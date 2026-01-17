Cuộc đua giữa Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch đã có kết quả, ai chịu cảnh thất thế?

HHTO - Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch vẫn luôn bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh với nhau và bên nào đang có dấu hiệu thua sút hơn?

Ngay đầu năm 2026, Triệu Lệ Dĩnh đã nhận tin không vui khi phim Tiểu Thành Đại Sự cô đóng cùng Huỳnh Hiểu Minh càng chiếu càng ế, rating tập sau luôn thấp hơn tập trước tạo thành biểu đồ xuống dốc. Năm ngoái, phim Tại Nhân Gian của Triệu Lệ Dĩnh cũng có rating lẹt đẹt, còn bị khán giả bình chọn là phim truyền hình thất bại nhất 2025.

Giờ lại thêm cú ngã mang tên Tiểu Thành Đại Sự sẽ khiến Triệu Lệ Dĩnh phải cân nhắc khi đóng phim chính kịch. Bởi với thể loại phim cổ trang, cô vẫn thắng lợi rực rỡ với vai khách mời trong phim Tiêu Dao. Nhưng quan trọng hơn, Tiểu Thành Đại Sự không làm nên chuyện lớn khiến cho Triệu Lệ Dĩnh bị thất thế trước Dương Mịch.

Bởi phim truyền hình gần nhất mà Dương Mịch đóng vai chính - Sinh Vạn Vật lại có thành tích đáng nể, rating bùng nổ ngay từ tập đầu tiên và càng về sau càng tăng cao. Cả Tiểu Thành Đại Sự lẫn Sinh Vạn Vật đều chiếu trên kênh CCTV8, nên khán giả lại càng thấy rõ sự chênh lệch khi phim của Dương Mịch là một trong những phim thành công nhất của đài này trong vài năm gần đây.

Cả Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh đều chọn kịch bản mang tính hiện thực chứ không đóng khung trong thể loại cổ trang hay tiên hiệp, đều vào vai phụ nữ mạnh mẽ liên tục đối mặt với khó khăn và càng bị đẩy vào đường cùng, họ càng vùng vẫy để mạnh mẽ hơn. Hai tiểu hoa đán cũng không ngại làm xấu bản thân với nhiều lần để lộ mặt mộc, trang phục đơn giản, Dương Mịch thậm chí còn mặt mũi lem luốc trên phim.

Dương Mịch lẫn Triệu Lệ Dĩnh luôn bị khán giả đặt lên bàn cân từ nhan sắc đến diễn xuất, số lượng hợp đồng quảng cáo cũng như các phim thành công… Và hiện giờ, Triệu Lệ Dĩnh đang có phần lép vế sau khi hai phim liên tiếp thất bại.