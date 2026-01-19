Undercover Miss Hong: Park Shin Hye hóa giải được "lời nguyền" nữ chính số khổ?

HHTO - Sau hơn 20 năm thống trị màn ảnh với những bộ phim đẫm nước mắt, khán giả phát hiện một điểm "ngoại lệ" trong phim mới của Park Shin Hye.

Chủ đề về sự thay đổi gia cảnh của Park Shin Hye bắt nguồn từ một bài viết trên X (Twitter) và nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác. Điều thú vị là thay vì bàn luận về nội dung hay các tình tiết của Undercover Miss Hong, khán giả tò mò rằng liệu lần này gia đình của cô có thực sự trọn vẹn đến cuối phim hoặc liệu biên kịch có "quay xe" khiến thành viên nào đó gặp nạn như các tác phẩm cũ?

Nỗi lo này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn lại hành trình hơn 20 năm diễn xuất của cô, Park Shin Hye thường nhận nhân vật không có gia đình trọn vẹn.

Bài viết đang viral trên X.

Nhìn lại gia tài phim ảnh của Park Shin Hye, khán giả dễ dàng nhận thấy một "lời nguyền" gia cảnh luôn bủa vây các nhân vật của cô. Đầu tiên là những bi kịch đến từ việc cha mẹ tái hôn hoặc đi bước nữa. Trong tác phẩm đầu tay Nấc thang lên thiên đường, cô đã lấy đi nước mắt của hàng triệu người xem khi vào vai Jung Suh mồ côi mẹ, bị mẹ kế bạo hành dã man.

"Nấc thang lên thiên đường" là bộ phim đầu tay trong sự nghiệp diễn xuất của Park Shin Hye.

Đến Ngọn Cỏ Thiên Đường, số phận một lần nữa khiến nhân vật Hana của cô rơi vào cảnh mồ côi bố, rồi phải chịu đựng những rắc rối khi mẹ tái hôn với bố của người mình yêu. Tương tự, trong Doctors cô cũng sống trong sự ghẻ lạnh của mẹ kế và vô tâm của người cha sau khi mẹ ruột qua đời.

Bên cạnh đó, Park Shin Hye còn gắn liền với hình tượng người con hiểu chuyện. Đó là Go Mi Nyu trong Cô nàng đẹp trai, một đứa trẻ mồ côi lớn lên từ tu viện hay Cha Eun Sang trong Những người thừa kế, cô gái nghèo chỉ có người mẹ câm làm chỗ dựa. Trong Hồi ức Alhambra, cô vẫn là một chị cả mồ côi nỗ lực mưu sinh nơi xứ người để nuôi bà và các em sau cái chết của cha mẹ.

Trong Pinocchio, cô bị mẹ ruột bỏ rơi vì tham vọng sự nghiệp. Ở The Call, nhân vật của cô điên cuồng thay đổi quá khứ để cứu cha khỏi hỏa hoạn nhưng kết thúc là "trả nghiệp" cho sai lầm lúc nhỏ của mình. Với Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục, Park Shin Hye vào vai ác quỷ nên dĩ nhiên không có cha mẹ.

Phải đến năm nay, Park Shin Hye mới có một gia đình đầy đủ thành viên trong Undercover Miss Hong. Phim lấy bối cảnh năm 1998, thời điểm cuộc khủng hoảng tài chính châu Á. Cô hóa thân thành Hong Geum Bo, một nữ thanh tra tài chính ưu tú. Khác biệt với quá khứ bi thảm trong các phim trước của Shin Hye, Geum Bo mạnh mẽ và luôn có cả cha lẫn mẹ kề cạnh và 1 em gái.

Nội dung phim trở nên kịch tính khi Geum Bo thực hiện nhiệm vụ bí mật là thâm nhập vào công ty chứng khoán lớn để điều tra đường dây tham ô. Để che giấu thân phận thật, cô buộc phải sống dưới vỏ bọc Hong Jang Mi - một thực tập sinh 20 tuổi. Tại đây, nữ thanh tra quyền lực phải học cách cúi đầu và chịu đựng sự bắt nạt từ đồng nghiệp. Cuộc sống của cô càng đảo lộn khi đụng độ CEO Shin Jung Woo (Go Kyung Pyo), một thiên tài lý trí nhưng lại rất ngờ nghệch trong chuyện tình cảm.

Việc Park Shin Hye có một tổ ấm đầy đủ trên màn ảnh được khán giả coi là phần quà xứng đáng sau hơn 20 năm "chịu khổ".