Vương Hạc Đệ suy tính gì khi cho "bay màu" phim Thương Lan Quyết trong concert?

Ngay từ khi Vương Hạc Đệ thông báo mời Triệu Lộ Tư tham gia concert cá nhân, nhiều khán giả đã bức xúc cho rằng anh nên xuất hiện cùng Ngu Thư Hân mới đúng. Bởi Vương Hạc Đệ và Triệu Lộ Tư chưa đóng chung phim nào, còn Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân từng có phim Thương Lan Quyết đình đám mùa Hè 2022, từng là đồng nghiệp vô cùng thân thiết. Chưa kể Ngu Thư Hân và Triệu Lộ Tư luôn bị coi là đối thủ của nhau, nên hành động của Vương Hạc Đệ tuy không sai thì cũng kém tinh tế.

Vương Hạc Đệ vừa tổ chức concert cá nhân

Và khi concert diễn ra, tranh cãi càng bùng nổ hơn nữa khi Vương Hạc Đệ phát đoạn video nhìn lại những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của mình. Nam diễn viên không hề nhắc đến vai Đông Phương Thanh Thương của Thương Lan Quyết, cho dù đây chính là tác phẩm giúp Vương Hạc Đệ bùng nổ danh tiếng, trở thành sao hạng A. Thậm chí cho đến bây giờ, nhiều người cho rằng Thương Lan Quyết vẫn là phim thành công nhất của Vương Hạc Đệ.

Anh không nhắc tới vai diễn phim Thương Lan Quyết

Chính vì thế, netizen lại càng thấy khó hiểu khi nam diễn viên cho vai diễn đình đám của mình bay màu. Nhiều cư dân mạng tỏ ý thất vọng vì Vương Hạc Đệ tuyệt tình, sau khi thành công đã nhanh chóng quên đi xuất phát điểm. Cũng có người suy đoán Vương Hạc Đệ vướng khúc mắc bản quyền sử dụng hình ảnh với nhà sản xuất Thương Lan Quyết nên không thể nhắc tới phim này.

Thương Lan Quyết chính là bệ phóng tên tuổi cho Vương Hạc Đệ, Ngu Thư Hân

Còn người hâm mộ nam diễn viên bênh vực Vương Hạc Đệ không muốn tên tuổi lúc nào cũng gắn với Thương Lan Quyết, như thể sự nghiệp của anh không có gì đáng nhớ hơn bộ phim này nên đã không nhắc đến bộ phim ra đời từ 4 năm trước. Nhưng dù lý do là gì, khán giả vẫn thấy Vương Hạc Đệ tỏ thái độ né tránh Thương Lan Quyết cũng như Ngu Thư Hân rất rõ ràng, dù có bị chỉ trích vẫn không muốn liên quan đến bộ phim thêm chút nào nữa.