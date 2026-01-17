Mỹ nam IT gây sốt trong The Boyfriend mùa 2, ngoài đời điển trai hơn gấp bội

Sau thành công của mùa 1, chương trình hẹn hò The Boyfriend của Nhật Bản chính thức trở lại với mùa 2 trên Netflix. Khác với mùa đầu diễn ra bên bờ biển, mùa mới đưa khán giả đến với khung cảnh mùa Đông lạnh giá tại Hokkaido.

Trong số những gương mặt mới, Izaya nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả nhờ ngoại hình điển trai, nụ cười rạng rỡ và phong thái chững chạc, từ đó trở thành cái tên nhận được nhiều thư ngỏ lời nhất.

Izaya - mỹ nam đang được yêu thích trong The Boyfriend mùa 2.

Sinh ra tại Tokyo, Nhật Bản, Izaya Igaki sau đó sinh sống tại Úc và hiện đang làm công việc sales trong lĩnh vực IT. Sự nghiệp đòi hỏi anh phải di chuyển thường xuyên giữa các thị trường quốc tế và rèn luyện tính thích nghi cao.

Tham gia The Boyfriend mùa 2, Izaya được mô tả là người chân thành nhưng nghiêm khắc, vẫn đang trong hành trình "chữa lành" sau mối quan hệ cũ đã kết thúc cách đây 3 năm. Anh tham gia chương trình với mong muốn tìm kiếm một người bạn đời nghiêm túc nghĩ về tương lai lâu dài. Chàng trai 32 tuổi tin rằng cơ hội này sẽ là bước tiến quan trọng trong cuộc sống tình cảm của mình.

Ngoài công việc, Iyaza có niềm đam mê với các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là các môn thể thao dưới nước như lặn biển, hoặc dành thời gian đi leo núi và khám phá thiên nhiên để thỏa tinh thần phiêu lưu, thích trải nghiệm mới mẻ. Trên mạng xã hội, anh chàng đăng tải nhiều hình ảnh du lịch, khám phá của mình, thu hút sự chú ý của khán giả. Nhiều người thậm chí còn bất ngờ khi Iyaza ngoài đời có dáng vẻ điển trai, thân hình cuốn hút khác xa với sự ngại ngùng, "nhỏ bé" trong chương trình.

Hình ảnh ngoài đời của Izaya được nhận xét cuốn hút hơn nhiều so với trong chương trình.

Ngay từ những tập đầu của The Boyfriend mùa 2, Izaya đã tạo ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ sự rõ ràng trong ý định và sự chân thành khi bày tỏ cảm xúc. Khoảnh khắc anh bước vào nhà chung và bất ngờ nhận ra một người quen cũ đã khiến người xem không khỏi bất ngờ và hồi hộp theo dõi diễn biến. Izaya thẳng thắn chia sẻ về những tổn thương từ quá khứ, bao gồm việc mất mẹ đã thay đổi cách anh thể hiện tình cảm.

Izaya trải lòng về quá khứ, khiến người xem cảm động với cách vượt qua nỗi đau mất mẹ.

Từ đó, anh luôn chọn cách bày tỏ trực tiếp qua lời nói lẫn hành động để không phải hối tiếc. Anh cũng thích những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, khuyến khích tinh thần và dành thời gian riêng tư để trò chuyện sâu sắc. Sự kết hợp giữa vẻ ngoài cuốn hút, tính cách nghiêm túc nhưng ấm áp đã khiến Izaya trở thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất trong The Boyfriend mùa 2.