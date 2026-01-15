Sự kiện Louis Vuitton: Vương Hạc Đệ gây sốt, một "chị đại" tiến bộ bất ngờ

HHTO - Cửa hàng flagship của Louis Vuitton tại Bắc Kinh tổ chức lễ kỷ niệm hoành tráng với 13 khách mời nổi tiếng, hút 27 triệu lượt xem. Jackson Wang được ưu ái vị trí đặc biệt. Vương Hạc Đệ lần đầu xuất hiện sau khi thăng chức đại sứ liệu có tạo hình ấn tượng như kỳ vọng?

Tâm điểm truyền thông xứ Trung tối 13/1 thuộc về sự kiện của nhà mốt Louis Vuitton nhân dịp kỷ niệm 130 năm ra đời họa tiết Monogram. Tại cửa hàng flagship tại Sanlitun (Bắc Kinh) mới khai trương cuối năm ngoái, 13 khách mời đổ bộ sự kiện tạo ra hơn 20 chủ đề hot trên mạng xã hội. Hashtag trên Weibo về event Louis Vuitton hút tới hơn 27 triệu lượt truy cập.

Jackson Wang xuất hiện với tư cách đại sứ thương hiệu toàn cầu. Anh chọn bộ trang phục tối màu kết hợp túi xách da nâu, ghi điểm với phong thái nam tính.

Sao nam họ Vương gây chú ý khi được xếp ở vị trí trung tâm trong bức hình nhóm các nghệ sỹ. Đây được xem là động thái thể hiện địa vị của anh trong mắt thương hiệu.



Vương Hạc Đệ là cái tên được mong chờ tại sự kiện. Đây là lần dự sự kiện đầu tiên của mỹ nam sau khi được "thăng chức" lên vị trí đại sứ thương hiệu Louis Vuitton. Người hâm mộ của anh đã có mặt từ sớm tại địa điểm tổ chức, nhuộm tím góc phố bằng 150 chiếc gậy phát sáng để ủng hộ thần tượng.

Sao nam Đại Phụng Đả Canh Nhân lăng xê thiết kế mới nhất thuộc BST Xuân Hè 2026 dành cho nam của thương hiệu. So với bản mẫu, bộ cánh được cho là khiến vóc dáng của nam đại sứ trông khiêm tốn dù thực tế anh cao tới 183cm.

The8 SEVENTEEN Từ Minh Hạo thu hút thảo luận khi xuất hiện với kiểu tóc mullet "sói hoang" phóng khoáng.

Từ Minh Hạo và Vương Hạc Đệ tới đây sẽ có mặt tại show diễn của Louis Vuitton thuộc khuôn khổ Paris Fashion Week 2026. Đây sẽ là lần xuất hiện đầu tiên trước công chúng quốc tế của cả hai sau khi có "danh phận".

Bản phối màu trẻ trung của Bạch Kính Đình nhận phản hồi tích cực. Nam chính Khó Dỗ Dành diện set đồ gồm áo khoác đỏ tía, sơ mi kẻ sọc, quần tây xanh từ BST mới nhất.

Vương Sở Khâm là đại diện duy nhất thuộc lĩnh vực thể thao tại sự kiện. Nam thần bóng bàn Trung Quốc xuất hiện đầu tiên trên thảm đỏ với dáng vẻ dè dặt trong bộ đồ tông nâu trầm ấm. Chủ đề bàn tán về chiếc túi xách ba bánh, tóc mái trái tim của nam đại sứ hút hàng triệu lượt truy cập trên Weibo.

Củng Lợi khiến cư dân mạng trầm trồ với vóc dáng "đỉnh chóp" ở tuổi 60. Việc đại minh tinh chọn thiết kế từ BST Xuân Hè 2025 của thương hiệu dấy lên một số ý kiến tranh cãi về đãi ngộ.

Tống Thiến tiến bộ bất ngờ sau nhiều tạo hình rườm rà gây tranh cãi gần đây. Kiểu tóc ướt vuốt ngược được xem là lựa chọn "ăn tiền" nhất giúp hào quang của cô "sáng tỏa".

Châu Đông Vũ diện "nguyên cây" trắng xám từ BST Xuân Hè 2026, tạo điểm nhấn ở túi xách theo trào lưu pop of red.

Chung Sở Hy luôn biết cách khiến cư dân mạng bàn tán trong mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ sự kiện thời trang. Mỹ nhân C-Biz lăng xê thành công phong cách Geek Chic - "mọt sách" thời thượng.

Kim Thần ghi điểm khi diện chiếc áo khoác xám dáng dài kết hợp cùng túi Capucines East-West Mini trắng, hoàn thiện tạo hình thanh lịch.

Âu Dương Na Na hướng tới hình tượng trưởng thành hơn. Tuy nhiên, set đồ của cô được nhận xét là có phần rườm rà.