Mạnh Tử Nghĩa hy sinh hết mình cho Tướng Môn Độc Hậu nhưng vẫn bị chê trách

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
HHTO - Mạnh Tử Nghĩa đang nỗ lực hết sức cho vai chính Thẩm Diệu của phim cổ trang Tướng Môn Độc Hậu nhưng những gì cô nhận lại được thì quá buồn.

Dù nhà sản xuất Tướng Môn Độc Hậu vẫn chưa công bố dàn diễn viên, cư dân mạng Trung Quốc vẫn đồn đoán Mạnh Tử Nghĩa được chọn làm nữ chính Thẩm Diệu. Trong nguyên tác, Thẩm Diệu chỉ có 14 tuổi còn Mạnh Tử Nghĩa thực tế đã 30 tuổi, dù diện mạo xinh đẹp nhưng khán giả vẫn cho rằng cô không có được vẻ trẻ trung ngây thơ của thiếu nữ mới lớn.

manh-tu-nghia-11.jpg
Mạnh Tử Nghĩa được cho là đóng nữ chính Tướng Môn Độc Hậu.

Trên mạng xã hội cũng lan truyền tin đồn Mạnh Tử Nghĩa đang tích cực giảm cân, chỉ còn 44 kg để có vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt bé xíu giống thiếu nữ 14 tuổi. Mạnh Tử Nghĩa cao 1m70 và cân nặng 44kg cho thấy cô đang rất gầy gò, hốc hác. Khi biết tin này, đa số khán giả đều phản đối hành động của Mạnh Tử Nghĩa.

manh-tu-nghia-5.jpg
manh-tu-nghia-6.jpg
Có tin đồn cô đã gầy nhưng vẫn giảm cân thêm nữa.

Bởi ép cân quá đà chỉ khiến Mạnh Tử Nghĩa nhìn gầy đi, mệt mỏi chứ không có được vẻ trẻ trung hồn nhiên cần có của nhân vật. Bình thường, nữ diễn viên đã mảnh mai, gương mặt thon dài thì nay chắc chắn sẽ càng thiếu sức sống. Thêm vào đó, cân nặng không đủ còn ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cô.

manh-tu-nghia-3.jpg
manh-tu-nghia-4.jpg
Mạnh Tử Nghĩa rất hợp tạo hình cổ trang.

Thời gian gần đây, netizen đang phản đối trào lưu ép cân quá đà của nhiều sao nữ Hoa ngữ, đang muốn thay đổi quan niệm “càng gầy thì càng đẹp”, nhiều người xuất hiện với thân hình gần như chỉ còn da bọc xương. Mọi người bắt đầu cổ vũ các cô gái hãy như Lưu Diệc Phi, tự tin với thân hình khỏe mạnh của mình và bỏ ngoài tai những lời chỉ trích vóc dáng.

manh-tu-nghia-8.jpg
manh-tu-nghia-13.jpg
Nữ diễn viên chưa lên tiếng về tin đồn giảm cân.

Ngược lại, cũng có khán giả cho rằng đây chỉ là tin đồn chưa xác thực, hãy chờ đến khi đoàn làm phim công bố tạo hình hoặc ảnh hậu trường thì mới biết Mạnh Tử Nghĩa có thật sự ép cân quá đà hay không. Và Tướng Môn Độc Hậu tiếp tục là bộ phim ồn ào nhất C-Biz, chưa khởi quay đã ngập trong thị phi.

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mạnh Tử Nghĩa #Tướng Môn Độc Hậu #phim cổ trang #Mạnh Tử Nghĩa giảm cân

