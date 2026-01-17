Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Cuộc đua giữa Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch đã có kết quả, ai chịu cảnh thất thế?

Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vẫn luôn bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh với nhau và bên nào đang có dấu hiệu thua sút hơn?

duong-mich-2.jpg

Ngay đầu năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận tin không vui khi phim Tiểu Thành Đại Sự cô đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh càng chiếu càng ế, rating tập sau luôn thấp hơn tập trước tạo thành biểu đồ xuống dốc. Năm ngoái, phim Tại Nhân Gian của Triệu Lệ Dĩnh cũng có rating lẹt đẹt, còn bị khán giả bình chọn là phim truyền hình thất bại nhất 2025.

trieu-le-dinh-2.jpg
trieu-le-dinh-3.jpg

Giờ lại thêm cú ngã mang tên Tiểu Thành Đại Sự sẽ khiến Triệu Lệ Dĩnh phải cân nhắc khi đóng phim chính kịch. Bởi với thể loại phim cổ trang, cô vẫn thắng lợi rực rỡ với vai khách mời trong phim Tiêu Dao. Nhưng quan trọng hơn, Tiểu Thành Đại Sự không làm nên chuyện lớn khiến cho Triệu Lệ Dĩnh bị thất thế trước Dương Mịch.

duong-mich-3.jpg
duong-mich-4.jpg

Bởi phim truyền hình gần nhất mà Dương Mịch đóng vai chính - Sinh Vạn Vật lại có thành tích đáng nể, rating bùng nổ ngay từ tập đầu tiên và càng về sau càng tăng cao. Cả Tiểu Thành Đại Sự lẫn Sinh Vạn Vật đều chiếu trên kênh CCTV8, nên khán giả lại càng thấy rõ sự chênh lệch khi phim của Dương Mịch là một trong những phim thành công nhất của đài này trong vài năm gần đây.

duong-mich-5.jpg
trieu-le-dinh-7.jpg

Cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều chọn kịch bản mang tính hiện thực chứ không đóng khung trong thể loại cổ trang hay tiên hiệp, đều vào vai phụ nữ mạnh mẽ liên tục đối mặt với khó khăn và càng bị đẩy vào đường cùng, họ càng vùng vẫy để mạnh mẽ hơn. Hai tiểu hoa đán cũng không ngại làm xấu bản thân với nhiều lần để lộ mặt mộc, trang phục đơn giản, Dương Mịch thậm chí còn mặt mũi lem luốc trên phim.

duong-mich-8.jpg
duong-mich-9.jpg

Dương Mịch lẫn Triệu Lệ Dĩnh luôn bị khán giả đặt lên bàn cân từ nhan sắc đến diễn xuất, số lượng hợp đồng quảng cáo cũng như các phim thành công… Và hiện giờ, Triệu Lệ Dĩnh đang có phần lép vế sau khi hai phim liên tiếp thất bại.

qc-4358.jpg
Hải Phong - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Triệu Lệ Dĩnh #Dương Mịch #Tiểu thành đại sự #Sinh vạn vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục