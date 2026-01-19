Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Vương Hạc Đệ suy tính gì khi cho "bay màu" phim Thương Lan Quyết trong concert?

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Hành động “tuyệt tình” của Vương Hạc Đệ với phim Thương Lan Quyết lại gây ra tranh cãi lớn.

Ngay từ khi Vương Hạc Đệ thông báo mời Triệu Lộ Tư tham gia concert cá nhân, nhiều khán giả đã bức xúc cho rằng anh nên xuất hiện cùng Ngu Thư Hân mới đúng. Bởi Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư chưa đóng chung phim nào, còn Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân từng có phim Thương Lan Quyết đình đám mùa Hè 2022, từng là đồng nghiệp vô cùng thân thiết. Chưa kể Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư luôn bị coi là đối thủ của nhau, nên hành động của Vương Hạc Đệ tuy không sai thì cũng kém tinh tế.

vuong-hac-de-5.jpg
vuong-hac-de-6.jpg
vuong-hac-de-7.jpg
vuong-hac-de-9.jpg
Vương Hạc Đệ vừa tổ chức concert cá nhân

Và khi concert diễn ra, tranh cãi càng bùng nổ hơn nữa khi Vương Hạc Đệ phát đoạn video nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Nam diễn viên không hề nhắc đến vai Đông Phương Thanh Thương của Thương Lan Quyết, cho dù đây chính là tác phẩm giúp Vương Hạc Đệ bùng nổ danh tiếng, trở thành sao hạng A. Thậm chí cho đến bây giờ, nhiều người cho rằng Thương Lan Quyết vẫn là phim thành công nhất của Vương Hạc Đệ.

vuong-hac-de-11.jpg
vuong-hac-de-12.jpg
Anh không nhắc tới vai diễn phim Thương Lan Quyết

Chính vì thế, netizen lại càng thấy khó hiểu khi nam diễn viên cho vai diễn đình đám của mình bay màu. Nhiều cư dân mạng tỏ ý thất vọng vì Vương Hạc Đệ tuyệt tình, sau khi thành công đã nhanh chóng quên đi xuất phát điểm. Cũng có người suy đoán Vương Hạc Đệ vướng khúc mắc bản quyền sử dụng hình ảnh với nhà sản xuất Thương Lan Quyết nên không thể nhắc tới phim này.

vuong-hac-de-10.jpg
Thương Lan Quyết chính là bệ phóng tên tuổi cho Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân

Còn người hâm mộ nam diễn viên bênh vực Vương Hạc Đệ không muốn tên tuổi lúc nào cũng gắn với Thương Lan Quyết, như thể sự nghiệp của anh không có gì đáng nhớ hơn bộ phim này nên đã không nhắc đến bộ phim ra đời từ 4 năm trước. Nhưng dù lý do là gì, khán giả vẫn thấy Vương Hạc Đệ tỏ thái độ né tránh Thương Lan Quyết cũng như Ngu Thư Hân rất rõ ràng, dù có bị chỉ trích vẫn không muốn liên quan đến bộ phim thêm chút nào nữa.

qc-4358.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Vương Hạc Đệ #Thương Lan Quyết #Ngu Thư Hân #Triệu Lộ Tư #Vương Hạc Đệ concert

Xem thêm

Cùng chuyên mục