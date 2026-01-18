Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Tống Tổ Nhi khiến khán giả ngỡ ngàng, còn đâu mỹ nữ cổ trang gây thương nhớ

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Nhìn Tống Tổ Nhi trong lần xuất hiện gần đây mà ai cũng giật mình nhận không ra mỹ nhân cổ trang đình đám. Lý do nào khiến Tống Tổ Nhi xuống sắc tới mức này?

tong-to-nhi-7.jpg
tong-to-nhi-8.jpg

Từ nhiều năm trước, khi còn là diễn viên nhí thì Tống Tổ Nhi đã ghi điểm nhờ gương mặt xinh xắn, bầu bĩnh như búp bê. Thật may là khi trưởng thành, các đường nét trên khuôn mặt Tống Tổ Nhi không thay đổi nhiều, giúp cô tiếp tục lọt vào danh sách những diễn viên xinh đẹp nhất C-Biz.

tong-to-nhi-10.jpg
tong-to-nhi-11.jpg

Tống Tổ Nhi có ngũ quan thanh tú nhỏ nhắn nên rất hợp đóng phim cổ trang. Quả thực cô đóng phim thời nhà Hán, nhà Minh, thời Chiến Quốc… đều gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, cần cổ thanh thoát, gương mặt thoát tục và đôi mắt sáng lấp lánh.

tong-to-nhi-16.jpg
tong-to-nhi-17.jpg

Nhưng mới đây, khi Tống Tổ Nhi tham gia một sự kiện thời trang thì xuống sắc đến khó tin. Nữ diễn viên mặc bộ váy quây màu xanh, để lộ thân hình gầy đến đáng báo động. Ai nhìn cánh tay gầy gò, xương vai nhô cao, xương quai xanh lộ rõ của Tống Tổ Nhi cũng giật mình.

tong-to-nhi-1.jpg
tong-to-nhi-19.jpg

Đã vậy nữ diễn viên còn chọn kiểu tóc tết rối nên nhìn càng thiếu sức sống. Ai cũng tiếc nuối nhớ về Tống Tổ Nhi trẻ trung, kiều diễm, rạng rỡ trước đây, khác hẳn với cô gái hốc hác của hiện tại.

tong-to-nhi-13.jpg
tong-to-nhi-14.jpg

Nhiều người cũng cho rằng Tống Tổ Nhi nhìn xuống sắc rõ một phần vì chọn sai trang phục. Nếu cô mặc bộ váy kín đáo, hơn, có chất liệu mềm mại và kiểu dáng bồng bềnh thì sẽ giấu được bờ vai gầy trơ xương. Đằng này từ thiết kế dáng quây đến chất liệu trang phục, màu xanh bơ càng khiến Tống Tổ Nhi xanh xao, tiều tụy.

tong-to-nhi-3.jpg
tong-to-nhi-6.jpg

Thời gian qua, khán giả liên tục phàn nàn về xu hướng ép cân cực độ của sao nữ Hoa ngữ khi nhiều diễn viên xuất hiện với thân hình mỏng manh, cảm giác gió thổi cũng bay. Netizen liên tục nhắn nhủ các diễn viên hãy quan tâm đến sức khỏe của mình, giữ dáng một cách điều độ, khoa học thay vì để bản thân rơi vào cảnh gầy gò thiếu sức sống.

qc-4358.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Tống Tổ Nhi #Tống Tổ Nhi gầy gò #sao nữ Hoa ngữ #sao nữ Hoa ngữ ép cân

Xem thêm

Cùng chuyên mục