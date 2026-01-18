Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phong cách đời thường của tiền vệ Nguyễn Đình Bắc: Cực đơn giản mà chất!

Hoài Nam - Ảnh: FBNV

HHTO - Đã quen với Đình Bắc trong trang phục thi đấu, bạn sẽ càng bất ngờ khi thấy cầu thủ số 7 của U23 Việt Nam có phong cách đời thường cực ổn, đơn giản mà ấn tượng.

dinh-bac-18.jpg

Đình Bắc đang là nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á 2026 khi đã ghi được 3 bàn thắng sau 4 trận đấu, chưa tính đến các pha kiến tạo hiệu quả. Cầu thủ số 7 đã hơn một lần được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận và không chỉ thán phục tài năng của Đình Bắc trên sân cỏ, khán giả còn tò mò về cuộc sống đời thường của chàng tiền vệ 22 tuổi.

dinh-bac-16.jpg

Tuy phần lớn thời gian mặc trang phục tập luyện hoặc thi đấu, Đình Bắc vẫn có dịp khoe style đời thường ấn tượng của mình trong những lần đi chơi, dạo phố. Sở hữu chiều cao 1m80, thân hình rắn rỏi nên Đình Bắc mặc đồ đơn giản vẫn đẹp như người mẫu.

dinh-bac-12.jpg
dinh-bac-13.jpg

Chàng cầu thủ thích mặc trang phục đơn giản, tiện dụng với áo thun, quần shorts kết hợp giày thể thao. Đình Bắc có đam mê với hai màu cơ bản đen - trắng nên phần lớn quần áo đều là hai màu này.

dinh-bac-3.jpg
dinh-bac-9.jpg
dinh-bac-1.jpg
dinh-bac-15.jpg

Tuy chỉ quanh quẩn với công thức quần đen áo trắng, nhưng Đình Bắc vẫn rất thu hút nhờ vóc dáng chuẩn, thần thái đầy tự tin, gương mặt ăn hình.

dinh-bac-7.jpg
dinh-bac-17.jpg

Có lúc, chàng cầu thủ nhìn cực ngầu khi diện cả cây đen đi dạo phố như bao chàng trai Gen Z khác.

dinh-bac-5.jpg
dinh-bac-11.jpg

Áo khoác cũng được Đình Bắc lựa chọn theo tiêu chí đơn sắc, kiểu dáng tối giản dễ phối với áo thun hoặc áo sơ mi. Có thể thấy style của Đình Bắc đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa, dù chỉ toàn màu cơ bản nhưng vẫn bắt mắt.

dinh-bac-6.jpg

Nhiều fangirl còn tò mò về bí quyết dưỡng da của Đình Bắc, khi thường xuyên ra sân dưới trời nắng gắt nhưng chàng cầu thủ số 7 vẫn giữ được làn da mịn màng.

qc-4358.jpg
Hoài Nam - Ảnh: FBNV
#Đình Bắc #U23 Việt Nam #cầu thủ Đình Bắc #Nguyễn Đình Bắc #Đình Bắc style

