Yết Hí kém nhiệt đến mức phải dùng chiêu trò ghép cặp Lư Dục Hiểu - Đại Húc?

HHTO - Dù nữ chính Lư Dục Hiểu và nam thứ Đại Húc đang được yêu thích trong phim ngôn tình Yết Hí, khán giả vẫn tranh cãi về chuyện ghép cặp hai người với nhau.

Dù nữ chính Hồ Tu của phim Yết Hí được tới hai chàng tổng tài giàu có theo đuổi thì cô chỉ rung động với nam chính Tiêu Trĩ Vũ và hoàn toàn thờ ơ trước Bùi Chẩn. Tuy nhiên, netizen lại rất yêu thích Bùi Chẩn vì phong thái đĩnh đạc, tính cách lạnh lùng khó lường và cách thể hiện tình cảm rất bất ngờ với Hồ Tu. Chính vì Bùi Chẩn gây chú ý không kém gì nam chính, nhiều người muốn ghép đôi Hồ Tu - Bùi Chẩn với nhau.

Nam thứ Bùi Chẩn rất được yêu thích

Trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bài đăng khen hai diễn viên Lư Dục Hiểu -Đại Vũ đẹp đôi, mỗi khi đứng cạnh nhau lại có cảm giác ăn ý ngọt ngào hơn cả khi Lư Dục Hiểu diễn cùng Trần Tinh Húc. Nhưng netizen lại nghi ngờ đây là chiêu trò của đoàn làm phim, khi thấy Yết Hí không có lượt view khả quan đã phải tìm cách gây chú ý cho phim.

Mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều bài đăng ghép đôi nam phụ - nữ chính

Nếu là ghép đôi nhân vật Hồ Tu và Bùi Chẩn thì khán giả sẽ không lấn cấn, nhưng nhiều video lại gọi tên diễn viên Lư Dục Hiểu, Đại Húc mới khiến mọi người tranh cãi. Bởi Đại Húc đã kết hôn và sinh con, có gia đình hạnh phúc thì không nên “đẩy thuyền” nam diễn viên với người khác vì dễ gây hiểu lầm. Nhiều khán giả nhận thấy các bài đăng này quá gượng ép, có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng Lư Dục Hiểu.

Khán giả bức xúc khi đoàn làm phim ghép đôi diễn viên với nhau

Thậm chí fan của Trần Tinh Húc còn bức xúc, cho rằng ê-kíp không tôn trọng anh. Dù gì Trần Tinh Húc vẫn là nam chính, nhân vật của anh trên phim đang hẹn hò với nữ chính nhưng đoàn làm phim lại miệt mài nhắc đến nữ chính và nam phụ.