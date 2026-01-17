Ngọc Minh Trà Cốt kết đẹp nhưng chưa đã, điểm bất hợp lý và dấu lửng chờ phần 2

HHTO - 30 tập của "Ngọc Minh Trà Cốt" tập trung ở Lâm Tế - phủ Vinh lấy nữ chính là trung tâm. Nhiều khán giả hi vọng 6 tập cuối chuyển "map" thân phận thật của nam chính sẽ nhường "sảng văn" cho anh. Phim HE (happy ending - kết đẹp), vui có vui nhưng nói đủ làm người xem hài lòng chưa, thì chưa đủ.

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung

Ngọc Minh Trà Cốt "map" kinh thành nằm gọn ở 6 tập cuối, mở đầu bằng pha xử lý vụ bán "trà trộn" của Vinh Trai do cha của Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát) đứng sau. Vạch trần chuyện làm ăn gian dối, truyền lại lời tổ mẫu yêu cầu cha rút khỏi gia tộc, phạt roi - tất cả diễn ra vỏn vẹn gần nửa tập. Diễn biến như gắn tên lửa nhưng hợp lý bởi chuyện trà giả chỉ là chi tiết thúc đẩy nữ chính đến kinh thành, nhờ đó mà Vĩnh quốc công có cớ mời nàng đến thuyết phục Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo) một cách thần tốc.

Suốt 30 tập phim, "Lục trà" luôn hỗ trợ thậm chí trở thành phông nền cho Thiện Bảo dẹp nội loạn, diệt tham quan. Vì thế, nhiều khán giả ngóng đợi 6 tập cuối sẽ có "thiên vị" một chút cho nam chính. Tuy nhiên, thời lượng dành cho nữ chính vẫn chiếm phần lớn, từ việc "nói đạo lý" với Vĩnh quốc công đến "đàn áp" nội trạch nhà chồng tương lai.

Trong khi đó, biên kịch - đạo diễn hoàn toàn có thể đào sâu hơn tâm lý phản kháng khi bị ép nhận tổ quy tông của nam chính thay vì chỉ lướt qua trong lời kể của người hầu; làm chậm lại việc để anh em Tiết Thụ Ngọc - Giang Lai thấu hiểu, bảo vệ nhau.

Khen ở chỗ biên kịch cho nam chính tự mình tìm manh mối, giải quyết trọn vẹn rắc rối ở phủ quốc công. Chê ở điểm là đoàn phim vẫn không quên "push" Thiện Bảo dù nàng hoàn toàn lui về sau để hậu thuẫn cho "Lục trà".

Điển hình nhất là chi tiết giơ ngọc ấn. Như lời nữ chính, ngọc ấn truyền đời là Cao tổ đế ban cho họ Vinh nhằm minh chứng cho lời hứa - phần thưởng cho việc Vinh gia phò tá khai quốc: Con cháu họ Vinh được phép giữ tục kén rể, gia huấn, trừ tội mưu phản, kể cả quan lại dám dèm pha, gây khó dễ đều bị xử tội như kháng chỉ.

Tức là, ngọc ấn được mang ra răn đe sự ngông cuồng, hành vi phỉ báng của huyện chúa thì ổn, nhưng dùng nó để ngăn quốc công từ chối cho khám nghiệm Thế tử là vô lý. Ai nấy có thể bái lạy/ quỳ vì đó là vật quý do Cao tổ đế để lại. Nhưng ngọc ấn chỉ là vật làm chứng cho lời hứa với họ Vinh, không phải ngọc tỷ hay thánh chỉ mà bất cứ ai sở hữu/ giơ ra là nói gì đối phương nghe nấy, hơn nữa người trước mặt là quốc công từng xông pha trận mạc, nắm binh quyền.

Trước khi là tri phủ Lâm Tế, Giang Lai là khâm sai có mật chiếu. Đã "push" được nữ chính như "đế vương" của "khu tự trị" Lâm Tế, thì tại sao biên kịch không dùng nền tảng là quyền hạn chức quan của nam chính để anh đường hoàng cho người khám nghiệm tử thi?

"Map" phủ quốc công cần thiết và hay ở điểm làm rõ chí hướng của nam - nữ chính. Nàng sẽ không vì tình mà chọn an phận nơi hậu trạch, từ bỏ gia tộc, sản nghiệp trăm năm. Chàng sẽ không vì một tước vị, vì quan lộ rộng mở mà khơi dậy đấu đá anh - em, chú - cháu ruột thị tương tàn. Chỉ là sẽ toàn vẹn hơn nếu biên kịch có thể làm chắc tay, công bằng hơn cho thiết lập nhân vật Lục Giang Lai.

Vu Chính đã lấp lửng về khả năng có phần 2 cho Ngọc Minh Trà Cốt. Vì thế, cái kết HE với vài điểm bỏ lửng hiện tại khá ổn để gợi mở mùa mới. Không có chi tiết nào nói anh từ chức khi bỏ quyền thừa kế vị trí Thế tử quốc công, vì thế, Giang Lai về Lâm Tế hay ở rể phủ Vinh sẽ vẫn là quan tri phủ, thậm chí là tuần phủ (vì Tưởng Ích Khiêm bị bắt). Biến cố phủ Vĩnh quốc công được xử nội bộ, quốc công lại bị bệnh, bị giam lỏng nên không thể "mách lẻo". Vì vậy, Hoàng thượng chẳng có lý do gì để phạt Giang Lai và chắc chắn sẽ tiếp tục trọng dụng người tài trị quốc.

"Lục trà" là kiểu chọn cả sự nghiệp và mĩ nhân nên khán giả có thể kỳ vọng nếu có mùa tiếp, đoàn phim sẽ nghe thấy tiếng lòng của người xem để cân bằng lại đất diễn, xây dựng nhân vật của nam chính (trong trường hợp giữ nguyên dàn cast). Giang Lai có thể tận dụng mưu trí để xử hết án oan, kì bí ở Lâm Tế, cũng có thể giúp Thiện Bảo phát triển kinh doanh trà.

Bên cạnh đó, tình tiết Tạ Huệ Khanh lật mặt với quốc công, khiến ông phải lui về dưỡng bệnh, lấy danh con trai kế vị Thế tử cũng là một điểm có thể mở rộng. Giang Lai đã không muốn tranh đấu, thì nàng sẽ nuôi dạy đứa trẻ thế nào, có hỗ trợ gì cho em chồng? "Lục trà" có hoàn toàn bỏ mặc cháu trai?