lão yêu quý, đánh giá cao nhất, Trạng nguyên trẻ được Vua trọng dụng, là khâm sai mang theo mật chiếu có thể sát phạt bất cứ kẻ nào dám tham ô, lộng quyền. Sự sát phạt thẳng tay của Lục Giang Lai - Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) được thể hiện ngay từ cảnh đầu tiên của Ngọc Minh Trà Cốt.

Giang Lai co được - duỗi được, biết nhẫn nhịn và tinh ranh đúng lúc. Thời gian mất trí nhớ được cưu mang ở phủ Vinh, "Lục trà" biết cách "giả nai" khi nào để có được lòng tin của đại tiểu thư nhưng lúc cần bộc lộ tài năng sẽ không giấu. Kể cả khi đã yêu Thiện Bảo nhưng phủ Vinh che giấu tung tích của Dương thị, Lục Giang Lai không do dự dò la tin tức với trách nhiệm của một vị quan.

Chính xây dựng tính cách nhân vật sắc bén là yếu tố tạo nên sức hút cho "Ngọc Minh Trà Cốt", cũng là điểm bù, nâng đỡ cho diễn xuất của Hầu Minh Hạo - Na Trát.

Lục Giang Lai - Vinh Thiện Bảo tài trí ngang sức, nửa tin tưởng nửa dò xét nhau. Tuy nhiên, thế cân bằng của nam - nữ chính mất đi và mọi chuyện bớt vui dần kể từ sau khi giải oan cho Vệ gia.

Từ Tung chết trong ngục khi Giang Lai chưa tra thêm được kẻ giật dây thực sự vụ án Vệ gia - đây là tình tiết làm bật lên hoài bão quét sạch tham quan, an dân của nam chính. Quá trình bắt "cáo già" Tưởng Ích Khiêm đáng ra nên hướng ánh nhìn về Lai Lai thì spotlight lại dành trọn cho Thiện Bảo với những plot twist "kế trong kế", sắp xếp chu toàn từ trà nô đến cả màn "hắc hóa" của Bạch Dĩnh Sinh.

Người thực sự bắt được tham quan là nữ chính trong khi Lục Giang Lai "tẽn tò" ngay trước công đường (vốn là sân chơi của mình), hóa ra bản thân chỉ là quân cờ nghe lời trong ván chơi lớn của đại tiểu thư. Mấu chốt vạch trần thân phận của Vệ Diêu (Triệu Dịch Khâm) cũng là Thiện Bảo nhìn ra từ sớm.

Thiết lập nữ chính hoàn hảo, "bàn tay vàng", được "push" đến trên cơ, như thể đọc hết được suy nghĩ mọi người đã tạo ra loạt lỗ hổng. Việc "dắt mũi", lật lời khai trước quan khâm sai là phạm tội cũng không bị phạt (dù cho thấy quyền thế ngút trời của Vinh gia nhưng lại bất hợp lý vì tình tiết này cho thấy một gia tộc thương nhân có uy lực như thiên tử); hay rốt cuộc nàng dặn người hầu diễn kịch lúc nào trong khi rõ ràng Tưởng Ích Khiêm đột ngột cho người đến bắt?

Đặt cạnh Thiện Bảo, tài trí của Lục Giang Lai ở nửa sau phim hoàn toàn lép vế so với chặng đầu. Ý chí dọn dẹp sâu mọt triều cương nằm ở lưng chừng, mờ nhạt hoàn toàn so với tâm tư theo đuổi trái tim tiểu thư. Đến 6 tập cuối, khi Lai Lai bị ép nhận cha, chuyển bối cảnh qua kinh thành - phủ quốc công, đất diễn của anh cũng mờ nhạt khi người nắm then chốt hóa giải nút thắt và cầm quân bài ẩn vẫn là Thiện Bảo.

Với Ngọc Minh Trà Cốt, Hầu Minh Hạo bỏ túi một vai diễn đẹp trên phương diện tạo hình nhưng chưa đủ sâu sắc, sáng chói bởi thiết lập "Lục trà" là một bản vẽ đầu voi đuôi chuột.